Свингеры пожаловались на трудности своего образа жизни

Пара свингеров раскрыла негативную сторону своего образа жизни. Об этом они рассказали в подкасте 4ourplay.

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Белль и Джейс состоят в свингер-сообществе долгие годы. За это время они множество раз устраивали свингер-вечеринки у себя дома, ходили на различные мероприятия и даже отправлялись в секс-круизы.

По словам Белль, большинство считает, что быть частью свингер-сообщества — это вечное веселье.

«Многие просто не знают, что вести такой образ жизни очень дорого», — отметила она.

Женщина пожаловалась на дороговизну членства в специализированных клубах, посещения секс-вечеринок и брони номеров в отеле.

Джейс также отметил высокую стоимость поездок, которые организуются для свингеров. По его словам, обычные поездки в отпуск выходят гораздо дешевле. Также пара тратит много денег на покупку костюмов для различных мероприятий и уход за собой.

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