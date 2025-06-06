Мужчина разбогател на два миллиона рублей благодаря подаренному билету

В США житель штата Мэриленд выиграл в лотерею 2,4 миллиона рублей. Лотерейный билет ему подарил племянник.

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Мужчина имеет большой опыт участия в лотереях, но такой куш сорвал впервые. Племянник подарил ему купленный билет, зная об интересе дяди к подобного рода розыгрышам. Благодаря родственнику американец и выиграл 30 тысяч долларов.

Победитель рассказал, что поблагодарит племянника финансово, поделившись с ним частью выигранной суммы. Большую часть призовых денег он планирует потратить на то, чтобы расплатиться с долгами, сообщает UPI.

Ранее американец выиграл 100 тысяч долларов благодаря забытой в кармане купюре. Обнаружив деньги, мужчина решил потратить половину на бензин, а оставшиеся пять долларов на лотерейный билет. В этот раз удача улыбнулась ему.