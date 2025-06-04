Уволить президента: сколько раз Ельцина пытались отстранить от власти

Борис Николаевич Ельцин – первый президент Российской Федерации. Он оказался во главе государства в самый непростой момент, но в историю вошёл ещё и как единственный российский лидер, которого трижды пытались отстранить от власти.

«Увольнение» президента

Импичмент – отстранение действующего президента страны от власти – предусмотрен статьёй 93 Конституции РФ. Алгоритм такой. Сначала с соответствующей инициативой должны выйти депутаты Госдумы. От них требуется предъявить главе государства обвинение в госизмене или другом тяжком преступлении. Далее Верховный суд страны должен эти преступные действия подтвердить, а Конституционный суд засвидетельствовать, что обращение составлено в соответствующей форме и процедура в целом соблюдена. Окончательный вердикт об отстранении президента выносится Советом Федерации. Правда, нужно, чтобы данное решение поддержали почти 67% депутатов нижней палаты парламента (две трети).

Три попытки

К марту 1993 года в стране назрел политический кризис. Уже 20 марта Борис Николаевич в своём телеобращении к народу вынужден был заявить, что в России вводится «особый режим управления». В свою очередь депутаты Верховного Совета обратились в Конституционный Суд с заявлением, в котором назвали выступление Ельцина «покушением на конституционные основы российской государственности». Так была запущена процедура импичмента, но она провалилась, так как для осуществления задуманного не хватило 72 депутатских голосов.

Но на этом противостояние Ельцина и Верховного Совета не прекратились. Осенью того же года президент подписал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. В ответ Верховный Совет, ссылаясь на Конституцию, объявил о прекращении полномочий президента с момента подписания вышеупомянутого документа. Но и на этот раз Ельцину удалось удержаться на посту президента. Он правил страной до очередных президентских выборов, которые состоялись в 1996 году. Кстати, в итоге его переизбрали на второй срок.

В 1998 году депутаты обвинили президента в том, что Советский Союз прекратил существовать по его вине, да и война в Чечне – тоже его «заслуга». Следом последовало обвинение в геноциде русского народа и развале армии. Но ни один из пунктов обвинения в очередной раз необходимого количества депутатских голосов так и не набрал. Третья попытка также не увенчалась успехом. Ельцин остался президентом.

По собственному желанию

Пост руководителя государства он покинул в последние минуты 1999 года (как раз перед наступлением нового тысячелетия) по собственной инициативе. На тот момент ему было 68 лет и управлять по состоянию здоровья огромным государством, в котором накопилось слишком много проблем, он уже не мог. В новогоднем телеобращении Ельцин сказал «Я ухожу, ухожу раньше положенного срока».