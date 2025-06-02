Проклятие первого золота СССР. Загадка смерти байдарочницы не решена до сих пор

Советский спорт

Всё произошло слишком быстро. Ещё утром она завтракала вместе с подругой, строила планы, смеялась, вспоминала родных. Через несколько часов её не стало. Байдарка, перевёрнутая у берега, и шапочка, плавно покачивающаяся на воде. Олимпийская чемпионка Юлия Рябчинская погибла прямо во время тренировки — и с тех пор эта смерть не даёт покоя ни близким, ни спортивному сообществу.

Неразгаданная загадка: проклятие первого золота СССР
© РИА Новости

Ей было всего 25. За плечами невероятная история взлёта, победа на Олимпиаде, признание, семья, ребёнок. Впереди ещё десятки регат, в которых она могла блистать. Но в январе 1973 года всё оборвалось. Бесследно, нелепо, трагично.

Медсестра, ставшая чемпионкой

Юлия родилась в посёлке в Винницкой области Украины в 1947 году. Она росла сильной, выносливой, но вовсе не мечтала о спорте. Мечтала о сцене, поступала в цирковое училище. Не сложилось. Поступила в медучилище, стала медсестрой, вышла замуж. А потом случайно встретилась со спортом. Попробовала себя в гребле, и с того дня это стало смыслом её жизни.

Поначалу Юлия даже не умела плавать. Но это не помешало ей быстро прогрессировать – невероятная самоотдача, почти одержимость работой на воде, плюс природные данные сделали своё дело. Сначала украинские старты, потом сборная СССР. Юлию тренировали Антонина Середина и Геннадий Дьяченко. Она пахала так, что не прекращала занятия даже на раннем сроке беременности. В 1971 году выиграла чемпионат мира, а спустя год – золото Олимпиады в Мюнхене.

«Её никто не догонял»

На Играх-1972 Рябчинская взяла золото в байдарке-одиночке на 500 метров. Перед стартом едва сдерживала слёзы от напряжения, но в решающий момент выдала невероятный рывок. Её хотели остановить и скептики, и муж, и бытовые сложности, но она летела по дистанции быстрее всех. На финише вырвала почти секунду преимущества над ближайшей соперницей.

Тогда казалось: всё только начинается. Однако победа в Мюнхене оказалась пиком, после которого ничего уже не будет.

Последняя тренировка

Зимние сборы 1973 года проходили в Грузии. Утром 13 января Юлия и её тренер Середина, как обычно, позавтракали, перекинулись парой слов. Было прохладно, вода ледяная. Рябчинская вышла на воду, привычно ушла вперёд и… исчезла. Никто не видел момента трагедии. Только перевёрнутая лодка и шапочка, которую Юлия забыла в гостинице и потому надела тренерскую.

Искали долго. Водолазы из Поти, тренеры, местные. Через несколько часов тело всё же нашли с помощью сетей. Всё произошло в спокойной мелкой речке. Никто не мог поверить: как такая крепкая, тренированная девушка могла просто утонуть?

Ответов вскрытие не дало. Вода в лёгкие не попала. Официально смерть наступила из-за резкого спазма дыхательных путей, будто организм на долю секунды перестал бороться. Кто-то говорил об убийстве, кто-то о несчастном случае. Но следов столкновения, повреждений на лодке не было. Муж Рябчинской в это время находился далеко, в Грузии его не было. Даже очевидного мотива у кого-либо не нашлось.

Слишком много вопросов

Смерть Рябчинской словно обросла символами. Та самая шапочка, которая, по словам Юлии, была «не к добру». Тренер вспоминала, что накануне Рябчинская жаловалась на внутренние тревоги, проблемы в семье, желание перемен. Она всерьёз думала о разводе. Муж, к слову, спустя короткое время женился повторно и пытался сделать всё, чтобы их сын никогда не узнал правду о матери. Это лишь подогрело слухи.

А потом произошло то, что и вовсе заставило многих говорить о проклятии. В 1999 году тот самый муж Юлии, Александр Рябчинский, тоже погиб в воде. Также при невыясненных обстоятельствах.

После гибели Юлии на родине стали проводить турниры её памяти, открыли музей. Но никакие награды и доски почёта не вернут девушку, которая могла стать легендой не на одну Олимпиаду. Она ушла на тренировку, как тысячи раз до этого. Улыбнулась, махнула рукой и исчезла в тишине.

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