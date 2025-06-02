Неразгаданная загадка: проклятие первого золота СССР

Всё произошло слишком быстро. Ещё утром она завтракала вместе с подругой, строила планы, смеялась, вспоминала родных. Через несколько часов её не стало. Байдарка, перевёрнутая у берега, и шапочка, плавно покачивающаяся на воде. Олимпийская чемпионка Юлия Рябчинская погибла прямо во время тренировки — и с тех пор эта смерть не даёт покоя ни близким, ни спортивному сообществу.

Ей было всего 25. За плечами невероятная история взлёта, победа на Олимпиаде, признание, семья, ребёнок. Впереди ещё десятки регат, в которых она могла блистать. Но в январе 1973 года всё оборвалось. Бесследно, нелепо, трагично.

Медсестра, ставшая чемпионкой

Юлия родилась в посёлке в Винницкой области Украины в 1947 году. Она росла сильной, выносливой, но вовсе не мечтала о спорте. Мечтала о сцене, поступала в цирковое училище. Не сложилось. Поступила в медучилище, стала медсестрой, вышла замуж. А потом случайно встретилась со спортом. Попробовала себя в гребле, и с того дня это стало смыслом её жизни.

Поначалу Юлия даже не умела плавать. Но это не помешало ей быстро прогрессировать – невероятная самоотдача, почти одержимость работой на воде, плюс природные данные сделали своё дело. Сначала украинские старты, потом сборная СССР. Юлию тренировали Антонина Середина и Геннадий Дьяченко. Она пахала так, что не прекращала занятия даже на раннем сроке беременности. В 1971 году выиграла чемпионат мира, а спустя год – золото Олимпиады в Мюнхене.

«Её никто не догонял»

На Играх-1972 Рябчинская взяла золото в байдарке-одиночке на 500 метров. Перед стартом едва сдерживала слёзы от напряжения, но в решающий момент выдала невероятный рывок. Её хотели остановить и скептики, и муж, и бытовые сложности, но она летела по дистанции быстрее всех. На финише вырвала почти секунду преимущества над ближайшей соперницей.

Тогда казалось: всё только начинается. Однако победа в Мюнхене оказалась пиком, после которого ничего уже не будет.

Последняя тренировка

Зимние сборы 1973 года проходили в Грузии. Утром 13 января Юлия и её тренер Середина, как обычно, позавтракали, перекинулись парой слов. Было прохладно, вода ледяная. Рябчинская вышла на воду, привычно ушла вперёд и… исчезла. Никто не видел момента трагедии. Только перевёрнутая лодка и шапочка, которую Юлия забыла в гостинице и потому надела тренерскую.

Искали долго. Водолазы из Поти, тренеры, местные. Через несколько часов тело всё же нашли с помощью сетей. Всё произошло в спокойной мелкой речке. Никто не мог поверить: как такая крепкая, тренированная девушка могла просто утонуть?

Ответов вскрытие не дало. Вода в лёгкие не попала. Официально смерть наступила из-за резкого спазма дыхательных путей, будто организм на долю секунды перестал бороться. Кто-то говорил об убийстве, кто-то о несчастном случае. Но следов столкновения, повреждений на лодке не было. Муж Рябчинской в это время находился далеко, в Грузии его не было. Даже очевидного мотива у кого-либо не нашлось.

Слишком много вопросов

Смерть Рябчинской словно обросла символами. Та самая шапочка, которая, по словам Юлии, была «не к добру». Тренер вспоминала, что накануне Рябчинская жаловалась на внутренние тревоги, проблемы в семье, желание перемен. Она всерьёз думала о разводе. Муж, к слову, спустя короткое время женился повторно и пытался сделать всё, чтобы их сын никогда не узнал правду о матери. Это лишь подогрело слухи.

А потом произошло то, что и вовсе заставило многих говорить о проклятии. В 1999 году тот самый муж Юлии, Александр Рябчинский, тоже погиб в воде. Также при невыясненных обстоятельствах.

После гибели Юлии на родине стали проводить турниры её памяти, открыли музей. Но никакие награды и доски почёта не вернут девушку, которая могла стать легендой не на одну Олимпиаду. Она ушла на тренировку, как тысячи раз до этого. Улыбнулась, махнула рукой и исчезла в тишине.