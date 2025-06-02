Женщина похудела на 32 килограмма благодаря гипнозу

Жительница Великобритании Лора Белл рассказала, что смогла похудеть на 32 килограмма благодаря гипнозу. Об этом пишет Jam Press.

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По словам Белл, после рождения трех детей она была недовольна своей фигурой. Она пыталась сидеть на диетах, но сброшенные лишние килограммы быстро возвращались. Тогда, как вспоминает женщина, она уже была готова сделать бандажирование желудка, когда узнала на работе о гипнотерапии, и решила попробовать.

Суть гипнотерапии для похудения заключается в том, что человека с лишним весом заставляют поверить, что ему действительно сделали операцию по уменьшению желудка. Белл побывала на четырех сеансах гипноза за неделю. На них гипнотизер погружал ее в расслабленное состояние и создавал у нее иллюзию, будто она находится в больнице. Он включал специальную аудиодорожку со звуками больницы, а также наполнял комнату больничными запахами. За это Белл заплатила 500 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей).

По словам женщины, она заметила изменения после первого сеанса. Гипнотизер внушил ей пить больше воды, есть только для утоления голода и «не относиться к желудку, как к мусорному ведру». Белл стала следовать всем рекомендациям. Кроме того, она отказалась от перекусов с повышенным содержанием жира и алкоголя.

«Я даже не думаю о чипсах, торте или шоколаде. Мне неинтересно», — объяснила она.

Белл очень довольна результатом и призналась, что теперь у нее наконец появилась энергия на посещение спортзала и игры с детьми.

Ранее сообщалось, что жительница Индии, которая весила 130 килограммов, смогла похудеть на 60 килограммов благодаря отказу от сахара. Она решила сбросить вес, когда поняла, что с трудом может подняться даже на невысокую лестницу и вообще неспособна долго гулять.