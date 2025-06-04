Мать купила лотерейный билет в честь дня рождения сына и выиграла

Сибирячка планирует потратить деньги н образование ребенка.

В честь дня рождения сына женщина решила испытать свою фортуну. Ранее победительница уже принимала участие в лотерейных розыгрышах, и однажды ей даже удалось выиграть 1 000 рублей.

Однако она не сразу поверила в сообщение о выигрыше миллиона, сообщает пресс-служба всероссийской лотерейной организации.

«До последнего момента я не верила, мой сын тоже. Но затем он купил билет на следующий тираж и выиграл ещё 200 рублей», — поделилась женщина.

Теперь жительница Новосибирска планирует направить полученные средства на оплату образования своих детей.

Накануне сообщалось, что счастливчик из Смоленской области выиграл 32 млн рублей в онлайн-лотерею.