Еноты сорвали работу завода авиаконцерна

Несколько енотов проникли на завод Airbus в Канаде и вызвали коллапс, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Недавно на заводе авиаконцерна Airbus, где собирают самолеты A220, обнаружили семью енотов. Сначала их мать заметили на шасси одного из новых самолетов, а затем пятерых детенышей — уже внутри стоящего на сборке лайнера.

Рабочие завода не могли больше поддерживать темп сборки, поэтому им пришлось на время отложить обычные задачи и заняться тщательной проверкой самолета, а также других воздушных судов. Оказалось, что еноты успели повредить проводку и оставить следы жизнедеятельности.

Представитель Airbus не стал уточнять конкретных последствий задержки, но заверил, что сейчас сборка самолетов продолжается, а для сохранения безопасности и качества приняты все необходимые меры. Енотов переселили в безопасное место.