В древнем манускрипте нашли описание «пропавшей звезды»

Группа астрономов под руководством Бошуна Янга из Китайского университета науки и технологий обнаружила древний текст, в котором описывается "пропавшая звезда".

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Статья опубликована на сервере препринтов arXiv, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Речь идет о яркой звезде, которую в 1408 году наблюдали с Земли невооруженным глазом. Информация о ней попадалась в разных исторических записях, но точно установить звезду по ним до последнего времени не удавалось.

Однако в рамках нового исследования ученые обнаружили поздравительную записку, автором которой являлся придворный ученый по имени Ху Гуаном. Написал он ее всего через несколько недель после наблюдения за звездой. Удивительно, но эта записка содержит в себе гораздо больше достоверной информации, чем другие известные источники, включая научные записи.

Судя по вновь найденному артефакту, Ху Гуан являлся членом Императорского астрономического бюро. В своей записке он детально описывает космический объект. Размером он был "с чашку, чистого желтого цвета, гладкий и яркий". Ху Гуан отмечал, что объект оставался "неподвижным и спокойным в течение десяти дней измерений и наблюдений". Наблюдался же он на юге Китае, в регионе Ниандао.

Астрономы обратили внимание на то, как осторожно описывали ученые того времени небесные явления в своих докладах императору. Судя по всему, делать это следовало только в позитивном ключе. Например, звезду они описывали как "желтую" и "блестящую", а не как имеющую "лучи" или "шипы".

"Как китайские астрономы намеренно избегали зловещих описаний в своих отчетах императору, отдавая приоритет политическим проблемам, а не чисто объективному астрономическому языку, и при этом предоставляя ценные данные наблюдений за событием", - пишут исследователи.

Команда пришла к выводу, что описание звезды, как объекта, остававшегося "стационарным и спокойным" в течение более чем 10 дней, убедительно указывает на то, что это был звездный транзитный объект, а не комета.

В современные понятия о таких объектах не укладывается желтый цвет. Но тут современные ученые говорят, что подобное описание следует интерпретировать очень аккуратно из-за особенностей перевода, "китайских культурных предпочтений в отношении цветов и ограниченной исторической цветовой терминологии".