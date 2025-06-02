Почему апокалипсис получил отсрочку

В 2012 год NASA на основании данных телескопа Хаббл предсказало, что наша родная галактика Млечный путь столкнётся с соседней галактикой Андромеда через 4 миллиарда лет. В 2019 году, с использованием данных от космической обсерватории Gaia, срок был скорректирован до 4,5 миллиардов лет. Однако последние исследования, опубликованные в 2024 году, бросают вызов этой уверенности, предлагая, что столкновение может и не произойти.

В прошлом году исследователи из университетов Хельсинки, Дарема и Тулузы исследовали этот вопрос с помощью моделирования, которое предсказало движение галактик на следующие 10 миллиардов лет. Моделирование было выполнено приблизительно 100 000 раз. По расчетам, вероятность столкновения составляет всего 50 процентов.

В большинстве симуляций, в которых Андромеда и Млечный Путь сливались, галактики сначала встречались друг с другом по крайней мере один раз, более или менее близко. Вероятность прямого столкновения составила всего 2 процента.

Согласно новым расчетам, слияние Млечного Пути и Андромеды, скорее всего, произойдет через 7–8 миллиардов лет, то есть значительно позже, чем предсказывалось ранее. В результате образуется новая галактика, часто называемая «Милкомеда». Солнечная система, скорее всего, будет выброшена в внешние рукава этой новой галактики, но Земля уже станет непригодной для жизни: через 5–6 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит нашу планету.

Если же столкновения не будет, галактики могут пройти мимо на близком расстоянии, вызвав возмущения. Внешние области Млечного Пути и Андромеды могут быть разорваны, а звёзды, включая наше Солнце, могут быть выброшены в межгалактическое пространство, как описано в статье на Space.com.