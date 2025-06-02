Мужчина поймал жену на измене со своим старшим братом

Житель индийского штата Бихар поймал жену на измене со своим старшим братом в Непале. Об этом сообщает News9Live.

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Мужчина из округа Арария давно подозревал жену в неверности. Женщина часто ездила отдыхать в другую страну с его старшим братом под предлогом отдыха. В итоге индиец отправился за ними и застал в номере отеля во время измены. Мужчина устроил родственникам скандал, а затем вернулся в Индию и подал на них заявление в полицию.

Выяснилось, что год назад он уже обвинял жену и брата в романе, который длился много лет. Он также заявил, что брат выжил из дома собственную жену, чтобы встречаться там с любовницей. Кроме того, индиец утверждал, что жена и брат избили его, когда он предъявил им претензии по поводу их романа.

В 2024 году конфликт был урегулирован в полицейском участке, а женщина пообещала больше не изменять мужу. Однако, по его словам, сразу же после этого роман продолжился.

«Я напомнил ей, что она мать и должна думать о нашей дочери. Но ничего не изменилось», — посетовал обманутый муж.

После разоблачения любовников арестовали, однако позже выпустили под залог.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина заподозрил молодую жену в измене, расправился с ней. Индиец был убежден, что его избранница занялась сексом с его братом.