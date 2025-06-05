Какие русские корабли повторили подвиг крейсера «Варяг»

В феврале 1904 года крейсер «Варяг» вступил в неравный бой с японской эскадрой у порта Чемульпо. Подобными подвигами, когда в безвыходной ситуации русский корабль принимал бой, славна история русского флота.

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Крейсер 2-го ранга "Новик"

Один из самых известных кораблей Первой Тихоокеанской эскадры. Благодаря высокой скорости, хорошей подготовке экипажа и инициативе командира, крейсер успешно участвовал практически во всех значительных морских боях у Порт-Артура. После боя в Желтом море 28 июля 1904 года "Новик", в отличие от большинства других кораблей, вернувшихся в Порт-Артур, предпринял попытку прорыва во Владивосток вокруг Японии. Однако во время следования крейсер встретил английское судно, которое из-за отсутствия запрещенных грузов пришлось отпустить и сообщившее о появлении русского крейсера у восточного побережья Японии. Зашедший для получения угля в пост Корсаков на Сахалине , "Новик" оказался блокированным японскими крейсерами, а изношенные машина не позволяли дать полный ход. 7 августа 1904 года в бою с более мощным крейсером "Цусима" русский крейсер заставил противника отступить, но и сам получил серьезные повреждения. После подхода к месту боя крейсера "Читосе" русский корабль был затоплен в заливе Анива. С крейсера была снята часть артиллерии, которая затем использовалась при обороне Сахалина, а имя легендарного корабля получила целая серия самых известных эсминцев русского флота.

Канонерская лодка «Кореец»

Канонерская лодка «Кореец» накануне Русско-японской войны находилась вместе с крейсером «Варяг» в порту Чемульпо. 26 января 1904 года канонерка была направлена в Порт-Артур, но подверглась нападению японской эскадры и была вынуждена вернуться в Чемульпо. Перед боем на "Корейце" срубили стеньги (верхнюю часть мачт), чтобы внести в стрельбу японских комендоров заведомую ошибку — японцы рассчитывали расстояние до цели при помощи призм Люжоля, ориентируясь на табличную, а не реальную высоты рангоута цели. В результате боя 27 января русская канонерка потерь и повреждений не имела. Ответный огонь лодка вела из двух 203 мм и одного 152 мм орудий, а остальная артиллерия в силу большой дистанции не использовалась. После боя «Кореец» был взорван экипажем на рейде Чемульпо, а имя героической лодки унаследовала канонерка Балтийского флота, также погибшая в неравном бою в 1915 году.

Крейсер «Светлана»

Бронепалубный крейсер 1-го класса изначально строился как вооруженная яхта Великого князя Алексея Александровича, отличаясь шикарной отделкой внутренних помещений. Впоследствии, после установки дополнительного вооружения, корабль вошел в состав Второй Тихоокеанской эскадры. Во время Цусимского сражения 14 мая 1905 года крейсер получил значительную пробоину в носовой части. Утром 15 мая «Светлана», на которой из-за сильного крена могли действовать только два кормовых 152 мм орудия и подходили к концу боеприпасы, приняла бой с японскими крейсерами «Отова» и «Нийтака». По японским данным в результате попадания двух снарядов со «Светланы», поразивших крейсер «Отова», японцы потеряли 5 человек убитыми и 23 ранеными. Когда закончились снаряды, русский крейсер был затоплен командой. Мстя за отчаянное сопротивление экипажу русского корабля, крейсер «Отова» прошел через находившуюся в воде группу русских моряков, сминая корпусом и винтами людей. Со «Светланой» в Цусимском бою погибли 167 русских матросов и офицеров.

Миноносец «Безупречный»

Один из кораблей Второй Тихоокеанской эскадры об участии которого в Цусимском бою известно очень немногое. По японским данным, в ночь с 14 на 15 мая 1905 года крейсер «Читосе» и миноносец «Ариаке» настигли имевший неисправности в машине русский миноносец. Когда подбитый в бою русский корабль стал тонуть, японские корабли ушли, не став спасать людей. Погибший в неравном бою со всем экипажем, но так и не спустивший флаг русский миноносец, как впоследствии выяснилось, оказался «Безупречным».

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» в Цусимском бою 14 мая 1905 года получил две большие пробоины в носовой части и отстал от эскадры. На следующий день корабль был настигнут броненосными крейсерами «Якумо» и «Ивате» и на предложение японцев сдаться открыл огонь. Значительное превосходство японских кораблей в скорости, огневой мощи и дальности стрельбы не позволило русским морякам оказать эффективное сопротивление. Если первые залпы «Ушакова» накрыли «Ивате», вызвав на японском крейсере пожар, то в дальнейшем японские корабли держались вне досягаемости орудий броненосца. После 40-минутного боя «Адмирал Ушаков» был затоплен экипажем. Среди погибших был и командир броненосца Владимир Николаевич Миклуха (брат известного исследователя Океании Н. Н. Миклухо-Маклая). По одной из версий, он был смертельно ранен осколком, а по другой — сам отказался от спасения, указав японцам на тонущего рядом матроса.

Крейсер «Рюрик»

Броненосный крейсер, входивший во время Русско-японской войны в состав Владивостокского отряда крейсеров. В начале войны успешно действовал на японских коммуникациях, уничтожая военные транспорты и торговые суда. В бою 1 августа 1904 года в Корейском проливе (у Фузана) получил значительные повреждения от огня броненосных крейсеров противника, а затем был атакован двумя японскими бронепалубными крейсерами. Потерявший практически всю артиллерию, корабль в течение часа вел неравный бой и был затоплен после того, как все средства сопротивления были исчерпаны. Этот бой был отмечен единственным использованием торпедного оружия крупным русским кораблем в войне 1904 — 1905 годов. Имя героического корабля было передано крейсеру Балтийского флота периода Первой мировой войны.

Крейсер «Дмитрий Донской»

Старый броненосный крейсер (броненосный фрегат) входил в состав Второй Тихоокеанской эскадры. Во время Цусимского боя 14 мая 1905 года серьезных повреждений не получил и продолжил самостоятельное следование во Владивосток. Но вечером 15 мая был настигнут японской эскадрой из шести бронепалубных крейсеров и четырех миноносцев. Примечательно, что японской эскадрой командовал вице-адмирал Уриу, который ранее пытался принудить к сдаче крейсера «Варяг» и «Рюрик» и тут лишился, казалось бы, верной добычи в третий раз. На предложение о сдаче с «Дмитрия Донского» открыли огонь. Ведя бой на оба борта, русский крейсер вынудил корабли противника отказаться от преследования, но и сам получил серьезные повреждения. До Владивостока оставалось всего около 300 миль, но пройти их было уже невозможно. Ночью 16 мая команда затопила крейсер у острова Дажелет. Это был последний из числа русских кораблей, погибших в Цусимском бою.