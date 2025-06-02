«Поехали!» Почему космос стал модным

Космодрому Байконур – 70. Это место, где эмоции бьют через край. Увидишь запуск ракеты, и уже не забудешь всю оставшуюся жизнь. Тенденция последних 10 лет – некогда сверхсекретный город-космодром превращается в яркое туристическое место. 8 апреля на старте было 2,5 тысячи туристов. Специальный корреспондент «МИР 24» Артем Васнев, который в апреле также впечатлился запуском, собрал подборку красивых стартов.

За 70 лет 1546 орбитальных пусков ракет-носителей плюс две тысячи космических аппаратов. Космодром Байконур все эти годы работает как часы. Четко, ритмично.

Два раза в год на Байконур слетаются туристы. Тенденция последних 10 лет. Эта пара прилетела из Ижевска. Их тариф – эконом.

«Я здесь служил 30 лет назад, запускал ракеты. И вот через 30 лет решил приехать посмотреть, как запускают ракеты», – поделился турист из Ижевска Сергей.

Есть и премиум-туры: чартер из Москвы, гостиница на космодроме, трехразовое питание.

До Байконура не было даже такого слова «космодром». Площадка называлась просто «Тайга». Хотя на самом деле – полупустыня, казахские степи, в которых ветер первые полгода дует в одну сторону, второе полугодие – в противоположную. Место выбирал лично Сергей Павлович Королев. Нужна была территория размером с Голландию.

Андрей Королев

внук конструктора ракетно-космических систем С. П. Королева

«Люди, которые строили космодром, – это абсолютные герои. Если взять временные рамки, представьте себе, что от момента заезда первого отряда пионеров, так их называли, первого отряда разведчиков, которые планировали там все, до первого запуска прошло всего два года».

Артем Васнев

специальный корреспондент

«На этот белый квадрат вставал командир экипажа, здесь бортинженер 1, здесь бортинженер 2, здесь председатель комиссии. Легендарный «Гагаринский старт» – едва ли не главная точка на космодроме Байконур – сейчас музейный экспонат. Сюда приезжают многочисленные туристы и журналисты. Но место действительно легендарное. Отсюда в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, отсюда же улетел Юрий Алексеевич Гагарин».

Этот человек с открытой улыбкой проторил дорогу в космос…

Байконур – комплекс площадок. Здесь девять типов стартовых комплексов в составе 15 пусковых установок для запусков ракет-носителей. Это «Гагаринский старт» или «двойка». Его запасная площадка (тридцать первая) — стартовый комплекс «Союз», с нее улетала Валентина Терешкова. Cтартовый комплекс «Зенит», ракеты для которого выпускались на КБ «Южное». Площадка № 200, стартовый комплекс «Протон» и комплекс «Энергия-Буран», ныне не действующий. Два действующих аэродрома: аэродром «Крайний» (площадка 15А) и «Юбилейный» (площадка 251). Первый предназначен для обслуживания пассажирских и грузовых рейсов, второй — для доставки космических аппаратов, но главное – это люди. В юбилейный год – важный старт. 8 апреля к МКС отправилась «Ракета Победы».

«Вот он настоящий рокот космодрома! Внутри тебя буквально все трясется, эмоции непередаваемые! Поехали!» – поделился Артем Васнев.

С Байконура две с половиной тысячи туристов увезли гигабайты видео. Его посмотрят миллионы. Сверхсекретный город-космодром потихоньку превращается в туристическую Мекку. Космос – это модно, и эмоции через край.