На пляж выбросило предвестника катастроф

В Австралии нашли выброшенного на берега сельдяного короля, предвестника катастроф. Об этом сообщает The Guardian.

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Ремень-рыба или «рыба Судного дня» является одной из самых длинных в океане, она достигает восьми метров в длину.

«В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы», — отмечается в публикации.

Рыбу размером около трех метров обнаружила женщина во время прогулки по пляжу Оушен-Бич на западе Тасмании.

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru рассказал, что сельдяной король, обитающий на глубине до 500 метров, поднимается на поверхность из-за различных аномалий. Например, это может быть глубинное землетрясение или магнитные бури.

Ранее жители Мексики сняли на видео живого сельдяного короля. Редкая рыба появилась около берега недалеко от города Ла-Пас, штат Южная Нижняя Калифорния, 19 мая.