Раскрыта тайна знаменитого клада, который искали 31 год

Осенью 2024 года завершилась знаменитая охота за сокровищем, в которой участвовали сотни тысяч кладоискателей. Двое счастливчиков разгадали тайну Золотой совы — 15-килограммовой драгоценной статуэтки, стоящей сотни тысяч евро. В мае устроители игры рассказали, где она была спрятана и как расшифровать загадки, ведущие к этому месту. Ответы, которые они предложили, разочаровали и озадачили других кладоискателей. Некоторые из них подозревают, что никакого сокровища не было вовсе.

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Место, где спрятана Золотая сова, было зашифровано в книге с головоломками

Почти с любым кладом связана интересная история. Чтобы увлечь людей, как правило, мало золота и драгоценностей. Нужны пиратские карты, таинственные обстоятельства и приключения. Золотая сова — исключение из этого правила. У человека, который ее спрятал, была скучная работа, обычная жизнь и очень распространенное хобби: он любил головоломки. Но именно с этого хобби все и началось.

Создатель Золотой совы Регис Хаузер жил во Франции и работал консультантом по маркетингу. Он решил устроить охоту за сокровищами еще в конце 1970-х, когда ему было около 30 лет. Интерес, по его замыслу, заключался именно в охоте, а не в самих сокровищах (хотя без них было не обойтись). Она должна была стать идеальной головоломкой, за решение которой не жалко отдать миллион франков.

Хаузер пытался придумать такую головоломку почти 15 лет. Он выбрал место, где можно спрятать клад, и зашифровал путь к нему в одиннадцати замысловатых загадках. Чтобы его найти, требовалось решить их все и сложить из ответов скрытую 12-ю загадку

Затем Хаузер нашел художника — его звали Мишель Беккер. Часть решений была скрыта в иллюстрациях к загадкам, которые тот нарисовал.

Хаузер под покровом ночи собственноручно спрятал клад в уединенном месте

Беккер помог и с кладом. В 1993 году он на свои деньги изготовил Золотую сову — 15-килограммовую статуэтку из золота и серебра с бриллиантами на голове. Сегодня она стоила бы около 240 тысяч евро (22 миллиона рублей). Хаузер положил ее в сейф, взял точную копию, сделанную из бронзы, и отправился в задуманное место.

Клады лучше прятать там, где тебя никто не увидит. В этом смысле все прошло идеально. По дороге Хаузер встретил только одного человека: мужчину, гулявшего с псом по кличке Дракула. Он это запомнил, потому что тот громко подзывал собаку: «Дракула! Дракула!»

Под покровом ночи Хаузер выкопал яму и спрятал в ней бронзовую статуэтку, которую привез в багажнике автомобиля.

«Я даже еще не закончил, а руки уже были в крови. Потом уехал оттуда подальше и зашел в кафе позавтракать. Посмотрел в зеркало и не узнал себя. Весь растрепанный, в земле», — Регис Хаузер.

Спустя три недели, 15 мая 1993 года, во Франции вышла книга «По следам Золотой совы» с головоломками Хаузера. Она обещала, что человек, который первым их разгадает и откопает бронзовую сову, получит золотой оригинал. Охота за сокровищами началась.

К нужным точкам на карте вели длины волн, атомные элементы и азбука Морзе

К поискам совы сразу же подключились тысячи человек. Хаузер, скрывавшийся под псевдонимом Макс Валентин и дававший интервью только в балаклаве, охотно общался с ними в сети. Всего за три месяца он написал шесть тысяч постов с туманными и многозначительными намеками. Энтузиасты следили за каждым его словом и подолгу спорили о смысле его высказываний.

Из книги было известно, что сова закопана где-то во Франции, причем в общедоступном месте. В одном из интервью Хаузер признался, что до моря оттуда больше 100 километров. Мало-помалу энтузиасты, которых во Франции стали называть совятниками, находили и другие подсказки. Например, в первой загадке оказалось зашифровано название городка Кариньян в Шампани.

Ut Queant Laxis На 2424-42-424-44-224-24-42-24 поверни перпендикулярно, Чтоб найти Спираль с четырьмя центрами, 560.606 мер — это далеко. Но через Мега в миллион раз ближе.

Слово «Кариньян» было скрыто в последовательности цифр в первой строке. Кто-то догадался, что это азбука Морзе с четверками вместо точек и двойками — вместо тире. Другая загадка указывала на начальную точку пути — город Бурж. Еще одна сообщала правильный порядок решения — он, как оказалось, тоже имел значение.

Нет слепцов хуже, чем те, кто не желает смотреть 1 = 530 3 = 470 5 = 600 7 = 420 9 = 650

На страницах с каждой загадкой была указана длина волны, соответствующая ее цвету. Числа в загадке про слепцов сообщали правильный порядок для загадок с длинами волн 530, 470, 600, 420 и 650. Длины волн оставшиеся оказались дополнительными цветами для этих пяти. Это делало понятнее встречавшиеся кое-где отсылки к прошлым страницам, но одновременно добавляло еще больше вопросов.

Искатели Золотой совы пытались взорвать часовню, разорялись и попадали в психбольницы

Хаузер думал, что сову найдут месяцев через восемь. Максимум через 14. Но не тут-то было. Шли месяцы, потом годы, совятников становилось все больше, а споры — все горячее. Счет людей, которые пытались разгадать загадки из книги, шел уже не на тысячи, а на сотни тысяч. Но решения все не было.

«Я искал сову с августа 1993-го. Помню, тогда казалось, что лучше не втягиваться, потому что мы начали слишком поздно — через три месяца через выхода книги. Как же мало мы тогда понимали», — Пьер Блуш один из основателей Ассоциации охотников на Золотую сову

Об одержимости советников ходили легенды. Был случай, когда один из них явился с отбойным молотком в банк и на глазах его сотрудников попытался вскрыть пол. Он был уверен, что клад внизу. Другой едва не подорвал часовню, которая, как ему казалось, мешала ему добраться до совы.

Совятники тратили большие деньги на бесконечные путешествия по Франции и разорялись. Их бросали мужья и жены, не выдержавшие это помешательство. Причем иногда помешательство было совершенно реальным: по меньшей мере одного совятника книга довела до психиатрической больницы.

Появились и первые недовольные. Они подозревали, что Хаузер и Беккер водят их за нос. Самым заметным выразителем этого мнения стал бывший совятник Ивон Кроле. Он двадцать лет пытался решить головоломки из книги и в итоге пришел к выводу, что никакого клада не существует. Именно поэтому его столько лет не могли найти.

Многие искатели Золотой совы верили, что она скрыта в окрестностях деревни Дабо

Хотя за 31 год большую часть загадок удалось решить, неразгаданные и просто непонятные места оставались до самого конца. Совятники поделились на две непримиримые фракции. Одни считали, что подсказки указывают на окрестности деревни Дабо, находящейся на восточном краю Франции. Другие сомневались, что решение может быть настолько простым, и искали другие толкования книги.

Дабо примечателен, главным образом, живописной скалой, которая возвышается над деревней. Когда-то кельты считали ее священным местом. В Средние века на ее вершине построили замок. Потом его сменила часовня, которая сохранилась до сих пор

В трех километрах от часовни — другая достопримечательность, три глыбы, которые называют камнями святого Мартина. Самая большая — высотой больше полутора метров, остальные поменьше. Две из них стоят с незапамятных времен. Одни считают, что это остатки языческой гробницы, другие называют их древними мегалитами — как Стоунхендж, но поменьше. Третья глыба появилась меньше трех столетий назад и когда-то представляла собой своего рода пограничный столб.

Камни святого Мартина пестрят надписями, в которых совятники видели сходство с шифровками в книге Хаузера. Из-за этого к ним то и дело приезжал то один, то другой кладоискатель. Кто-то прочесывал поляну с металлоискателем, другие сразу начинали копать. Дошло до того, что мэр Дабо призвал их остановиться. Но его, конечно, не послушали.

16 лет назад не стало единственного человека, знавшего разгадку тайны Золотой совы

Пока совятники искали разгадку, сокровище, за которым они охотились, вело на удивление бурную жизнь. В 2004 году оригинальная Золотая сова — настоящая, оставшаяся в сейфе, — едва не оказалась утрачена. В свое время Хаузер передал статуэтку издательству, но оно обанкротилось, и в результате ее конфисковали.

Спустя пять лет, 23 апреля 2009 года, Хаузер неожиданно умер. По удивительному совпадению, это произошло ровно через 16 лет после дня, когда он закопал статуэтку.

Хаузеру было всего 62 года, поэтому никто не ожидал такого исхода. После его смерти не осталось ни одного человека, знавшего, где спрятано сокровище

Беккер тоже не знал, где искать клад, но ему не очень-то и хотелось. Он давно жалел, что связался с Хаузером и потратил столько денег на злополучную сову, которую никто не может найти. В 2014 году художник даже попытался положить охоте конец. Он объявил, что игра закончилась, когда Хаузера не стало, и попытался продать оригинальную Золотую сову — и напрасно.

Ассоциация совятников подала в суд и потребовала остановить сделку. Судья, как ни странно, оказался на их стороне. Он постановил, что владельцем статуэтки является не Беккер, а пока неизвестный кладоискатель, который ее найдет. Без его разрешения продавать сову нельзя.

Неизвестный подменил настоящую сову на ржавую железную подделку

Тогда Беккер через суд добился, чтобы наследники Хаузера передали ему дискету с решением загадок из книги. В сопровождении судебного пристава он приехал на место, где был зарыт клад, и начал копать. На глубине 80 сантиметров он обнаружил полиэтиленовый пакет из супермаркета, а в нем — ржавую железную сову.

Это была очень странная находка. Куда делась бронзовая статуэтка, знал, вероятно, только Хаузер. Вряд ли ее нашел кто-то из совятников — эти люди не стали бы ее скрывать

Беккер подозревает, что бронзовую сову выкопал сам Хаузер, когда оригинал из золота конфисковали в начале 2000-х. Это давало ему повод отказаться от выдачи утраченного приза, сославшись на то, что сова — не настоящая.

К тому времени Беккер смирился со своей участью и понимал, что игру уже не остановить. Он сделал новую бронзовую сову и закопал ее в том же месте.

Золотую сову нашли в том самом месте, которое неоднократно изучали другие кладоискатели

3 октября 2024 года Беккер объявил, что Золотая сова найдена. Где и как это произошло, стало известно лишь в начале мая, когда во Франции вышел документальный фильм о находке.

Подозрения совятников оказались верны: Золотая сова действительно была зарыта недалеко от камней святого Мартина в Дабо

Двух кладоискателей, которые ее нашли, в фильме не называют по имени. Их лиц тоже не показали. Они признались, что узнали точное место не из книги, а из неосторожной формулировки в одном из видео Беккера. Чтобы постичь ее смысл, им приходилось подолгу смотреть эти кадры по кругу.

Каким образом Золотую сову не нашли другие совятники, которые не оставили в тех местах камня на камне? На это у Беккера есть несколько ответов. Он утверждает, что Хаузер придумал некий трюк, делающий клад невидимым для металлоискателей. Кроме того, он спрятал сову довольно глубоко — глубже, чем проверяли другие.

«И в любом случае, я не думаю, что кто-то копал именно в том месте», — говорит художник.

Того же мнения придерживается мэр Дабо.

«Там четыре тысячи гектаров леса, — напомнил он. — Даже если есть металлоискатель, ты ничего не найдешь, если не проверишь именно там, где нужно».

Объявленные решения разочаровали людей, которые годами искали Золотую сову

Многих совятников совершенно не убеждают доводы Беккера.

«Все ездили в Дабо, но никто там ничего не нашел, — призналась журналисту Le Monde 48 летняя Сибилл Ларди, искавшая сову с 1996 года. — Мы думали, что она где-то еще, или тут какой-то фокус… Но нет, никакого фокуса не было. Это очень странный исход, потому что мы уже знали все эти решения».

Совятников разочаровали даже сами разгадки, показанные в фильме.

«Эти решения не дотягивают до тех, которые я представлял, — говорит 35-летний учитель истории Михаэль Бергманн. — Я ожидал нечто повыше уровнем. 90 процентов игры слишком просты, а в последних двух загадках многовато случайного».

Кое-кто вслед за Ивоном Кроле подозревает обман. «Все исчезли без следа, и победители, и сова, которую они отправили в банковское хранилище, — говорит один из совятников, участвовавший в игре с 1994 года. — Все запросто могли подстроить. Можно вообразить все, что угодно. Это ужасно».

Беккеру такие обвинения очень не нравятся. Кроле, тоже подозревавшего жульничество, он обвинил в клевете и долго судился. Тяжба по стечению обстоятельств закончилась как раз перед премьерой фильма. Беккер победил.

Осенью устроитель игры обещает закопать новую Золотую сову

Сейчас Беккер готовит новую охоту за сокровищами и новую сову. Она будет изготовлена из серебра, покрытого золотом, а ее стоимость оценивается в сумму от 200 до 300 тысяч евро (от 19 до 28 миллионов рублей). Это даже немного больше, чем у оригинала.

В отличие от первой Золотой совы, поиски которой велись лишь во Франции, новая охота за сокровищами развернется по всему миру и затронет США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и еще несколько стран.

Подсказки, которые помогут найти клад, будут опубликованы в сентябре или октябре. Беккер рассчитывает, что вторую сову найдут быстрее первой. Ему уже 75 лет, поэтому он не исключает, что не доживет до конца новой охоты.