Где на Земле до сих пор правят женщины

Вблизи тибетской границы на берегах озера Лугуху в Гималаях проживает малочисленная народность мосо. Культура и уклад жизни мосо самобытны и уникальны тем, что их практически не затронули современные тенденции, хотя, как отмечают старожилы местности, всё идет именно к этому. А главная отличительная особенность племени заключается в том, что главенствующее место в обществе занимает женщина. Именно женщина решает важные экономические и семейные вопросы, по женской линии переходит наследство, женщина может иметь несколько «приходящих» мужей, которых она выбирает по любви, без принуждения.

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Корреспондентка издания Broadly Милен Ларсон во время съемок документального фильма «Последний матриархат Китая» прожила неделю на озере Лугуху в семье женщин мосо, узнала об их уникальной культуре и реалиях матриархального образа жизни.

В культуре мосо только женщины детородного возраста имеют свою собственную комнату, тогда как их возлюбленные приходят к ним лишь по ночам, а уходят на рассвете.

Озеро Лугуху находится у подножья Гималаев. Численность народности около 40 тысяч человек. Благодаря изолированной местности племя смогло сохранить уникальный уклад жизни и традиции, которые соблюдаются на протяжении многих веков.

У мосо нет общепринятого понятия семьи и отцовства. Часто ни мать, ни сам ребенок не знают, кто является его отцом. Вместо традиционного брака — гостевой брак, где партнер может жить либо у себя дома, либо со своей возлюбленной.

Несколько поколений живут в одном доме вместе с братьями. Все женщины помогают в воспитании детей, они же являются кормильцами семьи. Мужчины обычно ездят продавать то, что вырастили на полях женщины, или занимаются строительными работами по дому.

Мужчина в гостевом браке посещает свою возлюбленную только по ночам, а утром возвращается в семью своей сестры или матери. Интересно, что обычно именно братья главы семьи заботятся о детях. Бабушки являются самыми уважаемыми и почитаемыми членами общества.

По сути мосо моногамны, однако традиции гостевого брака подразумевают, что партнерство можно в любой момент разорвать, а женщины, как и мужчины, могут иметь несколько возлюбленных за всю жизнь.

Бабушка семьи Ламу поджигает благовония. Даже религия, занимающая значительное место в жизни, у мосо уникальная — она является смесью их собственной веры «даба» и тибетского буддизма.

Часто стены домов украшают портреты Будды и Мао Цзэдуна. Китайского политического деятеля здесь чтут и уважают, так как благодаря ему значительно улучшился уровень жизни — в этот отдаленный уголок китайской земли было проведено электричество и проложены железные дороги.

Традиционная семья мосо — три поколения женщин живут вместе в одном доме. По одежде можно уже заметить понемногу проникающий в жизнь мосо современный мир — только бабушка семейства одета в традиционный костюм. Именно эти женщины в национальных одеждах прожили невероятно трудную жизнь на берегах озера Лугуху, никогда не покидая его пределов. Сейчас же молодое поколение разрывается между почитанием традиций и открывшимися возможностями учебы в школах и университетах.

33-летняя Лусу до сих пор живет согласно традициям своего племени, но зарабатывает уже на туризме, так как не умеет ни читать, ни писать. 80% молодежи покидают свои семьи, чтобы получить образование в больших городах, где часто и остаются, выйдя замуж. Мосо говорят на диалекте «на», а вот письменности у народа нет.

Деревни мосо окружены полями кукурузы, подсолнухов и картофеля. Каждый дом полностью обеспечивает себя едой, которую выращивает семья. Однако регион, где живут мосо, подвергается значительным изменениям — неподалеку строят шоссе и аэропорт, и всё больше туристов прибывают посмотреть на окрестности и уникальный образ жизни племени.