В заповеднике впервые заметили плывущую по реке рысь

Госинспекторы заметили на южной границе нацпарка «Красноярские Столбы» плывущую по реке Мана рысь. Об этом сообщает газета НКК.

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«Быстро преодолев около 100 метров сильного течения, хищник скрылся в лесу. Инспекторы, чтобы напрасно не пугать животное, приглушили мотор лодки и успели снять рысь на телефон», — говорится в описании к видео, опубликованному изданием.

Ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин отметил, что это первый случай, зафиксированный сотрудниками отдела охраны.

Ранее сообщалось, что загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео. Очевидцы запечатлели дикое животное, которое притаилось за деревьями. Заметив камеру, рысь подняла лапу и помахала ею.