3 июня: что примечал народ на Оленин день

3 июня в православном календаре — день Владимирской иконы Божией Матери и памяти святой Елены. Первая почитается как заступница Руси, вторая – как женщина, открывшая Гроб Господень. «ФедералПресс» рассказывает, как эти события связаны с историей, что делали крестьяне на Руси в этот день и какие запреты строго соблюдали.

Чудо 1521 года: как Москва избежала разграбления

В начале лета 1521 года к Москве подошли войска крымского хана Махмет-Гирея. Горожане обратились с молитвами к Владимирской иконе Божией Матери. По преданию, ночью хан увидел сон: перед ним стояла Богородица в окружении воинов. Испуганный, он отдал приказ об отступлении.

Этот день стал особенным для всей страны. Люди увидели в этом событии знак заступничества и помощи.

Древняя история Владимирской иконы

Образ был привезен на Русь из Византии в XII веке. По церковному преданию, его написал евангелист Лука. С тех пор икону хранят в числе самых почитаемых. Ее не только берут с собой в крестные ходы, но и ставят в центрах храмов. Верующие молятся перед ней о мире, здоровье и защите семьи.

История святой Елены и смысл Оленина дня на Руси

Святая Елена жила в III–IV веках. Она стала известной не только как мать римского императора Константина, но и как человек, благодаря которому были найдены важнейшие христианские реликвии. По ее инициативе в Иерусалиме начались раскопки, в результате которых обрели Гроб Господень и Животворящий Крест. В народе день памяти святой получил название Оленин. Его связывают с женской силой, плодородием и обновлением.

Крестьянские ритуалы: как просили богатого урожая

3 июня крестьяне начинали сев льна. Чтобы лен вырос высоким, проводили специальный обряд. С каждого двора собирали по два печеных яйца, которые клали в мешок с семенами. Мужчины уносили мешок в поле и завтракали там. Скорлупу обязательно привозили обратно – это считалось важной частью обряда. По другой традиции, сеяльщик подкидывал печеные яйца вверх – чем выше бросишь, тем выше вырастет лен.

Запреты на Оленин день: что нельзя делать 3 июня

Традиции строго запрещают некоторые действия:

• Нельзя плести косы. Это приводит к ломкости и выпадению волос.

• Не надевают черную одежду. Она приносит ссоры и разлад в доме.

• Грусть, сомнения, уныние – под запретом. Такие состояния задерживаются надолго.

• Сватовство в этот день считается плохой приметой – брак не будет счастливым.

• Нельзя вытирать пыль с подсвечников и ламп. Это сулит встречу с обманщиками.

• Деньги взаймы не дают и не берут – к бедности.

Что приносит удачу в день святой Елены

День начинался с посещения храма. Верующие молились святым и просили здоровья, защиты и примирения. На Руси в этот день надевали белое — по примете, этот цвет помогал восстановить мир с теми, с кем были ссоры.

Народные приметы на 3 июня

Погоду и урожай предсказывали по признакам природы:

• Дождь – к затяжной и сырой осени

• Яркое мерцание звезд – к резкой смене погоды

• Радуга на западе – к предстоящим осадкам

• Кукушка кукует – день будет ясным и теплым

• Утренний туман – к изобилию грибов осенью