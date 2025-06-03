Почему в СССР профессия манекенщицы не считалась престижной

Персонаж Андрея Миронова в кинокомедии «Бриллиантовая рука» работает «демонстратором одежды» не просто так. Режиссёр таким образом хотел подчеркнуть «низшую степень его морального падения». Дело в том, что в Советском Союзе профессия манекенщицы не считалась престижной, а уж если таким образом себе на жизнь начинал зарабатывать мужчина, то общественного осуждения было не миновать.

© Кадр из фильма «Девушка без адреса»

Почёт и уважение

В годы советской власти манекенщицы официально назывались «демонстраторами одежды». В 60-70-е годы они получали примерно 76 рублей в месяц, то есть столько же (а то и меньше), сколько зарабатывали уборщицы.

При этом престижем профессия не пользовалась. Журнал «Работница» и вовсе объявил манекенщицам информационную войну. На страницах издания то и дело публиковались осуждающие моральный облик манекенщиц статьи. А Никита Михалков, женившись на манекенщице, долго это скрывал. Всем он говорил, что его супруга – переводчик.

По мнению историка моды Александра Васильева, первые манекенщицы на советской земле появились к 40-м годам, но «профессиональный расцвет» пришёлся на 60-80-е годы. Трудились же они в Доме моделей.

Ничего общего с современными условиями труда у советских манекенщиц не было: ни известности, ни баснословных заработков, ни заграничных командировок, ни знакомств с «сильными мира сего».

Их рабочий день мог длиться по 8-10 часов. И это без оплаты сверхурочных! У них, конечно, были трудовые книжки, шёл стаж, да и право на отпуск никто девушек с подиума не лишал. А вот профсоюзов для манекенщиц не создавали.

И если социум таких дам осуждал, то советские гражданки им тайно завидовали. Как же – носят красивую одежду, вращаются в высших кругах, да ещё и деньги за это получают!

Успехи и поражения

При этом мало кому из советских манекенщиц удалось прожить долгую и счастливую жизнь. Так, Регина Збарская работала с Пьером Карденом и Кристианом Диором. О ней говорили как об агенте КГБ или югославской разведки. Ей приписывали романы с влиятельными людьми, но вот личная жизнь манекенщицы не сложилась. Збарская несколько раз пыталась совершить суицид, проходила курс лечения в психбольнице, а жизненный путь завершила 15 ноября 1987 года уборщицей в Доме моделей.

Личная жизнь коллеги Регины – Валентины Яшиной – тоже не удалась. Её называли отечественной Гретой Гарбо, но умерла она в бедности и одиночестве.

Галина Миловская первой снялась для Vogue, а после показа коллекции купальников её даже выгнали из Щукинского училища. Вскоре ей пришлось и вовсе покинуть СССР. За границей Галина стала символом борьбы с советским режимом, но в США про неё быстро забыли. Миловская была вынуждена сменить профессию и стать документалистом.