Беззаботные путешественники заплатили за кофе в 100 раз дороже и уехали

В Таиланде двое велосипедистов по ошибке переплатили за кофе — вместо 221,5 бат (около 530 рублей), они отдали 22150 бат (более 53 тысяч рублей). Об этом сообщает Bangkok Post.

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Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима 31 мая. Двое иностранцев, путешествующих по стране на велосипедах, остановились в придорожном кафе на утренний кофе. Они оплатили выставленный счет переводом по номеру телефона и случайно ввели сумму в 100 раз больше требуемой.

Через некоторое время, когда велосипедисты уже покинули кафе, владелец заведения заметил ошибку. Он дал объявление в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где рассказал о сложившейся ситуации и попросил подписчиков помочь с поиском путешественников. Уже 1 июня владелец кафе обновил пост — он рассказал, что ему удалось найти клиента и вернуть ему средства.