В Китае мужчина пошел в суд после того, как его уволили за поцелуй с коллегой

В Китае топ-менеджер отсудил у компании компенсацию в 1,13 миллиона юаней (10,3 миллиона рублей по текущему курсу) после увольнения за поцелуй с подчиненной в офисе. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Линь, руководитель производства в судоходной компании города Циндао, был уволен с должности в 2015 году после того, как камеры зафиксировали его объятия и поцелуй с коллегой по фамилии Ши. Работодатель расценил его действия как сексуальные домогательства и злоупотребление служебным положением. Однако впоследствии суд встал на сторону менеджера.

Апелляционный суд установил, что компания не предоставила доказательств получения Линем личной выгоды, а Ши заявила, что добровольно вступила в отношения с мужчиной. Судьи постановили, что моральные аспекты поведения не могут быть основанием для увольнения, если они не прописаны в трудовом договоре. В итоге Линь вернул себе работу.

В феврале 2017 года суд обязал компанию восстановить Линя в должности и выплатить компенсацию за весь период вынужденного отсутствия на рабочем месте. Примечательно, что решение стало достоянием общественности только сейчас благодаря публикации Шанхайского профсоюза в рамках правового просвещения.

Ранее в Китае репетитора не стало из-за переработок после того, как он стал заниматься с 400 учениками. Семья готовит документы, чтобы доказать, что случившееся связано с работой и стрессом.