La Pomoika: зачем москвичи гуляют вокруг мусорных площадок

Что для одного мусор - для другого клад. Как оказалось, эта народная мудрость близка москвичам, объединившимся в соцсетях в сообщество La Pomoika. Его участники собирают - и очень часто именно на помойках - предметы и вещи разной ценности, которые хозяевам оказались не нужны.

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Не подумайте ничего плохого - в сообществе нет пьющих, неимущих и прочих граждан, которых заглядывать на мусорки и тащить домой хлам иной раз заставляют если не образ жизни, то обстоятельства. Как утверждает создатель и администратор группы Дарья Никитина, состоят в них в основном женщины с высшим образованием, а порой и с двумя. Почти у всех есть семьи и дети, работа, друзья, какие-то хобби и интересы. Объединяет же их рациональный подход к потреблению и желание окружать себя интересными и качественными вещами. Участники сообщества испытывают страх перед одноразовым пластиковым миром, исповедуя так называемую экологию культурных пластов.

Что можно найти на помойке? Да все что угодно. У самой Дарьи, которая живет в обычной московской хрущевке, большая часть домашней обстановки - именно с контейнерных площадок. Раздвижной дубовый обеденный стол 1950-х годов. Он в отличном состоянии и вполне может прослужить еще 100 лет - в отличие от своего "правнука" из спрессованного картона, на который его, скорее всего, и сменили. Винтажные кресла - и ничего, что они разного стиля, сервант, этажерка. Правда, найдено все это было еще до мусорной реформы, во времена, когда выволочь на помойку дубовый стол еще не каралось штрафом.

Но и сегодня на помойках можно найти массу интересных вещей. Главное - знать, где и как искать.

"Если передвигаться только на машине или жить рядом с метро, то шансы что-то найти невелики. Самые находчивые у нас в сообществе те, у кого есть собака, или те, кто ходит подкармливать кошек", - говорит Дарья Никитина.

И ходить нужно именно по старым московским районам, где в домах несносимых серий еще могут одиноко проживать старики. Когда они умирают, первое, что делают родственники, - освобождают квартиру от "хлама", среди которого могут оказаться поистине уникальные вещи.

Например, посуда. На помойках частенько оказываются даже серебряные и позолоченные вещи, правда, настолько потускневшие без должного ухода, что благородные примеси в них не признаешь. Старинные книги, светильники, статуэтки, коллекции значков и марок, много винтажной одежды, обуви, сумок... И очень много семейных или профессиональных архивов.

"Мы нашли очень трогательные письма с фронта еще Первой мировой войны, написанные идеальным каллиграфическим почерком. Расписки 1878 года, школьные аттестаты", - рассказывает Юлия Соколова, состоящая в сообществе La Pomoika. "А я разбираю уже третий архив московских интеллигентов. Первый принадлежал архитектору, второй - композитору. Третий архив, пришедший мне в руки, принадлежал фотографу", - вторит Юлии одногруппница с ником Энн Ник.

Даже просто смотреть на такие вещи без слез сложно. История нескольких поколений семей оказалась не нужна потомкам, которые недрогнувшей рукой отправили ее на мусорку.

Зачем она нужна чужим людям, спросите вы?

"Ну мы, например, вместе с детьми пытаемся найти какую-то информацию о хозяевах. Один раз целую сумку фотографий и писем отправили в Италию, где нашлась родственная ветвь одинокой московской старушки. Ее двоюродная бабка еще до революции уехала из России, поначалу писала письма, потом связь оборвалась. По этим письмам мы и нашли родственников", - рассказала "РГ" еще одна участница сообщества Елена Прутикова.

Она считает: пусть дети лучше сидят в архивах, чем в гаджетах. К тому же такая вовлеченность обещает, что у них потом не возникнет мысли выбросить на помойку собственный семейный архив.

Многие из тех, кто занимается поиском ценностей в мусоре, реставрируют найденные вещи и оставляют себе. А некоторые, отмыв находки, выставляют на продажу. "Хоть за 200-300 рублей продается все, даже чужие фото", - утверждает еще один участник сообщества Евгений Лазин. По его словам, недорогие старинные мелочи охотно покупают реквизиторы кинокомпаний и театров.

Между тем

Практически на всех мусороперерабатывающих комплексах в Подмосковье созданы своеобразные музеи необычных находок, обнаруженных на сортировочных лентах. Собирают в музеи не все - только вещи, которые представляют определенную ценность, но при этом не требуют реставрации. Среди музейных экспонатов можно увидеть старинные иконы, советские фотоаппараты и часы представительского класса, украшения, дореволюционные книги, посуду, предметы быта. Музеи работают для всех посетителей КПО (особенно часто туда возят на экскурсии школьников) и служат живым напоминанием о том, какими простыми и неброскими порой оказываются настоящие ценности.