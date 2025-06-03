Медведь из России переплыл реку Амур и оказался в Китае

В китайских СМИ появилось видео, на котором медведь переплывает реку Амур. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". Видеоролик сняли рыбаки, которые, наблюдая за животным, шутливо напомнили ему, что "сюда без паспорта нельзя". Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем дальневосточного отделения РАН сообщил изданию, что зверь, вероятно, вскоре вернется обратно в Россию. Ученый отметил, что медведи — отличные пловцы и способны преодолевать большие водные расстояния. По его словам, причиной переправы через Амур могло стать расселение или поиск полового партнера. "… сейчас у медведей сезон размножения, и в поисках половых партнеров они также могут широко перемещаться, в том числе преодолевать обширные водные преграды", – заявил он. При этом отмечается, что чаще всего медведи пересекают Амур и Уссури в конце лета и осенью, в периоды локального изобилия желудей и орехов. По прибытии на китайскую сторону медведь мог достичь заповедника Тайпингоу. Местные правоохранители попросили жителей не выходить в горы в одиночку. До этого в Перми заметили медведя, вышедшего на прогулку в студенческом городке. Зверь прогулялся вдоль бассейна и отправился к кампусу.