Катастрофа «Русских витязей»: как погибли лучшие летчики России

«Русские витязи» – российская авиационная пилотажная группа, о которой знают, наверное, во всём мире. Её особенность заключается в том, что пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа не поодиночке, а в групповом строю на боевых тяжёлых истребителях. Но даже такие асы не застрахованы от ЧП в воздухе. Так, в 1995 году возле вьетнамского аэродрома в Камрани «Витязи» потеряли четырёх лётчиков и три машины.

Долгая дорога домой

В Малайзии 29 лет назад проходил ежегодный авиасалон LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition), на котором демонстрировали технику и мастерство авиаторы из нескольких десятков стран. «Русские витязи» поразили зрителей своим фирменным «ромбом». Пятёрка боевых самолётов выстроилась в геометрическую фигуру и синхронно начала выполнять фигуры высшего пилотажа.

В Россию герои должны были добираться своим ходом. Вместе с истребителями обратно летел и военно-транспортный самолёт Ил-76. По пути им требовалось несколько раз остановиться для дозаправки. Один из таких пунктов располагался на вьетнамской военной базе Камрань, которая в то время эксплуатировалась российскими Вооружёнными Силами.

На подлёте к аэродрому погода испортилась – образовалась облачность и туман. Руководителем полёта на данном участке являлся подполковник Алексей Арбузов. На его базе не было навигационного оборудования, а связь с землёй поддерживалась только через первого пилота Ил-76 – генерал-майора Владимира Гребенникова. Именно он передавал указания с земли «витязям». Уже после трагедии выяснилось, что Гребенников, ранее летавший в основном на Ту-160, не был допущен к международным полётам на «семьдесят шестых», но на это в 90-х годах никто не обратил внимания.

С аэродрома поступило разрешение на приземление, хотя сделать это «на глазок» в сложившихся погодных условиях было невозможно. «Витязи» оказались обречены…

Смертельный приказ

Ил-76 под командованием Гребенникова оказался лидером звена. Справа и слева от него шли Су-27 «витязей».

На подлёте к аэродрому Арбузов дал указания снизиться до высоты 1500 метров и садиться с интервалом в километр. Но Гребенников потребовал от истребителей, чтобы на посадку они заходили в таком же порядке, как шли в звене.

Неожиданно в тумане показалась гора. Времени для манёвра у пилотов уже не оставалось. Три истребителя врезались в гору, а их лётчики мгновенно погибли. При этом экипаж двухместной «сушки» мог бы спастись. Для этого нужно было катапультироваться, но в таком случае неуправляемый самолёт влетел бы в Ил-76. Жертв оказалось бы в разы больше, ведь на борту находилось около 60 человек. Пилоты решили отдать свои жизни для спасения других…

Преступление и наказание

Обвиняемым по делу о трагедии стал Владимир Гребенников. Сначала он признал свою вину, но позже начал отказываться от первоначальных показаний. Видимо понял, что ему грозит внушительный тюремный срок.

Гребенников утверждал, что командовал только своей машиной и не вёл звено, а разрешение на посадку было выдано с нарушением.

Но записи разговоров свидетельствовали об обратном. Фактически Гребенников заставил истребителей идти таким образом, чтобы у тех оставалось минимум места для манёвра. При этом второй пилот и штурман пытались объяснить ему риск такого приказа, но этот фрагмент записи позже исчез из дела.

Генерала всё же приговорили к шести годам тюрьмы. Но из-за наличия наград и высокого чина его в зале суда амнистировали.

Погибших пилотов похоронили недалеко от Кубинки, а на их могиле разместили мемориальную доску.

Первая и самая массовая трагедия в истории «Русских витязей» едва не поставила крест на судьбе пилотажной группы. Однако через полтора года Су-27 с бело-красными фюзеляжами снова поднялись в небо.