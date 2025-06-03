На юге Казахстана, в степях у реки Сырдарья, находится уникальное место – город и космодром Байконур. Формально это казахстанская территория, но на деле — полноценная арендованная зона, полностью контролируемая Россией.

После распада СССР страны заключили договор: Россия арендует Байконур до 2050 года, ежегодно выплачивая около 115 миллионов долларов. Площадь арендуемой зоны – почти 7000 км². Это не просто космодром: в Байконуре работают российская полиция, суды, школы, действуют рубли и российские паспорта.

Почему в Альпах есть участок земли, принадлежащий России

Именно отсюда в 1961 году Юрий Гагарин отправился в космос. Сегодня отсюда продолжают запускать спутники и обслуживать МКС. Но стоит выйти за черту города – и вы снова в Казахстане, с его законами, тенге и порядками.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.