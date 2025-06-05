Почему огромная империя проиграла маленькому соседу

Азиатская страна победила европейскую в ходе непродолжительной войны 1904-1905 годов. Никто в России не ожидал быстрого поражения, руководители страны рассчитывали провести быструю победоносную войну.

Впервые в истории Россия вышла в океан

Протянув во Владивосток Транссибирскую магистраль, Российская империя почувствовала себя транснациональной тихоокеанской державой. Русские вытеснили арендаторов-японцев с китайского Ляодунского полуострова и на 25 лет заключили с китайцами договор аренды.

Ляодунский полуостров стал административным центром вновь образованной Квантунской области российского Дальнего Востока. На Ляодуне русские основывали два города – Порт-Артур и Дальний. Сюда провели железнодорожную ветку Транссибирской магистрали, построили большой глубоководный порт.

Неожиданность – главная японская стратегия

В ночь на 27 января 1904 года русские моряки в лучах прожекторов увидели японские корабли, но приняли их за своих. Благодаря этому японцы подкрались на 600 метров. Ночная торпедная атака японцев поразила три русских корабля. В Порт-Артуре слышали взрывы с моря, но подумали, что это идут учения.

Боевые командиры гибнут в начале войны

Вице-адмирал Степан Макаров прославился ещё в войне с турками. Его посылают на Русско-японскую войну. Он вывел эскадру в море, провёл разведку, приказал расставить мины. Это всё, что ему удалось сделать. Командующий русской эскадрой вице-адмирал Степан Макаров погиб в первые дни войны на броненосце «Петропавловск», который подорвался на мине.

«Варяг» становится японским

На начало войны у японцев было почти двукратное превосходство по числу боевых кораблей, которое они увеличили за счёт русских кораблей.

После очередного боя затонувшие русские корабли японцы поднимают, ремонтируют и вводят в строй. Героический крейсер «Варяг», затопленный своей командой в первые дни войны, тоже потом служил неприятелю 10 лет под именем «Соя».

Первый бронепалубный крейсер 2-го ранга «Новик», построенный в рамках судостроительной программы 1898 года на верфях Шихау в Данциге (нынче Гданьск), был также затоплен экипажем и поднят японцами, которые пустили его в бой под именем «Судзуя».

Война на суше проиграна

Японцы стремительно высадились на материк. К войне на суше русские тоже не готовы. Город Дальний они оставили без боя, подарив противнику целым и невредимым порт, 50 судов, 100 складов и 400 вагонов.

Русские отступили после главного сражения войны в районе крупнейшего китайского города Мукден, потеряв более восьми тысяч человек убитых. Несмотря на то, что японские потери – более 15 000 убитых – почти вдвое больше, русские сдали один за другим гарнизоны с месячным запасом боеприпасов и провианта.

Впервые на войне применили пулемёты

Это первая война, где русские применили пулемёты «Максим»: в Порт-Артуре было 63 пулемёта, во Владивостоке – 12, на Северном Сахалине – 8 и на Южном Сахалине – 4. У японцев была одна рота, оснащённая пулемётами «Гочкис».

Пулемётные гнёзда русские устраивали наподобие артиллерийских, в редутах. За ними начиналась настоящая охота со стороны японских артиллеристов. Это приводило к большим потерям среди пулемётчиков.

Внутри России зреет бунт против войны

В России следили за ходом войны с помощью недавно изобретённого синематографа. Проходят антивоенные демонстрации. После очередной победы японцев петербургские студенты открыто шлют с телеграфа поздравления японскому императору. От рук террористов в Петербурге погибает министр внутренних дел Вячеслав Плеве, которому принадлежит фраза: «Нам нужна маленькая, но победоносная война, чтобы удержать Россию от революции».

Гибель эскадры в проливе Цусима

Эскадра контр-адмирала Рождественского, посланная на подмогу из Петербурга, вынуждена пробираться к осаждённым через полмира, пройти более 20 тысяч километров в тяжёлых штормовых условиях. До места добрались тогда, когда спасать уже было некого. И теперь главная задача эскадры была прорваться к своим во Владивосток.

Русская эскадра встречается с японской в проливе Цусима. В пролив русские вошли 14 мая 1905 года, в годовщину коронации царя Николая II. На кораблях подняли парадные флаги, весь личный состав был в парадной форме.

В отличие от японских, корабли у русских разных типов. Поэтому они не могут вести огонь одновременно по одной точке. Плюс у японских кораблей превосходство в скорости и дальнобойности. Они по очереди расстреливают всю русскую эскадру.

Ко дну идут флагман-броненосец «Суворов», который окружили миноносцы противника и выпустили по нему одновременно восемь торпед. Тогда головным кораблем становится «Александр III», но и он был подбит.

Дальность огня японской артиллерии была выше русской.

Эскадру повёл броненосец «Бородино» – японский снаряд попал в боезапас корабля, мощный взрыв потопил корабль. «Александр Третий» постигла такая же участь.

Около пяти тысяч русских матросов погибло в воде, почти столько же попадает в плен. Из 33 кораблей эскадры во Владивосток пришли только три крейсера – «Жемчуг», «Олег» и «Аврора». Последний крейсер станет символом Великой Октябрьской революции 1917 года.

Рузвельт получает Нобелевскую премию, Витте – графа «полусахалинского»

Война проиграна и на фронте, и в тылу. Переговоры японцев с председателем комитета министров Сергеем Витте проходят при посредничестве президента США Теодора Рузвельта. За это он получит Нобелевскую премию мира. Россия теряет все свои приобретения в Маньчжурии, но не платит унизительных контрибуций.

К моменту заключения мира японцы захватили уже весь Сахалин, но по подписанному Витте договору японцы получают не весь остров, а только южную его часть. Границу проводят по 50-й параллели. За это Витте получает титул графа, но при дворе его встречают насмешками и дают прозвище Граф полусахалинский.