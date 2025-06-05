«Радиевые девушки»: как наводили красоту радиоактивной косметикой

История косметологии насчитывает не менее 20 тысяч лет. С древних времен люди старались ухаживать за кожей и сделать себя краше с помощью различных составов. С каждым веком вплоть до наших дней декоративная косметика и средства для ухода претерпевали изменения составов, текстур и ингредиентов. В XX веке произошел бум вокруг косметики с радиоактивными веществами. Что к этому привело и какие последствия ждали опробовавших «инновационную» для тех лет косметику, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-дерматологом, неврологом, косметологом и руководителем сети клиник эстетической медицины Марият Мухиной.

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Опасная инновация

По ее словам, все началось с тех пор, как ученые Пьер и Мари Кюри открыли вещества полоний и радий. После этого радиоактивные вещества вошли в моду, люди стали применять их везде, где только можно, включая продукты и косметику.

В середине 30-х годов прошлого века радий добавляли в пудру, лаки для ногтей, зубную пасту, тушь. Куда только его не добавляли! Его также применяли при покраске стрелок часов, чтобы те светились в темноте, — рассказала косметолог.

Однако после широкой рекламы, которая обещала чудодейственный эффект от радия для красоты, пошли и негативные отзывы от тех, кто его испытал на себе. Выяснилось, что те, кто пользовался этими новинками, начали страдать от выпадения волос и зубов, появления язв на слизистых оболочках.

А работниц, которые красили радием стрелки часов, прозвали «радиевыми девушками». Они испытывали те же симптомы, но их обвинили в том, что они якобы заболели венерическими заболеваниями. А на самом деле у них пошла патология из-за использования этих радиоактивных красок, — отметила собеседница «ВМ».

В течение следующих 20 лет скопились различные факты и свидетельства того, что продукция с радием, будь то косметика или часы, вредна. Причем не только для ее пользователей, но и для производителей.

Люди заболевали лучевой болезнью в различных стадиях. Лучевая болезнь — это некроз тканей от воздействия радиоактивных веществ, язвы, выпадение зубов, волос, ломкость костей. Фактически менялась формула крови, и человек мог погибнуть даже от банальной инфекции вроде ОРВИ. Из-за радия развивался иммунодефицит, — отметила врач.

Все это стало очевидным для большинства людей не сразу. Поначалу продукция с радием воспринималась положительно. Например, когда ученые делали исследования такой продукции на стерильность, то они видели, что все бактерии погибли. Но это было естественно, ведь от радиоактивных веществ гибнет все живое.

И только когда люди стали погибать от этой продукции, тогда уже и отказались от нее. Хотя были даже радиоактивная медицинская грязь, и мыло с радием, и средства для борьбы с акне и другими проблемами кожи. Да, после их применения акне действительно исчезало, потому что эта болезнь имеет инфекционную, бактериальную и иногда грибковую природу. Но потом отваливалась и сама кожа, — указала Мухина.

При этом вся радиоактивность в косметике преподносилась и рекламировалась как нечто элитное, прогрессивное и доступное лишь избранным. А когда у людей проявились осложнения от применения такой косметики, корпорации-производители разорились на оплате компенсаций пострадавшим.

Поэтому нужно осторожно относиться ко всем новинкам и понимать, что проверять их надо не просто годами, а десятилетиями на отсутствие токсичности и вреда для здоровья, — заключила косметолог.

Что производили с радием

После открытия радия в продаже довольно быстро появились продукты, лекарства и предметы быта, в составе которых он был. В обществе верили, что это вещество обладает невероятными свойствами, придает бодрость, продлевает молодость и красоту, улучшает здоровье.

В числе предметов с радием (и не менее опасным торием) были:

косметика и парфюмерия;

зубные пасты;

стрелки для часов;

краска для окрашивания выключателей света и детских игрушек;

лекарства;

посуда;

презервативы;

одеяла;

одежда;

вода и продукты питания (хлеб, шоколад, какао и прочие).

В 30-х годах прошлого века производителям не требовалось получать разрешения, чтобы выпустить новые товары для красоты. Поэтому косметика с радием быстро заполонила полки западных магазинов. В этом «преуспел» бренд Tho-Radia, где работал доктор Альфред Кюри — однофа­ми­лец знаменитых пер­вооткрывателей радия. Его имя значилось на всех рекламных плакатах бренда. Также были популярны продукты фирм Ramey и Radium Elys.

Постепенно губительный эффект от использования радия и других радиоактивных веществ повсеместно стал очевиден всем. Однако полностью практики «лечения» радиацией исчезли только к 1960-м годам.

Вокруг медицинских исследований с применением рентгена, во время которых организм получает дозу лучевой нагрузки, витает множество мифов и страхов. Нужно ли после таких процедур выводить радиацию из организма, выясняла «Вечерняя Москва».