Чем Советский Союз расплачивался с союзниками за ленд-лиз

В октябре 1941 года СССР и США достигли соглашения по ленд-лизу. Вплоть до конца войны Советский Союз получал от Соединенных Штатов материальную и продовольственную помощь, которая во многом поспособствовала приближению дня долгожданной Победы. Однако и наша страна отправила на Запад немало ценных грузов.

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В преамбуле соглашения советское и американское правительства декларировали, что они заняты общим делом вместе с другими государствами, чьи усилия направлены на создание прочного общего мира. При этом в Вашингтоне отмечали, что война Советского Союза против гитлеровской Германии также важна и для Соединенных Штатов, а поэтому они, не взирая на любые сложности, выполнят свои обязательства по поставкам в СССР тех оборонных материалов, которые президент США разрешил передавать.

Снабжение СССР по ленд-лизу, стартовавшее еще до истечения 1941 года, продолжалось вплоть до сентября 1945 года. По трем маршрутам — через Дальний Восток, через Иран и через Заполярье — было обеспечено свыше 93% всех поставок по ленд-лизу. Самым быстрым, но и самым опасным стал северный морской путь к незамерзающим портам Мурманска и Архангельска.

По официальным данным, всего из США в СССР по программе ленд-лиза было доставлено товаров на общую сумму $10,8 млрд и объемом в 17 млн тонн. Это прежде всего самолеты, танки, зенитные орудия, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, а также товары мирного назначения – автомобили, локомотивы, вагоны, средства связи, продовольствие, медикаменты. Примерно один млн тонн грузов в Советский Союз так и не дошел – он был уничтожен германским флотом в процессе транспортировки.

Соглашения по ленд-лизу с американской стороной включали в себя три важных пункта:

Поставки осуществляются не бесплатно, но без предоплаты и быстрого расчета – в форме долгосрочного кредита. Техника, вооружение, оборудование, которые приходят в негодность или являются заведомо неисправными оплате не подлежат. Компенсации подлежит лишь то имущество, которое СССР после окончания войны решит оставить себе. Все что непригодно – возвращается поставщику.

К решению вопроса погашения кредита по ленд-лизу СССР и США приступили в 1948 году. В Вашингтоне считали, что за уцелевшую гражданскую технику и оборудование Москва должна выплатить $2,6 млрд, советская сторона настаивала на сумме в $170 млн, правда, позднее остановилась на $200 млн с рассрочкой на 50 лет. Американцы опустили планку до $1 млрд. Удалось договориться лишь в 1972 году: сошлись на сумме $722 млн, включая проценты. Однако полностью выплатить ее СССР не успел – грянул 1991 год. Союзные долги пришлось погашать уже современной России, с чем она благополучно справилась к 2006 году.

Обратный ленд-лиз

В советско-американском соглашении по ленд-лизу записано, что советское руководство в силу своих возможностей также обязуется оказывать Соединенным Штатам материальную помощь, предоставлять льготы и ценную информацию – одним словом, все, что могло бы содействовать обороноспособности страны. Сразу после первого Арктического рейса транспортного флота союзников был организовн советский конвой, который перевез в обратном направлении в основном лес и металлы. Такие конвои уходили на Запад в течение всей войны.

Согласно информации, поступившей в американский Конгресс 2 сентября 1945 года, обратный ленд-лиз из Советского Союза в США приблизился к отметке в $2,2 млн. Объемы советских поставок заметно уступали обратному ленд-лизу других союзников США. Так, Британская империя (включая Австралию и Новую Зеландию) за годы войны отправила за океан товаров на сумму более $6,7 млрд. Поставки Франции составили примерно $867 млн, Бельгии – $191 млн, Китая – $3,6 млн, Нидерландов - $2,3 млн.

Однако нельзя забывать, что значительная часть снабжения из СССР в США являлась экспортом и не имела прямого отношения к обратному ленд-лизу. Согласно справочнику «Внешняя торговля Союза ССР за период с 22-VI-1941 г. по 31-XII-1945 г.», весь экспорт из Советского Союза в Соединенные Штаты за период с сентября 1941-го по декабрь 1945 года превысил 223 млн долларов. Какие же товары шли американским союзникам? Это довольно обширный ассортимент.

Хромовая и марганцевая руда, платина, иридий, палладий, драгоценные камни, нефтепродукты, лесоматериалы, химические концентраты. Немало было сырья животного происхождения: щетина, конский волос, пух, перо, овчина, верблюжья шерсть, хлопковые очесы, бараньи кишки. Имелась в этом списке и продовольственная продукция: бочковая икра, крабовые консервы и желтый табак. Следует отметить, что большое количество товаров было поставлено сверх нормы, прописанной в договоре.

Конечно, советские поставки в США не имели такого большого значения, как американский ленд-лиз, который позволил закрыть некоторые бреши в советской военной экономике и сохранил жизни многих тысяч бойцов РККА. Американский промышленник Эдвард Стеттиниус, занимавший пост государственного секретаря США при президентах Рузвельте и Трумэне, в своей книге «Ленд-лиз — оружие победы» подчеркивал, что американцы не требовали от СССР больше помощи, чем им отправляли США, так как понимали, что на плечи Советского Союза легла основная тяжесть борьбы с фашизмом.

И золото, и селедка

В период войны материальную помощь СССР оказывала и Великобритания, хотя и в меньших масштабах. Всего с конца 1941-го по май 1945 года с Британских островов в СССР прибыло около 4 млн тонн грузов оборонного назначения, включая продукты питания и медикаменты. Общая стоимость британского ленд-лиза составила 428 млн фунтов стерлингов.

В отличие от Вашингтона Лондон требовал незамедлительного расчета: продукция в оплату британских поставок доставлялась тем же Арктическим конвоем, только шла она уже в сторону Туманного Альбиона. СССР расплачивался с Британией преимущественно золотом. По некоторым данным, общая сумма выплат достигла размера в 55 тонн золота.

Одним из кораблей, перевозивших советское золото на Британские острова, был крейсер «Эдинбург». В конце апреля 1942 года он вышел из Мурманска, однако на расстоянии 187 миль от берега был атакован германскими эсминцами. Экипаж принял решение затопить судно, получившее несколько серьезных повреждений, и перейти на сопровождавшие «Эдинбург» британские военные суда.

В то время технологии еще не позволяли поднять на поверхность золото, находившееся на глубине нескольких сот метров, поэтому долгое время «Эдинбург» оставался среди приоритетных целей кладоискателей. Только в 1986 году исследовательская экспедиция забрала с затонувшего крейсера его сокровища – около 5,5 тонны золотых слитков. Ценный груз был поделен между Великобританией, СССР и фирмами-спасателями.

Оплата советской стороной поставок по британскому ленд-лизу происходила до 27 июня 1942 года, когда между Лондоном и Москвой было подписано соглашение, по которому дальнейшая британская военная помощь СССР на период военных действий осуществлялась на безвозмездной основе. Однако советская сторона не прекратила отправку товаров на Туманный Альбион, часть из них, кстати, являлась подарками британскому правительству.

Во многих мемуарах фигурирует история о том, как в ходе Ялтинской конференции, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года, Уинстона Черчилля потчевали сосьвинской селедкой, которой он закусывал армянский коньяк. Угощение якобы настолько понравилось британскому премьеру, что полюбившуюся рыбу ему стали регулярно присылать домой. Сосьвинская селедка, также известная как тугун, – пресноводная рыба семейства лососевых. Этот эндемик водится лишь в российских реках, впадающих в Северный Ледовитый океан. Гурманы утверждают, что самый вкусный тугун обитает в Северной Сосьве, небольшом притоке Оби, недалеко от поселка Березовое в Ханты-Мансийском автономном округе.

Поскольку сосьвинская сельдь относилась к ценным породам рыб, она вылавливалась для продажи в ограниченном количестве. Впоследствии советские власти дали разрешение Великобритании на добычу тугуна траулером. Но, по договору, это можно было делать лишь один раз в году и только ограниченное время. Весь улов взвешивали и выписывали чек. Когда-то сосьвинскую сельдь считали самой дорогой рыбой в мире: штраф за ее незаконную добычу составлял 25 рублей за штуку, тогда как за осетра - лишь 5 рублей.