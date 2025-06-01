Почему самое страшное оружие немцев не принесло им победу в Первой мировой

Страны Антанты (Россия, Великобритания, Франция) и противостоящие ей Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, а затем присоединившиеся к ним Турция и Болгария) вступили в Первую мировую войну, планируя в течение нескольких месяцев быстро победить в наступательных боях. Для прорыва обороны врага обе стороны начали применять снаряды со слезоточивым газом и другое химическое оружие. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк Евгений Белаш.

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Союзники не верили, что немцы применят отравляющие газы

По словам историка, использование слезоточивых ружейных гранат и снарядов на открытом воздухе осталось практически незамеченным по обе стороны Западного фронта, и немцы решили перейти к более грозному оружию — отравляющим газам, которые первоначально рассматривали лишь как средство отвлечения внимания противника.

Гаагская конвенция 1899 года запрещала использование снарядов с газами, но по букве конвенции баллон не являлся снарядом, и с помощью него немцы решили обойти запрет.

Англичане и французы загодя получали сведения от своей разведки, пленных и перебежчиков, что кайзеровские войска готовятся к атаке, что баллоны с удушающим газом размещены побатарейно и все только ждут благоприятного ветра.

«Союзники не поверили настолько полной информации и, к сожалению, зря. 22 апреля 1915 года мир изменился: в сражении у бельгийского города Ипра произошла первая массовая атака не слезоточивым, а отравляющим газом — хлором», — Евгений Белаш, историк.

Историк отметил, что в результате газовой атаки (было распылено 168 тонн хлора) 15 тысяч солдат и офицеров, преимущественно из французских колоний, были отравлены.

Однако немцам не удалось переломить ход войны — союзники удержали свои позиции с помощью соединенных остатков канадских, британских и французских частей.

Белаш подчеркнул, что англичане и французы тут же приняли контрмеры, начав использовать примитивные противогазы и респираторы, на фронт были отправлены шахтерские кислородные маски. Поэтому, когда германские войска в мае 1915 года попробовали повторить успех первой газовой атаки, у них ничего не получилось.

«У нас этот бой широко распиарили»

На Восточном фронте немцы впервые применили хлор против русских войск летом 1915 года под Болимовым (ныне польский Болимув). Жертвами германских газобаллонных атак стало больше трех тысяч русских солдат и офицеров.

Россия сделала нужные выводы из новой тактики противника, и уже в августе 1915 года в стране была произведена первая тонна хлора, а в октябре того же года началось производство фосгена — удушающего газа на основе углерода с хлором (со слабым запахом лежалого сена).

Одним из известных эпизодов Первой мировой войны стало сражение за крепость Осовец в августе 1915-го, когда при отражении немецкой газовой атаки русские солдаты, полуослепшие и отравленные, перешли в отчаянную контратаку, отбросив противника. Позже этот бой назовут «атакой мертвецов».

По словам историка, такое регулярно случалось в Первую мировую войну, особенно в первые месяцы применения довольно несовершенных отравляющих веществ.

«Просто у нас этот бой широко распиарили. На самом деле Осовец был удержан благодаря грамотному применению обороняющимися артиллерии. Но это никому не интересно, выгоднее красивая легенда: мол, крепость захватили бы, но восстали живые мертвецы и, как в ужастиках, пошли на противника», — Евгений Белаш, историк.

Белаш отметил, что в 1915 году отравляющие вещества были еще сравнительно слабыми: например, фосген, особенно при слабой концентрации, давал эффект только спустя несколько часов после применения.

«Химоружие надо применять внезапно и массово»

Газобаллонные атаки можно было проводить только при благоприятном направлении ветра (он должен дуть строго в направлении противника), но ветер часто менял свое направление, и газовое облако могло поразить свои или союзнические войска.

Затем придумали газометы, прообразы минометов, выбрасывающие несколько десятков литров отравляющих веществ из одного баллона. Дальность газометов была небольшой, но при общем залпе они давали эффект. Потом появились газовые снаряды — все более и более совершенные, как и новые отравляющие вещества.

«Но оказалось, что в противогазе достаточно добавить дополнительный фильтр, который неплохо защищает от газов. Обычно использовали активированный уголь — из березы, кедра, скорлупы кокосового ореха и так далее. В результате для поражения даже небольшой площади вражеских позиций нужно было выпустить десятки тысяч снарядов с фосгеном», — Евгений Белаш, историк.

По словам историка, в Первую мировую противники перепробовали все мыслимые и немыслимые комбинации отравляющих веществ, в том числе синильную кислоту и окись углерода — сравнительно дешевые и распространенные ОВ с очень сильным эффектом. Тем не менее на открытой местности они быстро рассеивались.

12 июля 1917 года во время третьей битвы при Ипре немцы обстреляли англо-французские войска из газометов маслянистой отравляющей жидкостью, получившую название иприта.

«Что такое иприт? Мы берем спирт, хлор, серу, смешиваем и получаем желтую жидкость с запахом горчицы. Смесь очень медленно испаряется и поражает человека спустя несколько часов, давая страшные ожоги даже через одежду и обувь. При этом иприт отличается высокой стойкостью: даже спустя несколько дней человек поражается, проходя по зараженной местности. А в земле стойкость иприта достигает даже нескольких месяцев. И даже сейчас при откапывании химических снарядов на полях Первой мировой ими можно отравиться», — Евгений Белаш, историк.

Химическое оружие во время Первой мировой крайне затрудняло ведение привычных боевых действий, поскольку транспорт был в основном гужевым, а лошадей защитить от воздействия отравляющего газа намного сложнее.

По этой причине артиллерийским батареям на конной тяге было гораздо сложнее маневрировать, а работа артиллеристов при вражеской газовой атаке затруднялась тем, что орудийной прислуге надо было несколько часов перекидывать снаряды к орудиям и заряжать их, не снимая противогазов.

Первая мировая война показала, что химическое оружие необходимо применять внезапно и массово, при этом оно, при всем своем ужасном моральном воздействии на войска противника, вовсе не гарантировало победы.

Историк отметил, что химоружие имело сравнительно низкую эффективность: в Первую мировую войну газами было отравлено около миллиона человек, из которых скончались несколько десятков тысяч. При том что в боях и сражениях войны суммарные потери составили около девяти миллионов.

Капризность химического оружия и его относительно невысокая поражающая способность привели к тому, что после Первой мировой войны ведущие державы мира отказались от его применения, найдя более приемлемые аналоги.