День летнего солнцестояния в 2025 году: приметы и традиции

Летнее солнцестояние — самый длинный день в году. В этот момент Солнце достигает своей высшей точки над горизонтом и начинается астрономическое лето. Тысячелетиями люди выделяли этот день из череды других и устраивали праздники в его честь. Рассказываем, когда будет летнее солнцестояние в 2025 году и какие приметы с ним связаны.

© Unsplash

Что такое летнее солнцестояние

Слово «солнцестояние» происходит от латинского solstitium, что означает «солнце стоит». Это связано с тем, что перед сменой направления Солнце словно замирает — его видимое движение по небосводу на время почти прекращается.

Солнце всегда восходит на востоке и садится на западе, но его высота над горизонтом меняется в течение года. Во время летнего солнцестояния светило поднимается на максимальную высоту, в день зимнего солнцестояния — опускается ниже всего. Эти даты считаются поворотными: с июня Солнце начинает «снижаться», приближая зиму, а с декабря — «подниматься», неся весну и лето.

Перед этими моментами кажется, будто Солнце почти не движется — именно из-за этого явление и получило название «солнечная остановка».

Летнее солнцестояние наступает, когда планета Земля наклонена к Солнцу под максимальным углом. Это происходит дважды в году — в июне и декабре. В июне солнцестояние отмечают в Северном полушарии, в это время там самый длинный день и самая короткая ночь. А в Южном полушарии в тот же момент наступает зимнее солнцестояние. В декабре всё наоборот: север планеты встречает самую длинную ночь, а юг — пик лета.

Когда летнее солнцестояние в 2025 году

С научной точки зрения, летнее солнцестояние считается началом астрономического лета. В Северном полушарии оно продолжается до осеннего равноденствия — обычно это 22 или 23 сентября. В Южном полушарии лето длится с декабря по март, до дня осеннего равноденствия — 20 или 21 марта.

Летнее солнцестояние происходит одновременно во всём мире. Это точка, когда Солнце в зените над тропиком Рака. Именно в этот момент светило достигает своей наивысшей позиции на небосводе в Северном полушарии.

В 2025 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 05:42 по московскому времени (02:42 по Гринвичу). В Южном полушарии день зимнего солнцестояния в 2025 году выпадет на 21 декабря в 18:03 по Москве (15:03 GMT).

Как отмечали летнее солнцестояние

Праздник летнего солнцестояния и самый длинный день в году отмечают с давних времен. Люди веками следили за движением Солнца, придавая особое значение его положению на небе. Ученые считают, что для наблюдения за этим явлением строили культовые комплексы, такие как Стоунхендж в Англии, Карнакский храм в Египте и обсерватория Чанкильо в Перу. В Древней Греции день летнего солнцестояния предшествовал Олимпийским играм.

Во многих культурах летнее солнцестояние сопровождалось обрядами: люди разводили костры, прыгали через пламя, водили хороводы, плели венки, украшали деревья и устанавливали высокие шесты, вокруг которых танцевали и пели. На Руси этот день был связан с праздником Ивана Купалы — одним из главных летних торжеств.

Приметы в день летнего солнцестояния

Народные приметы часто связаны с предсказаниями погоды, поэтому наши предки не обошли вниманием и день летнего солнцестояния. С этой датой связано несколько народных наблюдений.

Если в самый длинный день года стоит плохая погода, жди неурожая. Даже если солнце лишь скрывается за облаками, это считалось плохим знаком для лета. Утренней росы много — к богатому урожаю. Эту росу на Руси собирали в сосуд и верили, что она обладает целебными и омолаживающими свойствами. Вода в день солнцестояния приобретала особую силу, поэтому считалось, что купание и другие водные процедуры в это время приносили здоровье. Если в ночь на 21 (или 20) июня ясно и видны звезды, жди много грибов осенью. Встретить рассвет в день солнцестояния — знак, что год будет крепким и удачным, а проблемы обойдут стороной.

Без «свадебных» примет в день летнего солнцестояния не обходилось. Говорили, если в этот день молодой человек обольет водой девушку — свадьба не за горами. Причем неважно, случайно или специально это произошло. Еще одна народная вера: если протанцевать всю ночь у девяти костров, замужество гарантировано в ближайшее время.

Особое внимание уделяли детям, рожденным 20 или 21 июня. Одни считали их носителями «дурного глаза» — способными сглазить других. Другие верили, что рождение в этот сильный энергетический день дарует защиту Солнца на всю жизнь.

Если есть заветное желание, летнее солнцестояние — самое подходящее время, чтобы его загадать. По приметам, такие желания обязательно сбываются. А чтобы ускорить исполнение, советовали не просто загадать, а еще и перелезть через 12 заборов — тогда мечты сбудутся быстрее, обычно в течение года.