Победивший рак мужчина выиграл в лотерею $2,5 млн

Канадец победил рак и четырежды выиграл в лотерею за последние 13 лет, пишет Independent со ссылкой на Western Canada Lottery Corporation (WCLC).

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Недавно Дэвид Серкин, житель Летбриджа, купил очередной лотерейный билет на местной заправке. Мужчина заявил, что покупает их уже более 40 лет. В начале мая этого года он сорвал джекпот в четвертый раз и выиграл $1 млн.

Его первым выигрышем стали $250 тыс. в 2013 году, в ноябре 2024 года Серкин стал обладателем $1 млн, а за три месяца до этого он выиграл еще $500 тыс. Шансы победить в таком случае составляли примерно 1 к 33 миллионам, заявил представитель лотереи WCLС.

Известно, что перед началом победной серии Серкин перенес рак и вышел на пенсию. Выигранные деньги он тратил на совместные путешествия с женой, а также помощь друзьям.

«Я не думаю, что это повторится, но мне все еще нравится покупать билеты», — заключил пенсионер.

До этого женщина обокрала бойфренда, который выиграл в лотерею, и бросила его. На камеру канадка заявила, что планирует потратить денежные средства на «заботу о семье», однако вскоре рассталась с возлюбленным, перестала отвечать на звонки, заблокировала его в соцсетях и даже добилась оформления судебного запрета. Теперь она сама предстанет перед судом.