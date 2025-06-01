Почему страны отказались от химического оружия

1 июня 1990 года президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший подписали в Вашингтоне двустороннее «Соглашение об уничтожении и непроизводстве химического оружия и о мерах по содействию осуществлению многосторонней конвенции о запрещении химического оружия». Почему в Первую мировую войну использование химоружия не помогло кайзеровской Германии переломить ход боевых действий? По каким причинам Гитлер во Второй мировой войне не решился применить химическое оружие против своих противников? Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал географ, историк, автор книг «Мифы Первой мировой» и «Танки межвоенного периода» Евгений Белаш.

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«Это вынудило США отказаться от ядерного удара»

27 сентября 2017 года Россия официально полностью уничтожила свое химическое оружие, США — в июне 2023-го. Почему с момента подписания соглашения процесс уничтожения так затянулся?

Евгений Белаш: По финансовым соображениям. Безопасное уничтожение химического оружия — довольно долгий и затратный процесс. К тому же в 1991-м Советский Союз распался, а Российской Федерации в 90-е годы было не до уничтожения химического оружия.

Что же касается США, то они не очень любят уничтожать оружие. Более того, в 90-е годы они боялись, что химическое оружие применит какой-нибудь сумасшедший диктатор на Ближнем Востоке, чтобы парировать превосходство США в обычном оружии, особенно, в высокоточном. Во многом по этой причине сохранили свое химоружие для выработки мер противодействия.

По одним данным, в СССР было произведено около 40 тысяч тонн, по другим — не менее 110 тысяч тонн различных отравляющих веществ первого и второго поколения. Каковы реальные цифры?

Наверняка сказать трудно, но большие цифры, скорее всего, завышены. Во время холодной войны сведения о химоружии были строго засекреченными, и ни Москва, ни Вашингтон не представляли, что и в каких масштабах производит геополитический противник. Поэтому производили на всякий случай как можно больше.

Разработали даже бинарное оружие — когда его компоненты по отдельности безвредны и таким образом не подпадают под старые ограничения. Но, смешиваясь друг с другом после выстрела или сброса, они вступают в химическую реакцию и образуют отравляющее вещество. Даже в конце 1980-х, когда в СССР уже вовсю шли перестройка и разоружение, в США по инерции всерьез боялись применения Советским Союзом химического оружия в ближайшие годы. Один из сценариев возможной атаки описал известный исследователь Стивен Залога в работе 1989 года «Red Thrust — Красный удар» (недавно переведена на русский).

Еще в эпоху президентства Линдона Джонсона в 1964 году началась операция Chase, в рамках которой в Атлантическом океане за несколько лет были затоплены корабли с оружием (в том числе и химическим). Следующий американский президент Ричард Никсон в 1969 году в одностороннем порядке объявил об отказе от применения химоружия первым, а также о прекращении его производства и транспортировке. Почему США разочаровались в химическом оружии? Повлияла война во Вьетнаме?

Да, повлияла война во Вьетнаме, когда оказалось, что сверхдержава, накопившая десятки тысяч ядерных боеголовок и огромные запасы новейших отравляющих газов, не может применить их на поле боя по политическим (и не только) соображениям: использовать такое оружие против партизан было бы совсем неприлично, и в США уже начались массовые протесты. Американская пресса обвиняла военных в том, что те применяли так называемые гербициды — средства уничтожения растительности, чтобы партизан было видно на местности.

Одновременно в США ученые моделировали варианты применения ядерного тактического оружия и пришли к выводу, что при ударе по джунглям Вьетнама сколько-то партизан будут, конечно, убиты, но, если при этом накидать мешки с землей на зараженную радиацией местность, то буквально спустя несколько недель по этой территории уже смогут ехать грузовики, доставляя оружие повстанцам. А партизанам, в свою очередь, тактическое ядерное оружие могут передать Советский Союз или Китай. И тогда американские военные базы в Южном Вьетнаме станут крайне уязвимы для ответного ядерного удара (например, заряд доставляется к базе с помощью обычного трофейного грузовика и там подрывается). Эти опасения вынудили Вашингтон отказаться от применения ядерного оружия.

Зато во время войны во Вьетнаме противники широко применяли слезоточивые газы: американцы — свои, северные вьетнамцы — трофейные.

Ветеран войны во Вьетнаме, бывший офицер спецназа США Джон Пластер в своей книге «Секретные коммандос» описывал, что при заброске групп зеленых беретов в тыл противника, солдаты и офицеры обязательно имели при себе противогазы и гранаты со слезоточивым газом (чтобы уходить от возможной погони). Также бойцы всегда брали гранаты с белым фосфором, которые при взрыве тут же давали облако плотного дыма, хорошо видного с воздуха американским пилотам и вертолетчикам, которые понимали, что перед ними свои, а не чужие войска и наносили по врагу точные авиаудары.

При этом гранаты с белым фосфором были крайне опасны в обращении. По словам Пластера, его друг как-то уронил такую гранату на бетон, а когда поднял для осмотра, оказалось, что она треснула, воздух дошел до фосфора, пошла химическая реакция и произошло воспламенение, в результате чего зеленый берет умирал очень долго и мучительно. Тем не менее бойцы сознательно шли на риск и продолжали брать фосфорные гранаты, поскольку аналоги выделяли дым менее «качественный» и гораздо медленнее.

«22 апреля 1915 года мир изменился»

Расцветом химического оружия стала Первая мировая война. Кто первым применил его в боевых действиях?

В августе 1914 года ружейные гранаты со слезоточивым газом использовали французские войска. В октябре 1914-го немцы, которые испытывали острый дефицит обычной взрывчатки, применили снаряды со слезоточивым газом. Использование слезоточивых ружейных гранат и снарядов на открытом воздухе осталось практически незамеченным по обе стороны Западного фронта. Поэтому противники решили перейти к отравляющим газам, в частности, к хлору, который распылялся с помощью специальных баллонов. Гаагская конвенция 1899 года запрещала снаряды с газами, но по букве конвенции баллон не являлся снарядом, с помощью него немцы решили обойти запрет.

При этом англичане и французы загодя получали сведения от своей разведки, от пленных и от перебежчиков, что кайзеровские войска готовятся к атаке, что баллоны с удушающим газом размещены побатарейно, и все только ждут благоприятного ветра. Союзники не поверили настолько полной информации и, к сожалению, зря. 22 апреля 1915 года мир изменился — в сражении у бельгийского города Ипра произошла первая массовая атака не слезоточивым, а отравляющим газом (хлором).

Что интересно — немцы не верили в успех нового оружия и задумывали его в основном как отвлекающее. В результате атаки 15 тысяч солдат и офицеров, преимущественно из французских колоний, были отравлены, из них пять тысяч умерли. Однако позиции удержали перемешанные остатки частей канадцев, британцев и французов, а немцы не смогли прорвать линию фронта и потеряли возможность как-то изменить ход Первой мировой.

То есть химическое оружие не помогло выигрывать сражения и отдельные бои?

Химическое оружие в Первую мировую оказалось очень эффективно в первых атаках против неподготовленного противника, которому было нечем защищаться и нечем ответить. Но уже буквально несколько дней спустя французы и англичане стали использовать примитивные противогазы и респираторы, на фронт были отправлены шахтерские кислородные маски. Поэтому, когда немцы в мае 1915 года попробовали повторить успех первой газовой атаки, у них ничего не вышло.

Тем не менее химическое оружие крайне затрудняло ведение боевых действий. Тогда транспорт был в основном гужевым, а лошадей защитить от воздействия отравляющего газа намного труднее. По этой причине артиллерийским батареям на конной тяге было гораздо сложнее маневрировать. Позже, когда появились газовые снаряды, работа артиллеристов при вражеской газовой атаке очень сильно затруднялась тем, что людям надо было несколько часов перекидывать снаряды к орудиям и заряжать их, не снимая противогазов.

Как действовала царская Россия?

Уже в августе 1915-го в России произвели первую тонну хлора, а в октябре того же года началось производство фосгена — удушающего газа на основе углерода с хлором. Вообще в Первую мировую противники перепробовали все мыслимые и немыслимые комбинации отравляющих веществ, в том числе синильную кислоту и окись углерода. Казалось бы, это сравнительно дешевые, распространенные отравляющие вещества с очень сильным эффектом. Тем не менее на открытой местности они очень быстро рассеивались.

Газобаллонные атаки показали свою неэффективность, приведя к созданию химических снарядов?

Газобаллонные атаки можно было проводить только при благоприятном направлении ветра (он должен дуть строго на противника), который регулярно менял свой вектор, и часто газовые облака несло на свои же войска. Потом придумали газометы, прообразы минометов, выбрасывающих несколько десятков литров отравляющих веществ из одного баллона.

Дальность газометов была небольшой, но при общем залпе они давали эффект.

Затем появились газовые снаряды — все более и более совершенные, как и новые отравляющие вещества. Но оказалось, что в противогазе достаточно добавить дополнительный фильтр, который очень неплохо защищает от газов. Обычно использовали активированный уголь — из березы, кедра, скорлупы кокосового ореха и так далее. В результате для поражения достаточно небольшой площади вражеских позиций нужно было выпустить десятки тысяч снарядов с фосгеном. Первая мировая война показала, что химическое оружие необходимо применять внезапно и массово.

Известен эпизод Первой мировой войны, когда при отражении немецкой газовой атаки в августе 1915 года русские защитники крепости Осовец перешли в отчаянную контратаку — полуослепшие и отравленные (так называемая «атака мертвецов»), отбросив противника.

Это совершенно обычный эпизод Первой мировой, такое было регулярно, особенно в первые месяцы применения сравнительно несовершенных отравляющих веществ. Просто у нас этот бой широко распиарили. На самом деле, Осовец был удержан благодаря грамотному применению обороняющимися артиллерии. Но это никому неинтересно, выгоднее красивая легенда — мол, крепость бы захватили, но восстали живые мертвецы и, как в ужастиках, пошли на противника.

Дело в том, что в 1915 году отравляющие вещества были еще сравнительно слабыми, а тот же фосген, особенно при слабой концентрации, давал эффект только спустя несколько часов после применения. То есть при всем своем ужасном моральном воздействии, химическое оружие Первой мировой войны убивало сравнительно мало людей, поэтому позже отказались от его массового применения, найдя более удобные аналоги.

Очень трудно найти точную статистику того, сколько людей было отравлено, поскольку многие не замечали, что они отравлены, а другие не были отравлены, но считали, что поражены. В целом можно утверждать, что в Первую мировую войну было отравлено около миллиона солдат и офицеров, и по очень приблизительному подсчету погибли несколько десятков тысяч человек. То есть первые тысячи человек на конкретную страну — при общих потерях от остального оружия в сотни тысяч погибшими.

23-я статья Гаагской конвенции 1899 года запрещала применять боеприпасы с отравляющими веществами, как и Женевский протокол 1925 года о запрете применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Почему разные страны регулярно нарушали эти соглашения?

Как и Германия, оказавшись в безвыходной ситуации, противники обращались к любому «чудо-оружию», в том числе и к химическому, надеясь хоть так переломить ход войны в свою сторону. Но оказалось, что союзники, особенно США, могут производить химическое оружие в гораздо больших количествах. Америка построила крупнейший в мире Эджвудский химический арсенал, который упоминается даже в «Гиперболоиде инженера Гарина» Алексея Толстого, и в ноябре 1918 года только один этот арсенал выпускал снаряды с отравляющими газами миллионами штук.

Весной 1919 года союзники планировали производить сотни тонн иприта (наиболее страшное оружие Первой мировой), тогда как Германия могла выпускать в месяц всего десятки тонн иприта. То есть Германия вовремя капитулировала — в 1919-м ее бы просто задавили химическим оружием.

Что такое иприт? Мы берем спирт, хлор, серу, — смешиваем и получаем желтую жидкость с запахом горчицы. Смесь очень медленно испаряется и поражает человека спустя несколько часов, давая очень страшные ожоги даже через одежду и обувь. При этом иприт отличается высокой стойкостью: человек поражается, проходя по зараженной местности и спустя несколько дней. А в земле стойкость иприта достигает даже нескольких месяцев. И даже сейчас, при откапывании химических снарядов на полях Первой мировой, ими можно отравиться.

«Иприт стал страшным оружием для неподготовленного противника»

Каковы особенности применения химоружия в локальных конфликтах между мировыми войнами?

Химическое оружие немного применялось в так называемой Рифской войне 1921-1926 годов между испанскими и французскими войсками против восставших горцев Марокко. У испанцев был всего один самолет, способный поднять ипритные бомбы, которые привезли из Германии (100 штук по 100 килограммов каждая) — французский двухмоторный тяжелый бомбардировщик Farman F.60 Goliath и один пилот.

Самолет поднимал в воздух от четырех до шести тонн бомб за один раз, и, по воспоминаниям самого пилота, никакого видимого эффекта на горцев это не оказывало. Погода стояла очень жаркая и иприт, вероятно, быстро испарялся. К тому же при небольшом количестве сбрасываемых бомб марокканцам достаточно было избегать места их падения, тем более что разрывы их были хорошо видны издали. Впрочем, некоторые современные исследователи считают, что применение химоружия привело к всплеску заболеваний раком среди марокканцев, но точно установить это невозможно.

Во Второй итало-эфиопской войне 1935-1936 годов итальянцы массово применяли с самолетов иприт. Установить точное число жертв химоружия среди эфиопов практически невозможно, поскольку против них также применялись зажигательные бомбы, огнеметы, танки и артиллерия. Эфиопская армия, почти не имевшая современной артиллерии и противогазов, ничего не могла этому противопоставить. Учитывая жару и то, что значительная часть местного населения традиционно ходила босиком, иприт оказался очень страшным и эффективным оружием против незащищенного противника, который ничем не мог ответить итальянцам.

Применялось ли химическое оружие во время гражданской войны в России?

Применялось, в частности, при подавлении Красной армией Тамбовского мятежа в 1920-1921 годах. Достоверно известно о трех-четырех случаях стрельбы снарядами с отравляющими газами по повстанцам. Общее количество выпущенных снарядов в каждом случае — всего десятки, то есть во много раз меньше, чем требовалось по условиям Первой мировой. Надо также учесть, что наиболее развитых отравляющих веществ Красная армия тогда не имела, используя запасы еще царского времени. Пострадал ли кто-то — неизвестно: стрельба велась по лесному массиву. С другой стороны, сам обстрел артиллерией даже обычными снарядами давал огромный моральный эффект, как и применение авиации.

Наиболее же массово химическое оружие в гражданской войне применяли британские оккупационные войска на севере Европейской части России — против красных. Англичане привезли с собой новейшее химическое раздражающее оружие, так называемые арсины («бомба М»), которые сбрасывались с самолетов достаточно массово, до 200 штук за один налет. Своего рода твердая газовая шашка, которая зажигается и выбрасывается в сторону противника, который от боли практически мгновенно срывает с себя противогаз, поскольку мелкие частицы ядовитого дыма проходят сквозь фильтры противогаза.

У пострадавших наблюдалась очень сильная головная боль, рвота с кровью, слезы, слабость в ногах.

Спустя пару суток почти все пострадавшие приходили в себя, и как жизнерадостно писали по итогам Первой мировой войны: «инвалидов почти нет». Пленные красноармейцы рассказывали на допросах об очень сильном моральном эффекте от применения химоружия. Тем не менее англичане не смогли продавить оборону красных, которая оказалась достаточно серьезной по меркам гражданской войны (имелись даже специальные блиндажи), и осенью 1919 года покинули пределы России, направившись на родину.

Нацисты знали, что химическая промышленность союзников мощнее

Почему во Второй мировой войне на европейском театре боевых действий противники не решились применить химическое оружие? Ведь в Германии в 1936 году немцы создали крайне смертоносный газ табун, а в 1938-м ими были синтезированы зарин и зоман — газы в миллионы раз ядовитее иприта.

Что интересно, немцы настолько засекретили создание своих нервнопаралитических газов, что союзники лаже не подозревали, что они есть у Германии. В начале Второй мировой войны вермахт сделал ставку на блицкриг, всего за несколько недель разгромив в 1940-м армию Франции, считающуюся сильнейшей на континенте. Немцы захватывали позиции противника раньше, чем могли бы подвезти свое отравляющее оружие и должным образом его подготовить.

Потом, когда в СССР блицкриг провалился, и началась война на истощение, у союзников выявилось огромное превосходство в авиации. Люфтваффе несло огромные потери при попытках наносить ответные бомбовые удары.

Химическое оружие, как правило, содержится в жидком виде, и если его заливать в снаряды или в ракеты Фау-1, Фау-2, то в полете жидкость резко бултыхается и сбивает точность. Поэтому в газовых снарядах Первой мировой войны собственно отравляющих веществ не очень много, и для значимого эффекта в конце ПМВ выпускали сотни тысяч снарядов.

Тогда как в конце Второй мировой Третий рейх с военной точки зрения оказался в безвыходной ситуации.

Достать до уязвимых тылов СССР, Великобритании и США нечем — дальние бомбардировщики практически выбиты. Точность ракет Фау не позволяет уверенно попадать даже в город размером с Лондон. Если применить газовые снаряды на поле боя, то для развития успеха у Германии, вероятнее всего, не останется резервов.

Кроме того, немцы были грамотными людьми и знали, что уже в конце Первой мировой войны химическая промышленность союзников была развита гораздо лучше, и в случае необходимости США могут произвести химоружия гораздо больше и, возможно, гораздо страшнее, чем в Третьем рейхе.

Уже осенью 1944 года англо-американская авиация сбрасывала тысячи тонн обычных бомб за один налет. В 20-х и 30-х годах союзники очень тщательно подходили к вопросу защиты от химического оружия, миллионами производя противогазы, в том числе для детей и лошадей (для последних делались специальные накидки и насадки на копыта). В нацистской же Германии из-за морской блокады не хватало каучука для производства резины, то есть для противогазов.

В марте 1942 года глава правительства и нарком обороны СССР Иосиф Сталин сообщил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, что, по сведениям советской разведки, в ходе предстоящего весенне-летнего наступления вермахт может применить на Восточном фронте отравляющие газы, выразив пожелание, чтобы англичане передали Советскому Союзу «некоторые недостающие химические средства обороны, а также средства ответного химического удара» (речь шла о поставке 1000 тонн иприта, 1000 тонн хлора, 1000 тонн гипохлорита кальция и 1000 тонн хлорамина). 10 мая 1942 года Черчилль выступил по радио с открытым предупреждением Берлину и Хельсинки о неминуемой расплате в случае применения ядовитых веществ против РККА. В Третьем рейхе, где сеть газовых убежищ могла защитить не более 40 процентов населения, со всей серьезностью восприняли слова Черчилля.

Да, тогда к химическому оружию относились крайне серьезно. По сути дела, в 20-40-е годы оно выполняло сдерживающую роль атомного оружия 50-х годов. Особенно если химоружие соединить со стремительно развивавшейся авиацией. В СССР, например, для этих целей разрабатывали выливные приборы — продолговатые емкости различной формы, которые подвешивались под самолетами. Их можно было наполнить ипритом или еще более ядовитым люизитом, после чего бригада бомбардировщиков могла обрушить на врага за несколько секунд порядка 150 тонн отравляющих веществ.

Бытует популярная версия, что нацистская Германия не применила химическое оружие во Второй мировой войне из-за фобии Гитлера, который в октябре 1918 года подвергся воздействию иприта со стороны англичан и на время даже ослеп.

Версия сомнительная, которая скорее доказывает, что даже после воздействия самого страшного химического оружия Первой мировой — иприта — сравнительно просто вылечиться. Иприт быстро смывается теплой водой, потом уязвимые места промываются раствором соды и в общем-то человека довольно легко привести в здоровое состояние. Химическое оружие довольно капризно: оно очень эффективно при определенных условиях, но постоянно требует точного учета окружающей среды. Если сильный ветер или дождь, то газовые снаряды применять трудно, нет ветра или он слабый — газобаллонную атаку провести практически невозможно. Летом нужны одни рецептуры отравляющих веществ, зимой — совершенно другие.

Если надо убить противника быстро, то проще взять зажигательные бомбы или зажигательные снаряды. Например, Вторая мировая война показала, что напалм является почти абсолютным оружием, крайне эффективным, в том числе и против бронетехники, и против укреплений. Напалм — это сгущенный бензин с различными добавками, который затекает в малейшие щели, выделяет очень ядовитые вещества при сжигании, прилипает к любым поверхностям, в том числе к вертикальным, нанося человеку очень неприятные раны. Почти абсолютное оружие: «почти» — потому что во время войны в Корее, а позже во Вьетнаме от напалма разработали систему защиты — стали создавать специальные порожки, например, у дверей блиндажей, чтобы напалм не мог затечь внутрь.

А напалм можно считать химическим оружием?

В узком смысле химическим оружием считаются боевые отравляющие вещества, даже слезоточивые газы — это другое. Но в принципе есть работа И. Нечаева, изданная в 1942 году, «Химическое оружие», где описывается вообще все, что может дать химическая промышленность для войны, включая, например, удобрения или присадки для бензина. Это тоже в какой-то мере химическая война. Напалм или тот же белый фосфор — не химическое оружие по букве, но тем не менее оно активно применяется и по сей день.

Японцы использовали во Второй мировой войне химическое и бактериологическое оружие против китайских военнослужащих. Насколько успешно?

Японцы применяли химическое и бактериологическое оружие несколько сот раз, изо всех сил пытаясь разработать супероружие, которое позволило бы им бороться с более промышленно развитыми державами. Они экспериментировали с чумой, оспой, холерой, тифом, сибирской язвой. То есть культивировали любые доступные на тот момент инфекции, применяли любые отравляющие вещества, которые были под рукой.

У японцев, к счастью, не хватало средств доставки, особенно дальней авиации. Но против китайской армии, у которой почти не было ПВО и имелось очень мало противогазов, они химическое оружие применяли массово. В Маньчжурии (северо-восточный Китай) в конце Второй мировой войны японцы закопали все накопленные запасы химического оружия, и по сей день люди от него страдают, когда откапывают. По отчетам наших инструкторов-танкистов конца 30-х годов, в южном Китае целые деревни вымирали от эпидемий, в стране давно шла гражданская война, и на этом фоне установить точные потери китайцев от химического и бактериологического оружия очень трудно.

США и Европа помогали Хуссейну в создании химоружия

Химическое оружие применялось в Ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Почему Саддам Хуссейн сделал ставку на этот вид оружия?

Это пример того, как и в случае с кайзеровской Германией и императорской Японией, когда нельзя победить обычными средствами, хватаются за соломинку. Первое применение химического оружия в Ирано-иракской войне — осень 1983 года. Массовое применение произошло в феврале 1984-го. Применялся иприт, табун, распыляемый с учебно-тренировочных самолетов и зарин. В 1988 году иракцы комбинированной атакой смогли отбить стратегически важный полуостров Фао, где находились важные нефтяные терминалы.

Несколько лет за этот полуостров шли упорные бои, но поскольку он был окружен болотами, там оказался позиционный тупик, как в Первую мировую войну.

Но потом иракцы натренировали войска, использовали вертолетные десанты, боевых пловцов, очень тщательно подготовленную артиллерию, стрелявшую, в том числе снарядами с зарином. Американский атташе в Ираке позже ходил по полю боя и подбирал шприцы с атропином, то есть с противоядием от зарина.

Что интересно, сырье для производства химического оружия поставлялось Ираку из США и Западной Европы, поскольку Иран на тот момент считался гораздо более ужасным противником. Все хорошо понимали, что конкретные химикаты поставляются Ираку для выпуска химического оружия, но старательно делали вид, что ничего не замечают. Спустя несколько лет Саддама Хуссейна назовут ужасным диктатором, который применял химическое оружие против беззащитных курдов, но пока эти «беззащитные» курды воевали на стороне Ирана, это никого не беспокоило.

Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении подписали на сегодняшний день более 190 стран мира, кроме Египта, Северной Кореи и Южного Судана. Означает ли это, что мир стал более гуманнее или химические оружие доказало свою неэффективность?

Пожалуй, и то и другое. Если раньше в мировой войне спокойно убивали десятки миллионов человек, то сейчас стараются избежать такого массового кровопролития. Кроме того, сейчас есть и другое оружие массового поражения — ядерное, которое отлично выполняет сдерживающую роль.

Если нужно убить противника быстро и мгновенно, то чем применять иприт, который подействует через несколько часов, можно полить противника напалмом или белым фосфором или атаковать кассетными бомбами, высокоточными управляемыми ракетами и дронами. Если же нужно, чтобы противник не стрелял, достаточно использовать дымовые снаряды с обычным, неядовитым дымом. Еще в конце Первой мировой войны оказалось, что неприятель при этом остается жив, но не видит куда ему стрелять, эффективность его огня падает на порядки, задача выполнена.

На сегодняшний день использование химического оружия запрещено международными конвенциями. Однако на момент начала Первой мировой войны оно тоже было запрещено, и это не помешало ее участникам его использовать.

Пиком химической войны стала Первая мировая. С тех пор развитие авиации, дальнобойной артиллерии, ракет, высокоточного управляемого оружия, беспилотных летающих аппаратов сделали применение химоружия практически ненужным.