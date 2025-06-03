«Челноки»: почему так прозвали самую «оборотистую» касту в России

В 90-е годы, когда совершался переход от «коммунизма» к «капитализму», миллионы граждан бывшего СССР оказались наедине с множеством проблем. В поисках средств к существованию многие были вынуждены зарабатывать перевозкой (преимущественно из-за рубежа) мелких партий товаров, а порой и торговать ими. Так в стране появились первые торговцы – челноки.

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Заграничное турне

Челночный бизнес появился из-за дефицита самых необходимых вещей и отсутствия рабочих мест. Челноками оказались самые разные люди.

Частенько «коллеги» пересекались за границей, совершая так называемые «чартеры» – якобы туристические поездки, настоящая цель которых заключалась в закупке вещей для последующей реализации на территории России. Так, в Турцию и Грецию челноки отправлялись за кожаными куртками, плащами и шубами из натурального меха. Но за каждый килограмм груза в греческом аэропорту требовалось заплатить 20 долларов, а в турецком в десять раз меньше. Желая сэкономить, челноки отправлялись в Турцию, откуда на автобусе добирались до Греции. Там они закупались дефицитной одеждой, после чего на том же автобусе возвращались в Турцию и вылетали в Россию. Такая нехитрая схема позволяла значительно сократить расходы.

Вскоре об этом узнали греческие таможенники и запретили провозить через границу более двух шуб одному человеку. Но россияне и тут смогли выкрутиться. Челноки скатывали шубы в «скатки», обматывали скотчем и в таком виде провозили товар в машинном отделении автобуса, на котором перебирались в Турцию.

Дома и стены помогают

Мотаться в другие страны могли себе позволить не все челноки. Кто-то частенько навещал Москву, где успешно функционировали оптовые рынки «Лужники», «Савёловский», «Измайловский» («Черкизон») и многие другие. Конечно, на всю страну гремел «Черкизон». Этот рынок жил по своим законам. Он открывался в 4 утра, а его ассортимент поражал. Там можно было приобрести всё что угодно, и по самым низким ценам. Уже к трëм часам дня довольные челноки на забитых закупленными товарами автобусах были готовы отправляться по домам.

«Челночное» начало

Начался же челночный бизнес с Польши. В 90-х получить загранпаспорт на польской границе можно было всего за 20 долларов. Из Польши привозили китайские футболки, джинсы, куртки и бытовую технику. Через некоторое время наши челноки смекнули – возить товар напрямую из Поднебесной намного выгоднее. Китайские бизнесмены тоже обрадовались такому сотрудничеству. Они отмечали – с русскими намного проще найти общий язык, нежели с западными торговцами.

Как уже отмечалось, челноками могли быть кто угодно. Например, певица Анита Цой в 90-е годы продавала в «Лужниках» вещи, которые привозила из Кореи от своих родственников. А актёр Сергей Плотников торговал на «Черкизоне». Свой бизнес в это же время налаживала и Ирина Салтыкова, но в торговых палатках на Кутузовском проспекте.