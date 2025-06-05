Почему после Второй мировой сотням тысяч нацистов удалось избежать суда

После Второй мировой войны сотням тысяч нацистов удалось избежать суда. Они скрылись за границей, куда попали по подложным документам. Гостеприимнее прочих к военным преступникам оказалась Аргентина.

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Бегство

После капитуляции Германии сотни тысяч нацистов разбежались кто куда смог, но география мест их прибежища была не так широка: Ближний Восток, Северная и Центральная Африка. Самый теплый прием ждал бывших военных преступников в Латинской Америке: Мексике, Бразилии, Боливии, Коста-Рике. Больше всего нацистов сбежало в Аргентину. Ставший в 1946 году президентом этой страны Хуан Перон открыто сочувствовал нацистам и критиковал решения Нюрнбергского суда.

Сегодня уже не является секретом, что помощь в организации бегства нацистов оказывал Международный Комитет Красного Креста. Опубликованные в британском издании The Guardian исследования научного сотрудника Гарвардского университета австрийца Геральда Штейнахера свидетельствуют о том, что Красный Крест выдал, по меньшей мере, 120 тысяч выездных и проездных документов бывшим нацистам. Большая их часть сумела сбежать в Испанию и страны Латинской Америки через Италию.

Для получения подложных документов бывшие эсэсовцы старались смешаться с настоящими беженцами, а иногда и представлялись евреями, чтобы уехать через Италию якобы в Палестину. Штейнахер пишет, что представительства Красного Креста выдавали выездные документы военным преступникам из-за перегруженностью работой, а также исходя из политических и личных пристрастий. Использовались нацистами и краденные документы.

По подсчетам Штейнахера, только Великобритания и Канада в 1947 году по ошибке приняли примерно 8000 бывших военнослужащих войск СС. Интересно, что многие из них пользовались легальными документами.

По результатам своей работы Штейнахер написал книгу «Нацисты в бегах: как пособники Гитлера смогли избежать правосудия».

Аргентина манит нациста

Аргентина была для бывших нацистов идеальным местом укрытия. Почти всю войну, вплоть до 27 марта 1945 года, Аргентина сохраняла нейтралитет. Впрочем, нейтралитет этот был своеобразный. На территории латиноамериканского государства были филиалы германских оружейных концернов I.G. Farben, Staudt und Co., Siemens Schuckert. В здании немецкого посольства в Буэнос-Айросе были отделения двух банков Третьего Рейха. Циркуляция денежных средств между Аргентиной и Германией не прекращалась всю войну.

Предприятия Аргентины поставляли Италии и Германии химикаты, палладий, платину, лекарства, знаменитое аргентинское мясо и пшеницу. Не отказывали власти Аргентины и в «парковке» у своего побережья немецким субмаринам.

Уже к началу Второй мировой войны в Аргентине, население которой тогда составляло 13 миллионов человек, проживали больше полумиллиона немцев с аргентинскими паспортами. Конечно, не все они были сторонниками нацизма, но лозунги о «Великой Германии» были среди них популярны.

Немецкие мигранты создавали в своих кварталах и районах так называемые «спортивные клубы», построенные по примеру отрядов СА и СС, издавали свои пронацистские газеты. Самой известной из них была «Эль Памперо», выпускавшаяся тиражом около 100 тысяч экземпляров.

Созданная в Аргентине «Ассоциация германских благотворительных и культурных обществ» стала полуофициальным филиалом НСДАП.

Таким образом, ещё с 1933 года в Аргентине создавалась благоприятная среда для созревания пронацистских настроений. Бегство тысяч нацистов в эту страну было заранее подготовлено.

Эрих Прибке и тщеславие

В 1994 году, почти через полвека после окончания Второй мировой войны, живший в Аргентине бывший гауптштурмфюрер СС Эрих Прибке дал интервью журналисту ABC Сэму Доналдсону...

Прибке преспокойно жил в аргентинском городке Сан-Карлос-де-Барилоче. В Аргентину он прибыл по одной из «крысиных троп» из Генуи, с паспортом Красного Креста на имя латыша Отто Папе Прибке. В немецкой общине Барилоче бывший нацистский преступник Прибке слыл уважаемым человеком, был выбран председателем попечительского общества немецкой школы.

После восстановления дипотношений с Германией, в 1952 году, Эрих Прибке даже получил германский паспорт.

В своем интервью бывший гауптштурмфюрер СС разоткровенничался: «В те дни Аргентина была для нас чем-то вроде рая».... Но рай для Прибке скоро закончился. Увидев интервью с нацистом, чья связь с массовыми расстрелами людей в Адреатинских пещерах была к тому времени доказана, в Италии сразу направили в Аргентину запрос об экстрадиции эсэсовца.

Судебные тяжбы в отношении бывшего офицера СС длились много лет. Прибке содержался под домашним арестом и даже хотел добиться экстрадиции в Германию, но получил отказ. Скончался он в 2013 году, на 101 году жизни, место погребения Прибке неизвестно: итальянские антифашисты устроили акцию протеста на подготовке к заупокойной мессе, которая должна была пройти в Институте папы Пия X, после чего власти все же решились похоронить нациста в Италии, но без объявления места.