День Байконура: каким предстартовым традициям следуют космонавты

Покорение космоса всегда было одной из стратегических целей всего мира. В 1955 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны СССР (такое название носил космодром в то время), предназначенного для испытаний ракетной техники. А спустя пять лет приказом министра обороны СССР 2 июня был определен как День основания полигона Байконур. К 70-летию первого в мире космодрома в материале MIR24.TV — об истории международного космического порта, связанного с именами великих людей и с интереснейшими инженерными проектами, во многом опередившими свое время.

Крупнейшая космическая гавань в мире

12 января 1955 года на станцию Тюратам прибыл первый отряд военных строителей. А 12 февраля 1955 года вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании нового военного полигона для летной отработки первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7. В июне того же года директивой генштаба была определена и оргштатная структура полигона. Пройдет несколько лет и приказом министра обороны СССР 2 июня будет определен как День основания полигона. Эта дата станет ежегодно отмечаться как праздник соединений, входящих в состав НИИП-5 МО (Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 Министерства обороны).

Дмитрий Морковкин

эксперт по итории России, член Русского географического общества, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

«При выборе территории для строительства космодрома специальная комиссия рассматривала Марийскую АССР, Дагестан, Астраханскую и Кзыл-Ординскую области Казахской ССР. Пустынная местность в Казахстане в итоге оказалась самым подходящим местом. Во-первых, территория была почти не заселена. Во-вторых, имелись железнодорожная ветка и пресная вода реки Сырдарья. В-третьих, система радиоуправления, размещенная на расстоянии сотен километров от стартовой площадки, попадала в подходящие точки. На строительстве полигона в пустыне Кызылкум настаивал и главный конструктор космических ракет Сергей Королев, который считал, что чем ближе стартовая площадка к экватору, тем удобнее будет использовать скорость движения ракеты. Руководителем строительства космодрома был назначен генерал-майор Георгий Шубников».

Район формирования полигона имел условное наименование «Тайга», поскольку в то время в русском языке еще не было слова «космодром». Первоначально полигон на месте нынешнего Байконура имел название «НИИП № 5», а поселок — «площадка № 10». Как вспоминали первостроители Байконура, песок промерзал на полтора метра, поэтому приходилось его взрывать. Первые землянки появились только весной 1955 года, а в начале мая было заложено первое деревянное здание жилого городка. Строительство велось с нуля: в голой степи единственным существовавшим на тот момент элементом инфраструктуры была железная дорога. И жители железнодорожного полустанка Тюратам были первыми, кто гостеприимно принял первый десант военных строителей, которые жили в казахских юртах.

История названия города Байконур менялась несколько раз: 1955–1958 годы — Заря; 1958–1966 годы — Ленинский; 1966–1995 годы — Ленинск. А 20 декабря 1995 года указом президента республики Казахстана город Ленинск был переименован в город Байконур.

«С 1995 года Байконур считается городом областного значения Кызылординской области Казахстана. Здесь действует пропускной режим. Байконур — первый и крупнейший в мире космодром (территория составляет 6717 квадратных километров). Является единственным ракетным полигоном, с которого осуществляются пилотируемые космические полеты», — добавляет Дмитрий Морковкин.

Первые космические старты на Байконуре

С ракетного комплекса Байконур были запущены на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли, первый землянин Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Космодром и город с одноименным названием образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.

В 1957 году на космодроме были сделаны важные шаги, определившее будущее:

5 мая специальная комиссия приняла в эксплуатацию первый стартовый комплекс НИИП-5;

6 мая на нем была размещена ракета Р-7;

Первый пуск «семерки» — вечером 15 мая — оказался неудачным. В хвостовом отсеке одного из блоков ракеты возник пожар, что привело к прекращению полета на 99-й секунде. Несколько последующих стартов Р-7 также не привели к успеху;

Удачным оказался пуск 21 августа, что позволило СССР совершить исторический прорыв;

4 октября был запущен первый искусственный спутник Земли.

«Позже на базе Р-7 ОКБ-1 разработали трехступенчатую ракету-носитель «Восток», первый успешный пуск которой состоялся 2 января 1959 года. А 12 апреля 1961 года ракета вывела на орбиту корабль «Восток-1», успешно осуществив полет человека в космос — летчика-космонавта Юрия Гагарина. 15 июля 1975 года с космодрома Байконур был запущен «Союз-19» с командиром экипажа Алексеем Леоновым и бортинженером Валерием Кубасовым, который на орбите состыковался с американским кораблем Apollo, ознаменовав начало важной эпохи в совместном освоении космоса. Байконур первый и самый большой космодром мира. Это символ высших технических достижений России за всю ее историю. Нет сомнений, что впереди у космодрома много лет работы в важнейшей миссии человечества — изучении космического пространства», — продолжает Дмитрий Морковкин.

Сейчас Байконур живет полноценной жизнью. Здесь двойная гражданская администрация, две полицейские структуры — российская и казахстанская, по два суда и военкомата, два ЗАГСа. Байконур интенсивно развивается. Проживает в городе примерно 70 тысяч человек.

Ирина Щербакова

кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

«Попасть в него можно через контрольно-пропускные пункты или тем, кто имеет местную прописку. Мэр города Байконур назначается совместным решением России и Казахстана. Это следует из того, что Байконур имеет статус города федерального значения Российской Федерации, но при этом находится на территории Казахстана. Президенты двух стран принимают решение о назначении главы администрации города, учитывая интересы и особенности Байконура».

Автограф на двери номера в гостинице, игрушки-талисманы и песня «Трава у дома»

Перед вылетом на старт у космонавтов существует много традиций:

Первая — определиться с индикатором невесомости. Это предмет, который первым подскажет космонавтам, что действие земной гравитации закончилось, когда корабль выйдет на орбиту. Такими индикаторами раньше служили Чебурашка, олимпийский Мишка и другие игрушки.

Вторая, но не менее интересная традиция, — позавтракать с шампанским в Центре подготовки космонавтов.

Третья — посетить Красную площадь и музей Сергея Королева.

Четвертая традиция — основной экипаж и дублеры прилетают на космодром в Казахстане на разных самолетах.

В самом Байконуре у космонавтов также есть свои обычаи:

Например, посадить дерево у гостиницы на Аллее космонавтов: там уже не меньше трех сотен растений.

Съездить в домик Королева и Гагарина, тот самый, где на кровати Юрия Гагарина перед своим полетом спал Герман Титов, а потом другие космонавты и командиры экипажей, но на «Союзах» традиция прервалась.

Еще одна традиция — посмотреть советский фильм «Белое солнце пустыни».

Оставить автограф на двери номера.

Разбить бокал шампанского на встрече с руководством ЦПК и Роскосмоса перед стартом.

Оставить наклейку с эмблемой стартующего корабля на стекле автобуса, на котором космонавтов подвозят к стартовой площадке.

«Ну и, конечно же, еще одной обязательной традицией является прослушивание песни группы «Земляне», которая носит название «Трава у дома». Ее космонавты слушают, когда выходят из гостиницы к автобусу, который вскоре повезет их к стартовой площадке. Здесь нет никакого символизма, просто в свое время эта группа была очень популярной в Советском Союзе, так с тех пор и повелось», — объясняет Ирина Щербакова.

Когда команда космонавтов, готовая к старту, прибывает на космодром и командир слышит команду подниматься на борт, каждый член экипажа должен помахать остающимся на Земле рукой. Как когда-то это сделал Юрий Гагарин. А вот те, кто остается, махать в ответ не должны.

Еще одна забавная традиция, которая непременно соблюдается на старте, — «волшебный пендель». Когда экипаж корабля поднимается по лестнице к ракетному лифту, его сопровождают несколько человек. Обычно это генеральный конструктор, руководитель технической группы и глава Роскосмоса. И кто-то из этой тройки должен обязательно поддать коленом пинок каждому из космонавтов.

«И, наконец, еще одна традиция — пить за успех дублеров перед стартом. В это время дублеры команды, которые до этого проводили тренировку на корабле, покидают свои места. Где-то за полчаса до старта они выходят к журналистам и пьют вместе с ними за успех полета. Говорят, пару раз дублеры не соблюли этот ритуал, и запуски прошли неудачно», — говорит Ирина Щербакова.

Когда команда оказывается на местах в командном отсеке, они привязывают к панели управления игрушку-талисман. Чаще всего это подарок от ребенка. У этого талисмана еще одна работа. Когда игрушка начинает парить в воздухе, инженеры в Центре управления видят: запуск прошел успешно — корабль на орбите.

«Хотелось бы, чтобы все эти традиции непременно соблюдались нашими космонавтами и приносили им успех!» — резюмировала Ирина Щербакова.