Что означает слово «бро» и когда его уместно использовать

Из английского сленга в русский «перекочевало» слово «бро», которое сейчас можно услышать в речи молодежи. Что означает это выражение и в каких случаях его используют — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «бро»

«Бро» — это неформальное обращение к человеку, которое похоже по смыслу на слова «друг», «дружище» или «брат». Слово произошло от английского brother, которое переводится на русский язык как «брат». Со временем англоговорящие люди стали использовать сокращение bro, которое изначально употреблялось в среде хип-хопа, но затем стало популярным и у обычных людей.

Когда уместно использовать

Этим словом называют не только кровных братьев, но и друзей, приятелей, иногда его могут использовать и по отношению к малознакомому человеку по аналогии с тем, как в русском языке могут употреблять слово «друг» или «брат» при обращении к кому-либо.

Примеры употребления: