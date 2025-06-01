«Советская Одри Хепберн»: за что манекенщицу СССР вынудили уйти с подиума

Манекенщицу Леку Миронову иностранные СМИ называли «советской Одри Хепберн». Девушку хорошо знали на Западе, хотя за границей она бывала крайне редко. Её даже приглашали работать в США, что, естественно, коммунистам-номенклатурщикам не нравилось. В итоге такая популярность сыграла с Лекой злую шутку – её просто вынудили уйти из профессии.

Профнепригодность

Леокадия (Лека) Миронова никогда не мечтала связать свою жизнь с модельным бизнесом. Во-первых, профессия манекенщицы в Советском Союзе не считалась престижной, а во-вторых, девушка видела себя в будущем либо балериной, либо архитектором. Но сначала подвели ноги, а потом зрение. Всё изменилось в 1962 году после посещения Мироновой швейной фабрики, где трудился модельер Вячеслав Зайцев. Он сразу обратил внимание на высокую и эффектную девушку и пригласил её на работу. Так Лека стала первой моделью Зайцева. Боевое крещение Миронова прошла на Всесоюзном съезде молодых модельеров, где она должна была демонстрировать наряды, созданные Вячеславом Михайловичем. Всё прошло на высшем уровне, и девушка стала популярной. Постеры с фотографиями Мироновой тогда появились во всех магазинах, ателье и других общественных местах страны.

Вскоре Лекой заинтересовались американские журналисты, посетившие СССР для съёмок документального фильма «Три звезды Советского Союза». Создатели ленты выбрали в качестве героев балерину Майю Плисецкую, легкоатлета Валерия Брумеля и Миронову.

Всем назло

После того как картина вышла в США, Леокадию пригласили работать за океан. Но кто-то из чиновников наврал – мол, у Мироновой больное сердце и длительный перелёт она просто не переживёт. Об этом разговоре знаменитая манекенщица узнала только спустя много лет.

Не исключено, что враньё про больное сердце стало местью Леке за несговорчивость. Позже она вспоминала – партийные боссы неоднократно намекали ей на интимную близость, но всегда получали отказ. Однажды её даже хотели вынудить сниматься обнажённой, но Лека устроила на студии погром, а потом просто сбежала.

С этого момента Миронова оказалась под пристальным контролем КГБ. Сотрудники в штатском следовали за ней буквально по пятам, её не выпускали на показы в другие страны, запугивали родственников.

Лека не выдержала такого давления и подала заявление об уходе, при этом указав, что пойти на этот шаг её просто вынудили. С большим трудом «советская Одри Хепберн» устроилась в Дом моделей в подмосковных Химках, где проработала больше 20 лет. Скончалась Леокадия 6 августа 2021 года на 82-м году жизни.