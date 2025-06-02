Девушка не смогла найти жениха и потребовала вернуть деньги

Суд в Ярославской области заставил ответить рублем клуб знакомств, который разбил сердце одинокой женщине. Пообещал буквально принести любовь на блюдечке, а в результате оставил и без денег, и без мужа. Так делать нельзя. Закон защищает невест в их лучших чувствах. По крайней мере - в спорах с бизнесменами.

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Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, в марте прошлого года жительница Ярославля заполнила заявку на вступление в закрытый клуб знакомств в сети "Интернет". Ей предложили заключить договор на пакет услуг "Бизнес" за 120 тысяч рублей.

«За эти деньги клуб обещал составить привлекательный профайл, оказать консультацию ведущего психолога клуба, часовую консультацию матчмейкера (специалиста по подбору пары кандидатов для заключения брака), разместить анкету в базе на 6 месяцев, рассылать анкету 2 раза в месяц новым женихам клуба, организовать знакомства с понравившимися кандидатами без ограничений на протяжении всего срока договора, оказывать непродолжительные консультации матчмейкера по телефону до и после свидания по каждому предложенному кандидату, предоставить доступ к серии мастер-классов и вебинаров в записи по построению отношений с успешными мужчинами, а также проводить один мастер-майнд с экспертом ежемесячно», — продолжают в пресс-службе.

Иными словами, сваты-бизнесмены собирались едва ли не плясать вокруг клиентки до тех пор, пока та не выберет себе богатого мужа. А мужей (потенциальных) они намеревались водить на ее порог чуть ли не толпами. Выбирай - не хочу.

Увы, все пошло не так.

«Девушка оплатила выбранный пакет услуг в полном объеме, — рассказывают в пресс-службе. — Но до встречи с миллионером дело не дошло. На протяжении месяца она отправляла свои фотографии для оформления анкеты, однако клуб знакомств отказывал в принятии фотографий, поскольку они не соответствовали клубным требованиям. Клиентка сообщила о желании расторгнуть договор. Тогда клуб оформил анкету из тех фотографий, которые были представлены. Но девушка потребовала вернуть деньги».

Индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор, отказал в возврате 120 тысяч рублей, ссылаясь на то, что услуги якобы были оказаны в полном объеме. Утверждать так, конечно, было наглостью. Раз ни один жених даже не показался перед клиенткой, предприниматель в любом случае недоработал.

По закону потребитель может отказаться от исполнения договора оказания услуг в любое время, оплатив исполнителю фактически понесенные расходы по данному договору. Ярославский областной суд счел, что из 9 перечисленных в договоре услуг 4 не были оказаны истцу. Причем самые важные: привилегированное размещение анкеты, составление анкеты профессиональной свахой, приоритетное знакомство с действующими резидентами клуба, рассылка анкеты заказчика действующим резидентам клуба. Потому бизнесмена обязали вернуть женщине 53 тысячи 333 рублей 33 копейки из полученных им по договору денег, а также выплатить неустойку в размере 4405 рублей, компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей, штраф в размере 33 тысяч 869 рублей 22 копеек.