Маршал-язычник: зачем Тухачевский хотел возродить культ Перуна

Маршал Михаил Тухачевский вошёл в историю как сторонник новаторских методов ведения войны. Под его чутким руководством в Советском Союзе разрабатывались радиоуправляемые танки, беспилотные самолёты, самонаводящиеся ракеты. А любителем нестандартного подхода военачальник был не только в военном деле, но и в религиозном вопросе.

Молился Перуну

Сын смоленского дворянина Михаил Тухачевский попал под влияние нетрадиционных духовных течений, которые были популярны на рубеже веков в Российской империи. Однажды, находясь в плену во время Первой мировой войны, он признался французскому офицеру Пьеру Фарваку, что ненавидит князя Владимира Святого. Тухачевский был уверен – именно по его вине после крещения Русь оказалась зависимой от западной цивилизации. Михаил Николаевич неоднократно повторял, что России необходимо сохранить «наше грубое язычество, наше варварство».

Фарвак позже вспоминал, что регулярно заставал Тухачевского за «странными» занятиями. Например, однажды военный с увлечением вырезал из цветного картона идола Перуна, после чего встал на колени перед собственным творением и обратился к нему с пламенной речью как к «богу войны и смерти».

Иконы Ленина и Маркса

Тухачевский активно выступал за то, чтобы язычество стало новой славянской религией. При этом он не являлся противником и марксизма, правда, считая, что в нём слишком много «цивилизации» и «модернизма». Кстати, занимался маршал также изготовлением деревянных истуканов, которых потом с гордостью демонстрировал соратникам.

О своих религиозных взглядах Михаил Николаевич не позабыл и в годы Гражданской войны. Так, в 1919 году он подготовил для Совнаркома докладную записку, в которой пытался убедить большевиков, что в РСФСР на государственном уровне должно быть принято язычество. Предложение командарма, конечно, не приняли, но инициативу обсуждали на разных уровнях. Этот факт доставил Тухачевскому огромное удовольствие.

Русский писатель и критик Леонид Сабанеев в своих мемуарах писал – порой Тухачевского в языческих начинаниях остановить было невозможно. Командарм как-то даже сочинил пародию на литургию, которую дважды «отслужил» перед «иконами» Владимира Ленина и Карла Маркса.