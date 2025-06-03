«Банда из Амура»: кто был прототипом героини песни «Мурка»

В советском криминальном мире самой популярной песней, безусловно, была «Мурка». Этот музыкальный шедевр появился в годы Гражданской войны, то есть более века назад. Поэтому многие моменты из композиции современному человеку непонятны. Но ещё больше вопросов вызывает реальный прототип главной героини. Он, оказывается, был.

Откуда будете?

«Прибыла в Одессу банда из Амура» – с этих слов начинается «хит». И это не просто фраза. Дело в том, что в Российской империи до революции осужденных отправляли как раз в Приамурье – города Шилка, Нерчинск, Якутск и другие.

Пункт назначения – Одесса – тоже выбрали не случайно. После долгих лет, проведённых в холоде, преступникам наверняка хотелось оказаться как можно скорее там, где жарко. При этом отбывшие наказание преступники планировали «заработать по профессии».

Одесса считалась идеальным местом для уголовников всех мастей. Именно в этом городе осела реально существовавшая банда, главарём которой была женщина по кличке Маруся. Наиболее вероятно, что героиня песни – это Нина Павловна Лебедева-Кияшко.

На стороне силы

Уголовникам недолгое время пришлось воевать за советскую власть. Из бандитов сформировали полк, а начальником штаба как раз назначили Нину Павловну. На тот момент ей было всего 19 лет. Девушка приходилась племянницей губернатору Забайкалья, но уголовная романтика слишком увлекла её. Лебедева-Кияшко примкнула к преступникам, получив подпольную кличку Маруся. С матëрыми преступниками Нина Павловна быстро нашла общий язык и стала непререкаемым авторитетом.

В апреле 1918 года во Владивостоке высадились японцы, в Сибири пытались чувствовать себя как дома войска англичан, французов, американцев. Профессиональным военным противостоять уголовники уже не могли. Им пришлось отступать. Сначала они сколотили партизанские отряды, которые позже превратились в обычные банды. Всё это время Маруся возглавляла городские и таëжные бандформирования, параллельно работая в подпольной большевистской ячейке.

В начале 1920 года бандиты во главе с Ниной Павловной отправились грабить тех, кто проживал в низовьях Амура.

Уголовники-сепаратисты

В феврале Маруся и её «криминальная армия» захватили Николаевск-на-Амуре и даже основали независимую Дальневосточную Советскую Республику. Но долго у власти уголовникам находиться было не суждено. Уже в мае японцы выбили их из «столицы», а советская власть объявила банду вне закона.

Маруся вместе со своими приспешниками попыталась вырваться из Сибири, но её убили. Подельникам повезло больше. Многие из них выжили и отправились покорять южные города России. Местом притяжения стала Одесса, где и родилась ставшая впоследствии легендарной песня. Хоть Маруся и не смогла добраться до Одессы, в криминальном фольклоре отражена другая версия. Не исключено, что как дань уважения.