«Мужицкая борьба в охапку»: чем уникальна традиционная русская борьба

Первые упоминания о традиционной русской борьбе появились в X веке. Соревнования обычно проводились во время праздников и ярмарок. Борцы, известные как "борщики", были разделены не по весовым категориям, а по возрастным группам - юноши, взрослые парни и женатые мужчины. При этом не было ограничений по возрасту - к поединку допускались как мальчики, так и старики.

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В отличие от кулачных боев, где могли участвовать все желающие, в борьбе за-вороток принимали участие только опытные борцы. Борьба за-вороток - это очень технически сложный вид единоборства. Он требует не только силы и ловкости, но и регулярных тренировок, понимания стратегии и тактики поединка.

В одном из своих очерков Д. Мамин-Сибиряк сравнивал "мужицкую борьбу в охапку" и соревнование за-вороток, где противникам иногда приходилось долго ходить по кругу, держась за вороты чекменей правой (иногда левой) рукой. У наших предков не было ограничений по времени, хотя сейчас введены следующие правила: для подростков до 18 лет - 6 минут непрерывного поединка, для взрослых - 10 минут.

Одной левой

«В одноручку», «на одну руку», «одноручка» – так иначе называлась традиционная борьба восточных славян «за-вороток». Это объясняло главное правило – противники могли использовать лишь одну руку. Исконно – ей брались за твердый воротник кафтана. Еще Владимир Даль писал, что «русские борются так: одной рукой друг друга за ворот, а другою не хватать».

Ворот играл роль рычага, воздействие на который помогало реализовать тот или иной прием. Одной рукой соперники держались за вороты, а вторую – в ход не пускали. Автоматически проигрывал тот, кто отпускал воротник (распускал захват) или использовал для силового приема свободную руку.

На опоясках

Жители Урала и Западной Сибири часто вместо ворота использовали опояску – тканый пояс из плотной ткани (обычно шерсти), хотя многие исследователи считают, что «за-вороток» и «на опоясках» – разные виды русской борьбы. Опояску надевали поверх верхней одежды или рубахи через плечи – так, чтобы часть опояски находилась между шеей и надплечьем. Нередко опояску заменяли первым, что попадется под руку – постромками от конской упряжки, ремнем, толстой веревкой. Вместо ворота борцы также могли по договоренности держаться за плечо, шею, рукав.

В центре России и на Урале до середины XX века бытовала третья разновидность борьбы за-вороток. Борщики использовали одновременно и удержание за ворот, и хват за опояску. Если ворот по правилам нужно было держать постоянно, то опояску разрешалось периодически отпускать и браться за нее в те минуты, когда требовалось провести прием. В этой разновидности борьбы соперникам разрешалось использовать обе руки.

У всякого свой интерес

Сильнейшие борцы одерживали за один состязательный день победу над 5-20 противниками. Статус «лучшего из лучших» сохранял лишь тот, кто в серии поединков не допустил ни одного поражения. Победы должны были идти одна за одной. Прославленные борщики пользовались почетом и уважением в родном селении. Их ценили не только за смекалку и силу, но также за честность и порядочность – те качества, без которых немыслима борьба за-вороток.

Если сначала состязания велись на личный интерес, то в XIX-XX веках они стали коммерческими. Лучших борщиков заманивали в так называемые партии, которыми владели состоятельные купцы и ярмарочные комитеты. Они устраивали состязания для привлечения покупателей и торговцев, поэтому борщик-мастер становился выгодным маркетинговым инструментом.

За победу борщику полагалось приличное вознаграждение. Это мог быть, например, породистый скакун стоимостью 150 рублей. Для сравнения – обычная крестьянская лошадь стоила не дороже 15 рублей.

С холки, с вертка али с носка?

Державшие друг друга за воротники борцы применяли различные приемы. Для начала – давление, толчки, рывки, потягивания, в том числе с использованием большого пальца руки. Главной же задачей было повалить соперника наземь. Броски через бедро или спину назывались «с холки». Заваливание противника жимом или рывком именовали «с вертка». Можно было вывести противника из равновесия раскручиванием – такой прием называли «с кружка».[С-BLOCK]

Прием «осадить» предполагал сваливание противника на лопатки толчком или жимом. Борщики часто использовали «подвал» – бросали противников через грудь или голову. Популярной, хотя и технически сложной была «мельница» – перекатывание туловища соперника через плечи, а затем бросок через плечо или спину.

Разрешалось подбивать ноги соперника пальцами собственных ног или наступать ему на ногу – такой прием назывался «с носка». Интересно, что именно этот прием был самым популярным в борьбе за-вороток в XIX-XX веках в Москве и Центральной России. Поэтому состязание, при котором соперники удерживают друг друга за воротники, часто называли «московский способ» или «московская борьба». Недаром известная присказка гласит, что «Москва бьет с носка».

Устоять на ногах

Поединок начинался со словесной затравки-вызова: «Ну шо, поборимся!», «Борщик есть?» или «Пошли поборимся!». Боролись «один на один», хотя поединок мог одновременно проходить между несколькими парами или даже «стенка на стенку». Боролись так, что «шею стирали в кровь» и «неделю отлеживались».

Истинным мастерством считалось, когда поваливший соперника сам оставался твердо стоять на ногах. За это присуждали чистую победу. Но нередко выполняющий прием оказывался на коленях. В этом случае для чистой победы он должен был удерживать поверженного на лопатках 30 секунд. Во время удержания уже разрешалось использовать вторую руку. У лежащего на лопатках борщика появлялся шанс переломить схватку в свою пользу. Если ему во время удержания удавалось перевернуться на бок, счет прекращали. А если он умудрялся перевернуться на живот, поединок останавливали, борцы возвращались к исходной стойке и начинали всё заново.

Этнографы при изучении русской национальной борьбы фиксировали и локальные особенности. В некоторых регионах боролись исключительно до первого броска, в других – требовалось только прижать противника лопатками к земле без 30-секундного удержания. Условия поединка могли оговариваться индивидуально. Например, если борщики решали какой-то личный спор, поверженного следовало перекинуть через небольшую изгородь. Нередко борьба за-вороток переходила из плоскости состязаний в метод решения бытовых споров. В этом случае противники игнорировали правила. Могли взять для нанесения ударов палку, «дать звонаря» (схватить на волосы), «вдарить на калган» (ударить головой в лицо), «бить в лен» (ребром ладони ударить по шейным позвонкам).

А. Александров в статье «Русская борьба «на опоясках» приводит интересный факт. Женщины обычно выступали в роли зрителей, но известно несколько случаев, когда они не только боролись с мужчинами на равных, но и одерживали победу.