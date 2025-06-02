День Арафа: что нужно знать о самом ценном дне в году для мусульман

День Арафа — важное событие в мусульманском календаре, предшествующее наступлению праздника Курбан-байрам. Это кульминация хаджа для тех, кто совершает паломничество, а для остальных верующих — возможность для покаяния и очищения. Об истории и традициях Дня Арафа, о том, что делают верующие в этот день и почему его называют «самым ценным днем в году» — в материале «Газеты.Ru».

© globallookpress

Когда отмечают День Арафа в 2025 году

В преддверии большого исламского праздника Курбан-байрам (или Ид аль-Адха) в 9-й день месяца Зуль-хиджа мусульмане по всему миру встречают День Арафа. Он занимает особое место в мусульманском календаре и считается одним из самых значимых и благословенных дней года, отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

«Этот день предшествует празднику Ид аль-Адха (Курбан-байраму. — "Газета.Ru") и является кульминацией паломничества, совершаемого миллионами мусульман со всего мира», — отметил муфтий.

История и значение Дня Арафа

Название праздника отсылает к горе Арафат близ Мекки — месту, которое имеет большое значение в мусульманской культуре. Согласно исламскому преданию, там после долгой разлуки встретились Адам и Хава (Ева) и получили прощение от Аллаха. Там же пророк Ибрахим (ветхозаветный Авраам) готовился по воле бога принести в жертву своего сына.

На горе Арафат пророк Мухаммед 9-го Зуль-хиджа произнес проповедь, в которой изложил основы ислама: равенство всех мусульман перед Аллахом, уважение к жизни, имуществу и чести людей, запрет на ростовщичество и кровную месть.

Именно в День Арафа был ниспослан один из важнейших аятов Корана, в котором Господь говорит:

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (сура 5, аят 3).

Муфтий Рушан Аббясов обратил внимание, что прощальная проповедь пророка Мухаммада на Арафате продолжает быть очень актуальной и сегодня. В ней говорится об общечеловеческих ценностях — равенстве, мире, уважении, честности. Эти истины универсальны и нужны каждому обществу, вне зависимости от времени.

Почему это «самый ценный день в году»

День Арафа мусульмане называют «самым ценным в году». Символизм этого выражения кроется в словах пророка Мухаммада.

«Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: "Нет дня, в который Аллах освобождает больше рабов от огня, чем День Арафа". В этот день Аллах прощает грехи тем, кто искренне раскаивается и обращается к нему с мольбой», — пояснил Рушан Аббясов.

Он добавил, что также и пост в День Арафа искупает грехи за предыдущий и будущий год — это делает его особенно важным для тех, кто не совершает хадж.

Основные традиции праздника

Что делают верующие в этот день

В День Арафа паломники, находящиеся в Мекке, совершают стояние на горе Арафат — это ключевой обряд хаджа и кульминация всего паломничества. Они проводят день в чтении Корана и молитвах с просьбами всевышнему о прощении и милости.

«Мусульмане по всему миру, не совершающие хадж, также стремятся провести этот день в благочестии. Самое важное из рекомендованных действий — соблюдение поста, что считается сунной пророка, мир ему. Пост символизирует смирение, искупление и стремление к очищению души», — пояснил муфтий.

В этот день также широко практикуются дополнительные молитвы и зикр, благотворительность, чтение дуа (особенно молитвы Пророка Юнуса), размышления о жизни, покаяние и намерение стать лучше.

Что нельзя делать в День Арафа:

сквернословить;

конфликтовать;

проявлять нетерпимость;

совершать дурные поступки.

С заходом солнца 5 июня День Арафа заканчивается, и наступает праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Муфтий отметил, что очень полезно провести эту ночь в молитвах.