Побоище в океане: как эсминец-«эскортник» установил непревзойденный рекорд

В борьбе с подлодками корабли ПЛО одержали немало славных побед. Но чемпионом по уничтожению субмарин считается эсминец ВМС США «Ингленд». 31 мая 1944-го он одержал свою последнюю победу, поставив рекорд по числу уничтоженных лодок, который с тех пор никто так и не побил.

Борцы с подводными лодками

В начале Второй мировой войны Великобритания, а позже и ее союзники по антигитлеровской коалиции ощущали острую нужду в кораблях ПЛО для сопровождения конвоев и борьбы с субмаринами. В Атлантике для этих целей использовались корветы, шлюпы и устаревшие эсминцы – ветераны Первой мировой. Все они не особо подходили для противодействия подлодкам. Союзникам требовался новый корабль ПЛО – скоростной, выносливый, хорошо вооруженный и при этом дешевый и быстрый в постройке. Всем этим критериям соответствовал проект корабля нового класса – эскортного миноносца.

Постройка «эскортника» обходилась гораздо дешевле, чем эскадренного миноносца, и занимала гораздо меньше времени. «Эскортники» отлично подходили для сопровождения конвоев, поскольку были самыми быстрыми кораблями ПЛО, оборудованными всеми средствами обнаружения субмарин и борьбы с ними.

Любопытная деталь: в ВМС США эти корабли называли фрегатами. Считается, что расхождение в названии было обусловлено неприязнью к британцам главкома американского флота адмирала Кинга, не желавшего иметь с ними даже в таком вопросе ничего общего.

За время войны в США построили более 500 «эскортников», пятую часть которых составляли миноносцы типа «Бакли». Эти 90-метровые корабли могли развивать скорость до 23 узлов. Помимо артиллерии, торпед и классических глубинных бомб, вооружены они были еще и бомбометами «Хеджхог». Последние были способны выстреливать разом 24 небольших заряда с контактными взрывателями, что имело ряд преимуществ перед обычными, гидростатическими бомбами. Во-первых, после залпа «Хеджхогом» сразу становилось ясно, успешна атака или нет: если не раздался взрыв, значит, промах. Во-вторых, отсутствие взрывов облегчало повторную атаку, поскольку гидроакустический контакт не терялся, как это случалось после сброса обычных бомб, чья детонация затрудняла акустику слежение за целью. В-третьих, лодка не слышала залпа «Хеджхога», чьи снаряды за семь секунд достигали 60-метровой глубины, и не могла уклониться от них. В-четвертых, если один из снарядов попадал в цель, то его взрыв вызывал детонацию остальных зарядов рядом с ней, практически лишая субмарину шансов уцелеть.

Миноносцы типа «Бакли» воевали не только в Атлантике, но и в Тихом океане. Там действиями против японских подлодок особенно прославился миноносец «Ингленд» под командованием лейтенант-коммандера Уолтона Пендлетона. Весной 1944-го этот корабль входил в состав 40-го дивизиона эскортных миноносцев, который временно базировался на острове Флорида неподалеку от Гуадалканала. К тому моменту «Ингленд» успел повоевать всего два месяца, в основном сопровождая конвои. Поэтому, когда 18 мая Пендлетон получил приказ выйти в море с однотипными миноносцами «Раби» и «Джордж», чтобы уничтожить японскую подлодку у самого крупного из Соломоновых островов – Бугенвиля, экипаж «Ингленда» воспринял это, как шанс отвлечься от рутины конвойной службы.

И разведка доложила точно

13 мая 1944-го американская радиоразведка перехватила и расшифровала сообщение с подлодки I-16, в котором указывалось предполагаемое время ее прибытия к Бугенвилю. Эта большая океанская лодка была ветераном японского подплава и прославилась успехами в Индийском океане. Например, 30 мая 1942-го, находясь у Мадагаскара, она выпустила малую подлодку с экипажем из двух человек, которая пробралась в гавань, где успешно атаковала торпедами британские корабли, повредив линкор «Рамиллис» и потопив танкер. Несколькими днями позже I-16 потопила торпедами три торговых судна. Но это было в прошлом, а сейчас она использовалась как транспорт для доставки голодающему гарнизону Бугенвиля 75 мешков с рисом.

Информация о ней была передана командованию Третьего флота США, которое отправило из Флориды ударно-поисковую группу из трех «эскортников» на поиск лодки. 19 мая американский самолет-разведчик заметил I-16 и передал «охотникам» ее координаты. «Ингленд», «Раби» и «Джордж» пришли в указанный район и, приняв строй фронта, занялись поиском врага. В 13:25 Пендлетон установил контакт с лодкой и, сообщив об этом коллегам, начал атаку. После второго залпа «Хеджхогом» раздались два взрыва и на поверхности появились пузыри. Но лодка уцелела, и «Ингленду» пришлось дать еще три залпа, после чего на глубине произошел взрыв такой силы, что несколько моряков на корме миноносца были сбиты с ног.

Вскоре на поверхности растеклось нефтяное пятно, а из глубины всплыли различные обломки, среди которых американцы нашли резиновый контейнер с иероглифами, в котором находился мешок риса. Так погибла I-16 – первая жертва «Ингленда».

Тем временем разведка США выудила из вражеских сообщений информацию о том, что японцы начали формировать завесу из семи подлодок между островами Адмиралтейства, что к северу от Новой Гвинеи, и Труком (Каролинские острова), ожидая там прохода американских авианосцев. Все участницы этой своеобразной «волчьей стаи» были средними субмаринами типа KS, первоначально строившиеся для береговой обороны. Во время войны они могли бы успешно действовать, как истребители торговых судов, но японцы использовали эти лодки против военных кораблей, в борьбе с которыми KS оказались неэффективны.

Побоище в океане

Во второй половине 20 мая «Ингленд», «Джордж» и «Раби» отправились уничтожать японскую завесу. Перед рассветом 22 мая, находясь севернее островов Адмиралтейства, американцы засекли радаром подлодку в надводном положении. Намереваясь атаковать ее артиллерией, миноносцы сблизились с ней, после чего «Джордж» на мгновенье включил прожектор, осветив японцев. Это было ошибкой: лодка успела уйти под воду до того, как по ней открыли огонь. Тогда «эскортники» начали поиск врага гидролокаторами, установив с ним контакт в 4:15. После этого они дали два залпа «Хеджхогом», но промахнулись. Зато третий залп, сделанный Пендлетоном в 4:44, был удачен: сначала под водой раздались три небольших взрыва, а вслед за ними еще один и настолько мощный, что миноносцы изрядно тряхнуло. Когда рассвело, на поверхности моря было видно нефтяное пятно и обломки.

Следующим утром «эскортники» получили сигнал от авиаразведки: северо-западнее Кавиенга находится еще одна вражеская субмарина. Это была RO-104 лейтенанта Изубучи. При сближении с ней «Раби» сразу обнаружил «японку» радаром. Но Изубучи, уловив его сигнал, быстро погрузился. После этого миноносец провел четыре атаки, но RO-104 умело маневрировала, одновременно глуша гидролокатор «Раби» сериями звуковых импульсов. «Джордж» также успеха не достиг – пять его залпов ушли в молоко. Победить Изубучи смог только Пендлетон. Поначалу он не атаковал лодку, чтобы не мешать коллегам. Но, поскольку те не преуспели, он дал по субмарине два залпа из «Хеджхога». На «Ингленде» услышали взрывы. Вскоре на поверхности появились нефть и обломки, свидетельствовавшие об уничтожении RO-104 со всей командой.

После одержанной победы миноносцы продолжили искать противника в том же районе. Удача улыбнулась им в первые часы 24 мая, когда «Джордж» засек радаром подлодку RO-116. Однако японцы, поняв, что обнаружены, ушли под воду. На этот раз «Ингленд» сразу пошел в атаку, но, как признал позже его командир, «эта субмарина была самой юркой из всех, с которыми мы сталкивались». RO-116 совершала те же резкие маневры, повороты руля и использовала методы постановки помех гидролокатору, что и RO-104, сбив на время охотников с толку. «Ингленд» дважды промахнулся, прежде чем сумел поразить лодку «Хеджхогом». Прогремевшие взрывы и всплывшие обломки говорили о том, что с RO-116 покончено. В тот же день «Ингленд» провел еще одну атаку. Скорее всего, этот контакт был ложным, хотя Пендлетон считал, что неудачно атаковал «очень хитрую подлодку».

25 мая миноносцы получили приказ идти к островам Адмиралтейства для заправки и пополнения боезапаса. Будучи уже в пути, за час до полуночи 26 мая они обнаружили радарами субмарину, которая также поспешила скрыться под водой. Как писал официальный историк ВМС США Самуэль Морисон, право первого удара «Ингленд» предоставил «Раби», поскольку «становилось немного неудобно, что все потопления совершает один корабль». Но «Раби» потерял контакт с лодкой, и тогда атаковал «Ингленд», уничтожив цель «Хеджхогом». В этот раз погибла японская субмарина RO-108, потопившая в октябре 1943-го американский эсминец «Хенли».

О судьбе своих подлодок японское командование узнало 27 мая из перехваченных и расшифрованных сообщений ВМС США. Оно приказало оставшимся субмаринам покинуть опасный район. По какой-то причине RO-105 не получила предупреждения. К тому времени миноносцы уже пополнили запасы и 29 мая присоединились к эскортному авианосцу «Хоггет Бей», чтобы продолжить охоту. В ночь на 30 мая эта группа ПЛО обнаружила RO-105. «Японка» оказалась крепким орешком. Пытаясь оторваться от преследователей, лодка использовала все уловки, какие только могла. Борьба продолжалась сутки, но на рассвете 31 мая «Ингленд» все же уничтожил лодку залпом из «Хеджхога».

Узнав о потоплении шести лодок за 12 дней, адмирал Кинг наградил Пендлетона Военно-морским крестом, заявив, что «в ВМС США всегда будет корабль с именем "Ингленд"».

Американскому противолодочнику удалось превзойти рекорд британского аса ПЛО Джона Уокера, чья группа в феврале 1944-го за один поход потопила пять немецких субмарин. Но успех «Ингленда» нельзя признать чисто индивидуальным, поскольку он действовал в группе, хотя и был удачливее других ее членов. Что же касается слов адмирала Кинга, то история их опровергла. Миноносец пережил войну и был отправлен на слом в 1946-м. Спустя 20 лет появился ракетный крейсер с таким названием. Но после списания последнего, с 1994 года в ВМС США больше нет корабля с именем «Ингленд».