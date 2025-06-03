Циркуль и наугольник: история массонов

Масоны окутаны ореолом тайны и интриги, ведь они состоят в закрытых обществах, увлекаются эзотерикой и имеют международную сеть влияния. Про масонов, кажется, слышали все. Но почему тогда их считают членами законспирированных организаций? Как возникли масоны, чему они учат своих последователей и какие ритуалы проводят, разобралась «Газета.Ru».

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Кто такие масоны?

Вольные каменщики, так себя называют масоны, проповедуют идею международного братства и заявляют о необходимости морального совершенствования каждого человека. Для этого они образуют ложи, проводят собрания, практикуют ритуалы и делятся знаниями внутри своего братства. Учение масонов эклектично — в нем переплетены элементы разных религий и оккультных учений.

Масонские собрания отличаются закрытостью, поэтому неизвестно, что именно на них обсуждают. На популярность вольных каменщиков работали многие факторы. Например, среди знаменитых политиков, писателей и бизнесменов немало тех, кто был вхож в тайные организации. Шлейф таинственности вызвал распространение конспирологических теорий.

Самый популярный миф о масонах основан на легенде о существовании мирового правительства, во власти которого находятся отдельные страны.

Сторонники теорий заговора видят таинственные символы на архитектурных объектах и денежных единицах, а затем делают шокирующие выводы, не имеющие ничего общего с действительностью. Чтобы понять, являются ли масоны членами мирового правительства, нужно обратиться к истории их происхождения.

История возникновения масонства

Предшественниками масонов были средневековые каменщики — строители готических соборов в Англии и Западной Европе. Общественное значение архитекторов, каменотесов и цементщиков резко усилилось в XIII–XIV веках на фоне расцвета готики и увеличения объема строительных работ. Люди соответствующих профессий получили право на свободное передвижение между средневековыми городами благодаря востребованности своего ремесла. Так появилось понятие «вольные каменщики».

Средневековые строители объединялись в профессиональные товарищества — ложи. Во главе каждой ложи стоял старший мастер — главный зодчий (руководитель строительных работ). Члены таких союзов помогали друг другу и делились тайнами профессионального мастерства. Внутренняя жизнь ложи была закрыта для посторонних, которые считались непосвященными. Приобщаясь к братству вольных каменщиков, новые рабочие проходили вступительные испытания — ритуалы. Они клялись в верности общему делу и приносили присягу. Для создания новой ложи требовалось одобрение или признание уже существующих лож. Постепенно среди масонов появилась система паролей и условных знаков, чтобы выделять своих среди непосвященных.

Символами масонства стали строительные инструменты — циркуль, наугольник, линейка, молот и резец. Функцию ритуального одеяния выполняла спецодежда — фартук и перчатки.

Возведение церковных соборов и особый регламент социальной жизни имели определяющее значение для формирования мировоззрения вольных каменщиков. Они рассматривали Бога как Великого Архитектора Вселенной. Свою задачу масоны видели в том, чтобы внести гармонию и порядок в материальный мир. Не случайно их символами стали молот и резец — инструменты, которые стесывают неровности камня и придают ему правильную геометрическую форму.

История масонства делится на ремесленное и спекулятивное (мировоззренческое). Второй этап начинается примерно с XVII века. Для него характерна идеологическая сторона учения вольных каменщиков, когда члены тайных организаций активно вовлекали в свой круг представителей знати, буржуазии и всех тех, кто мог оказать финансовую помощь. Первый случай присутствия в ложе человека, не имеющего отношения к строительному делу, зафиксирован в 1600 году — помещик Джон Босвел был принят в масонскую ложу Эдинбурга.

К исходу XVII века масонство превратилось в движение интеллектуалов, озабоченных идеями социального реформаторства.

Важной вехой в истории масонства также считается 1717 год. Тогда члены четырех лондонских лож собрались вместе и учредили объединенную Великую ложу Лондона и Вестминстера. Именно от нее шло распространение по всему миру английской системы масонства. Сеть тайных организаций не только распространилась по европейскому континенту, но и охватила североамериканские колонии.

Учение масонов

Одним из первых теоретиков масонства считается британец Джеймс Андерсон, издавший «Книгу уставов» в 1723 году. Это произведение служит «масонской конституцией» — в нем изложены базовые положения учения вольных каменщиков. Андерсон балансировал на грани науки и эзотерики, религии и оккультизма. Также его концепция имеет этическую направленность.

Автор сочинения призывал к упразднению барьеров, которые разжигают вражду между людьми. Речь шла о снижении роли национальных границ и конфессиональных различий. По его словам, следует стремиться к образованию международного братства на основе масонских объединений. При этом категорически запрещалось идти путем восстаний и прочих насильственных акций. Члены братства должны производить впечатление верных подданных и исходить из принципов миролюбия в частной жизни.

«Мы, каменщики, исповедуем только всеобщую религию, а также принадлежим ко всяким народам, наречиям и языкам», — утверждал Андерсон.

«Книга уставов» также содержит внутренний регламент и систему степеней для масонов. Иерархия насчитывает три градуса посвящения: ученик, подмастерье и мастер. По замыслу автора, каждая ступень соответствует уровню духовного развития члена братства. Андерсон называет масонство «королевским искусством». Имеется в виду алхимическая система получения золота из свинца. Предполагалось, что непосвященный профан так же отличается от масона, как свинец отличается от золота.

Вольные каменщики активно занимались мифотворчеством. В частности, свою родословную они начинали с Адама. Первочеловек, по их представлениям, учил своих детей геометрии. Это знание, согласно легенде, передавалось от поколения к поколению и дошло до средневековых каменотесов. Литера G обычно используется масонами как отсылка к сакральной геометрии, символизирующей божественную природу порядка во Вселенной. Геометрия для них — это наука наук.

Масоны имели общие устремления, но между разными ложами со временем образовались трения. Не все соглашались признать авторитет Великой ложи Лондона и Вестминстера, также находились критики «Книги уставов» Андерсона. Основателем шотландской ветви масонства был дворянин Эндрю Майкл Рэмзи. Он настаивал на пересмотре организационных принципов вольных каменщиков и выступал за введение дополнительных градусов посвящения.

Рэмзи утверждал, что масоны произошли от тамплиеров — средневековых рыцарей, которые во время экспедиции на Святую землю встретились с каббалистами и получили от них тайные знания.

Великая ложа Шотландии обогнала по популярности английскую. Успех обеспечили следующие факторы:

увеличение числа степеней посвящения до 33 градусов,

углубление эзотерического учения, доступ к которому обеспечивался лишь на высших ступенях членства,

введение системы орденов, наподобие тех, что существовали среди средневековых рыцарей-крестоносцев.

Масоны следовали принципу веротерпимости, но трактовали его слишком вольно. На деле они пренебрегали церковными догматами и игнорировали конфессиональные границы. По этой причине среди них завелись откровенные авантюристы. Например, граф Алессандро Калиостро основал египетскую систему масонства, изготавливал «чудодейственные» эликсиры, обещал своим последователям продление жизни и власть над духами. Граф Калиостро также прославился созданием женских лож, ими заведовала его супруга.

Масонство — крайне неоднородное явление. В эпоху Просвещения усилились антиклерикальные настроения, образованные люди стремились к научному знанию, часто сбивались с пути и становились адептами оккультных учений, в том числе масонского характера. В XVIII веке членство в ложе рассматривалось как принадлежность к социальной элите. К масонам в то время примыкали ярчайшие интеллектуалы и политические деятели: Бенджамин Франклин, Вольтер, Мирабо и многие другие.

Масоны в России

После реформ Петра I в Российской империи снизилось влияние православной церкви, а русское дворянство привыкло следовать веяниям западной интеллектуальной моды, что стало благотворной почвой для распространения масонских организаций.

Учреждение первой ложи состоялось в 1731 году в Санкт-Петербурге. Возглавил ее английский капитан на русской службе Джон Филипс. С тех пор масоны адаптировались к особенностям российской действительности и принимали в свои ряды представителей придворной аристократии.

Ложи появлялись не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и во многих уездных городах. Дворянские фамилии желали иметь в масонстве своего представителя.

Ярчайшим примером российского масонства был Иван Елагин — член Сената и директор Императорских театров. В 1772 году решением английской ложи его назначили провинциальным мастером России. Он упорядочил существовавшие в стране ложи и объединил их в единую систему. Сохранились его рассуждения о природе масонства:

«Наука вольных каменщиков как некая тайна хранилась в храмах халдейских, египетских, персидских, финикийских, иудейских, греческих, римских…».

Елагин допускал, что индийские, арабские, китайские и друидские мудрецы также причастны к формированию масонского знания.

Идеи социального реформаторства прослеживаются в деятельности Николая Новикова, книгоиздателя и журналиста. В 1775 году он вступил в одну из елагинских лож под названием «Астрея». Новиков занимался изданием сатирических журналов: «Трутень», «Пустомеля» и «Живописец». На страницах этих журналов острой критике подвергались социальные пороки, порожденные крепостным правом. Новиков обличал в печати произвол и невежество чиновников, надеясь искоренить эти недостатки, присущие российской действительности того времени.

Преследование масонов началось в конце XVIII века на закате правления Екатерины II. Повальная мода на тайные общества среди дворян беспокоила императрицу.

Новикова заточили в Шлиссельбургской крепости в 1792 году по обвинению в организации заговора. Его уличили в том, что он якобы вовлекал в тайную организацию престолонаследника — будущего императора Павла I. После четырех лет заточения Новикова освободили в связи со смертью императрицы.

В 1822 году Александр I окончательно запретил масонские ложи и тайные общества, хоть и сам в молодости увлекался учением вольных каменщиков. Государь пошел на этот шаг, так как до него доходили сведения о существовании разветвленной сети тайных политических обществ, связанных с масонством. Вольные каменщики действительно стояли у истоков протодекабристского общества «Союз спасения».

После провала восстания на Сенатской площади пятерых декабристов казнили. Трое из них были масонами — Павел Пестель, Кондратий Рылеев и Сергей Муравьев-Апостол. Означает ли это, что российские масоны представляли политическую организацию, созданную для захвата власти в стране? На этот вопрос следует ответить отрицательно.

Дело в том, что среди обвинителей по делу декабристов также находились масоны — Александр Бенкендорф, Михаил Сперанский и Александр Боровков состояли в петербургских ложах. Но это им не мешало участвовать в работе следственной комиссии и определять меру вины каждого из предводителей декабристов.

Подавляющее большинство российских масонов не преследовало каких-либо политических целей. Чаще всего они руководствовались совсем другими мотивами. Среди них существовала легенда, будто вольные каменщики помогают своим товарищам в продвижении по службе. Именно поэтому охотники за должностями мечтали войти в ложу — хотели обрести полезные знакомства. Другие прельщались эзотерическими учениями, хотели получить доступ к тайным знаниям, но быстро разочаровывались и покидали собрания. После официального запрета масоны утратили влияние на российской земле, а их бывшие последователи увлеклись иными веяниями европейской интеллектуальной моды.

Масонская символика

Лучезарная Дельта — олицетворение Великого Архитектора Вселенной, направляющего свой взор на вольных каменщиков. Также символизирует просвещение и мудрость. Изображается как глаз, вписанный в треугольник — знак триединой сущности Бога. Также треугольник напоминает схематичное изображение циркуля, одного из главных атрибутов масонства. Этот символ украшает Казанский собор в Санкт-Петербурге (фасад и алтарь). Храм создан архитектором Андреем Воронихиным, вхожим в масонскую ложу. Лучезарную Дельту также можно увидеть на фронтоне Троицкого собора Александро-Невской лавры и над порталом Чесменской церкви.

— олицетворение Великого Архитектора Вселенной, направляющего свой взор на вольных каменщиков. Также символизирует просвещение и мудрость. Изображается как глаз, вписанный в треугольник — знак триединой сущности Бога. Также треугольник напоминает схематичное изображение циркуля, одного из главных атрибутов масонства. Этот символ украшает Казанский собор в Санкт-Петербурге (фасад и алтарь). Храм создан архитектором Андреем Воронихиным, вхожим в масонскую ложу. Лучезарную Дельту также можно увидеть на фронтоне Троицкого собора Александро-Невской лавры и над порталом Чесменской церкви. Звезда Давида, также известная как печать царя Соломона, — шестиконечная звезда, обычно относимая к каббалистической символике. Она трактуется масонами как пересечение наугольника и циркуля. Некоторые масоны возводят свою родословную к мастеру Хираму, который занимался возведение храма царя Соломона — библейского героя. Такую звезду можно обнаружить на куполе Свято-Троицкого Измайловского собора в Санкт-Петербурге, построенного зодчим Василием Стасовым.

— шестиконечная звезда, обычно относимая к каббалистической символике. Она трактуется масонами как пересечение наугольника и циркуля. Некоторые масоны возводят свою родословную к мастеру Хираму, который занимался возведение храма царя Соломона — библейского героя. Такую звезду можно обнаружить на куполе Свято-Троицкого Измайловского собора в Санкт-Петербурге, построенного зодчим Василием Стасовым. Наугольник, циркуль, молот и резец — инструменты для обработки, придающие правильную форму грубому материалу. Эти символы, дополненные Лучезарной Дельтой, украшают фасад Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге.

— инструменты для обработки, придающие правильную форму грубому материалу. Эти символы, дополненные Лучезарной Дельтой, украшают фасад Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Колонны Яхин и Боаз — врата для проходящего обряд посвящения в масоны. Согласно библейской истории, две колонны находились у входа в храм царя Соломона в Иерусалиме. Обнаружить подобные символы можно на вратах Дома Хераскова в Москве. Михаил Херасков примыкал к елагинским ложам, считался крупнейшим деятелем эпохи Просвещения.

— врата для проходящего обряд посвящения в масоны. Согласно библейской истории, две колонны находились у входа в храм царя Соломона в Иерусалиме. Обнаружить подобные символы можно на вратах Дома Хераскова в Москве. Михаил Херасков примыкал к елагинским ложам, считался крупнейшим деятелем эпохи Просвещения. Раковина и жемчужины — символ саморазвития. Напоминание о том, что каждый способен вырастить в себе жемчужину, то есть овладеть каким-либо мастерством. В данном контексте вспоминается учение масонов о «диком камне» человеческой души, который необходимо превратить в «совершенный многогранник». Раковиной украшено обрамление фасада старинного московского особняка, принадлежавшего некогда князю Ивану Гагарину. Сейчас в здании располагается посольство Республики Абхазия.

— символ саморазвития. Напоминание о том, что каждый способен вырастить в себе жемчужину, то есть овладеть каким-либо мастерством. В данном контексте вспоминается учение масонов о «диком камне» человеческой души, который необходимо превратить в «совершенный многогранник». Раковиной украшено обрамление фасада старинного московского особняка, принадлежавшего некогда князю Ивану Гагарину. Сейчас в здании располагается посольство Республики Абхазия. Химера — существо с головой льва, олицетворяющее несбыточность идеала. Химер можно найти на замковых камнях оконных порталов Государственного центрального музея современной истории России на Тверской улице.

— существо с головой льва, олицетворяющее несбыточность идеала. Химер можно найти на замковых камнях оконных порталов Государственного центрального музея современной истории России на Тверской улице. Пеликан — символ жертвенности, используемый средневековыми рыцарями и позаимствованный позже масонами. По легенде, самки пеликанов вскармливают птенцов своей кровью в случае наступления голода. Пеликанов можно найти на фасаде дома страхового общества «Россия» в Москве.

— символ жертвенности, используемый средневековыми рыцарями и позаимствованный позже масонами. По легенде, самки пеликанов вскармливают птенцов своей кровью в случае наступления голода. Пеликанов можно найти на фасаде дома страхового общества «Россия» в Москве. Шахматный пол — белые и черные клетки означают борьбу добра со злом. Также трактуется в масонстве как символ равновесия и баланса между противоположными началами. В России моду на шахматный пол ввел Петр I, большинство зданий с таким полом появились при нем. Пример: полы галерей и главного зала дворца Монплезир в Петергофе выложены плитами белого и черного мрамора в шахматную клетку.

Известные масоны

Александр Пушкин в 1821 году, находясь в Кишиневе, сделал в своем дневнике следующую запись: «4 мая был я принят в масоны». Поэт вступил в ложу под названием «Овидий». Ее члены имели длинный ноготь на одном из пальцев руки — знак отличия. Одно время Пушкин носил наперсток на правом мизинце, чтобы не обломить длинный ноготь. По ряду свидетельств, его отказались принимать в петербургскую ложу «Трех добродетелей», так как Александр Сергеевич отличался бурным нравом и непослушанием.

в 1821 году, находясь в Кишиневе, сделал в своем дневнике следующую запись: «4 мая был я принят в масоны». Поэт вступил в ложу под названием «Овидий». Ее члены имели длинный ноготь на одном из пальцев руки — знак отличия. Одно время Пушкин носил наперсток на правом мизинце, чтобы не обломить длинный ноготь. По ряду свидетельств, его отказались принимать в петербургскую ложу «Трех добродетелей», так как Александр Сергеевич отличался бурным нравом и непослушанием. Александр Грибоедов стремился реформировать российское масонство. Изначально он состоял в петербургской ложе «Соединенные друзья». Но ему там не нравилось из-за чрезмерной обрядности. Поэтому писатель учредил вместе с единомышленниками ложу «Благо», которая занималась внедрением ланкастерских школ в России. Грибоедов полагал, что масонство должно заниматься общественно важными делами, особенно просвещением, распространением грамотности среди крестьян.

стремился реформировать российское масонство. Изначально он состоял в петербургской ложе «Соединенные друзья». Но ему там не нравилось из-за чрезмерной обрядности. Поэтому писатель учредил вместе с единомышленниками ложу «Благо», которая занималась внедрением ланкастерских школ в России. Грибоедов полагал, что масонство должно заниматься общественно важными делами, особенно просвещением, распространением грамотности среди крестьян. Император Павел I унаследовал престол в 1796 году после смерти Екатерины II. Он прекратил гонения на масонов, затеянные его матерью. Новый император велел освободить Николая Новикова и вернуть из ссылки Александра Радищева, видных масонских деятелей. Сам Павел, по ряду свидетельств, примкнул к масонам еще в 1782 году во время путешествия по Европе. Это произошло в Вене при содействии герцога Леопольда. Как известно, Павел пал жертвой дворянского заговора в 1801 году. Александр I, его наследник на престоле, терпимо относился к масонам на первых этапах своего правления, но впоследствии запретил деятельность тайных обществ в России.

унаследовал престол в 1796 году после смерти Екатерины II. Он прекратил гонения на масонов, затеянные его матерью. Новый император велел освободить Николая Новикова и вернуть из ссылки Александра Радищева, видных масонских деятелей. Сам Павел, по ряду свидетельств, примкнул к масонам еще в 1782 году во время путешествия по Европе. Это произошло в Вене при содействии герцога Леопольда. Как известно, Павел пал жертвой дворянского заговора в 1801 году. Александр I, его наследник на престоле, терпимо относился к масонам на первых этапах своего правления, но впоследствии запретил деятельность тайных обществ в России. Александр Керенский вступил в организацию политического масонства «Великий Восток народов России» в 1912 году. Был генеральным секретарем ее верховного совета с 1916 по 1917 год. Ложа объединяла противников самодержавия либеральных и социалистических взглядов. Также к ней примыкали: будущий председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Николай Чхеидзе, будущий управляющий делами Временного правительства Александр Гальперн, будущие министры Временного правительства Николай Некрасов и Михаил Терещенко. После прихода большевиков к власти «Великий восток народов России» прекратил свою деятельность.

вступил в организацию политического масонства «Великий Восток народов России» в 1912 году. Был генеральным секретарем ее верховного совета с 1916 по 1917 год. Ложа объединяла противников самодержавия либеральных и социалистических взглядов. Также к ней примыкали: будущий председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Николай Чхеидзе, будущий управляющий делами Временного правительства Александр Гальперн, будущие министры Временного правительства Николай Некрасов и Михаил Терещенко. После прихода большевиков к власти «Великий восток народов России» прекратил свою деятельность. Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США, чей портрет украшает 100-долларовую купюру, тоже был масоном. В 1776 году он отправился во Францию в поисках военной и финансовой поддержки в войне за независимость от Британии. Добившись подписания соответствующего документа, Франклин остался в Париже в качестве американского посла, где его приняли в знаменитую ложу «Девяти сестер», куда входил также Вольтер.

— один из отцов-основателей США, чей портрет украшает 100-долларовую купюру, тоже был масоном. В 1776 году он отправился во Францию в поисках военной и финансовой поддержки в войне за независимость от Британии. Добившись подписания соответствующего документа, Франклин остался в Париже в качестве американского посла, где его приняли в знаменитую ложу «Девяти сестер», куда входил также Вольтер. Генри Форд был членом масонских организаций с конца XIX века. Например, он состоял в Великой Ложе Нью-Йорка. «Масонство — это лучшее уравновешивающее колесо, которое есть в Соединенных Штатах», — заявил автомобильный магнат, когда его возвели в 33-ю степень Шотландского обряда в 1940 году.

был членом масонских организаций с конца XIX века. Например, он состоял в Великой Ложе Нью-Йорка. «Масонство — это лучшее уравновешивающее колесо, которое есть в Соединенных Штатах», — заявил автомобильный магнат, когда его возвели в 33-ю степень Шотландского обряда в 1940 году. Редьярд Киплинг примкнул к масонам в молодости, работая газетчиком в Лахоре на территории Британской Индии. Он прошел посвящение в ложе «Надежда и настойчивость». Несколько лет был ее секретарем, достиг степени мастера. В стихотворении «Материнская ложа» Киплинг воспел свой масонский опыт. Согласно его воспоминаниям, истинное братство возможно даже при наличии культурных и религиозных различий: англиканец, мусульманин, индуист и католик «восседали рядом на ковре». Другое произведение он сочинил для проведения масонских собраний. Оно называется «Банкет на уровне». В 1924 году Киплинг получил звание Почетного старшего великого надзирателя Объединенной великой ложи Англии — одну из высших масонских почестей.

Масоны в современном мире

В наше время масонские ложи существуют по всему миру. Некоторые из них называют себя великими. Эти организации по традиции сохраняют закрытость — непосвященные на их собрания не допускаются. Однако у современных вольных каменщиков есть интернет-сайты и группы в соцсетях, на которых предлагается алгоритм действий для тех, кто хочет приобщиться к «королевскому искусству».

Что требуется от кандидата:

вера в Бога и бессмертие души;

не моложе 21 года (дети масонов принимаются с 18 лет);

твердое намерение стать масоном;

добропорядочность и отсутствие проблем с законом;

материальная независимость, самодостаточность;

готовность к выплате членских взносов и прочих сборов.

Также нужны рекомендации от действующих членов. Если их нет, требуется пройти ряд собеседований, в том числе ритуальное собеседование, при котором кандидат с завязанными глазами отвечает на вопросы членов ложи. Если собеседования прошли без проблем, кандидата приглашают на церемонию посвящения. После посвящения «профан» становится масоном.

Ритуальное собеседование «под повязкой» означает, что непосвященный слеп и пребывает в темноте, но тянется к свету. Дальнейший обряд инициации сопровождается театрализованным побиванием кандидата молотом и прочими орудиями каменщиков. Смысл этого действия сводится к превращению «дикого камня» в «совершенный многогранник» или же имеет более сложные мифологические трактовки.

Масоны не афишируют свои встречи и не занимаются вербовкой новых членов на улице или в присутственных местах. Это правило ранее было связано с элитарным характером закрытых обществ. В современных реалиях открытая вербовка не практикуется из-за риска пополнить список сект и прочих сомнительных организаций.