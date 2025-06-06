Курбан-байрам: смысл, история и традиции главного праздника мусульман

Курбан-байрам в 2025 году начался в священную для мусульман пятницу 6 июня. Это главный праздник в исламе, его первоначальное арабское название - Ид аль-Адха (праздник жертвы - араб.), или праздник жертвоприношения. Еще один перевод с древнего арабского означает Курбан - приближение, байрам - праздник. Это день и торжество окончания хаджа - паломничества в Мекку. Праздник продолжается три дня.

Почему праздник жертвы?

Для мусульман мира Курбан-байрам - самое значимое религиозное событие года. Праздник знаменует не только завершение хаджа в Мекку. Мусульмане после поста вспоминают пророка Ибрахима, проводят заклание животных, совершают благие дела и помогают бедным. Кульминация благих дел - обряд жертвоприношения, поэтому праздник жертвы. Ведь история Курбан-байрама связана с пророком Ибрахимом (в Библии - Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана. В суре гворится о том, что Ибрахим долго не мог иметь детей, и первый его ребенок появился, когда ему было 86 лет. В одну из ночей Ибрахим увидел сон, в котором Всевышний просил его принести в жертву единственного сына Исмаила. Ибрахим очень любил своего сына, но ослушаться Всевышнего не смог, поэтому отправился с сыном в долину Мина, чтобы принести сына в жертву Аллаху.

Сын и отец были готовы совершить обряд, когда к Ибрахиму с небес спустился Всевышний и остановил его, сказав, что Ибрахим прошел испытание, доказав свою покорность, преданность и любовь к Аллаху. Жертва была заменена на барана. С тех пор в этот день мумульмане приносят в жертву барана. А на месте, где все случилось, была возведена Мекка, куда в хадж едут паломники-мусульмане со всего мира.

Правда, что в хадж должны отправляться все верующие?

Каждый правоверный, согласно исламскому вероучению, чтобы приблизиться к истинам Корана, обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж, но при условиях - если ему позволяют финансовые возможности и состояние здоровья. После сверешения хаджа верующий имеет право именоваться "хаджи" - это почетное обращение к мусульманину. При этом хадж остается обязанностью мусульманина, так как хадж отпускает грехи и дает шанс, согласно верованиям, на вечное блаженство в загробной жизни.

Как встречают Курбан-байрам?

За несколько дней до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. Церемония празднования начинается ранним утром с первыми лучами солнца. Сначала надо совершить полное омовение. После этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей, желательно надушиться благовониями. Далее утренняя молитва в мечети. Вернувшись домой и позавтракав, люди снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам. После этого рекомендуется посетить кладбище и навестить покойных родственников, привести в порядок могилы. Затем начинается главное - обряд жертвоприношения.

Если у мусульманина нет возможности приобрести жертвенного барана, его приобретают в складчину с соседями, родными, друзьями.

После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. На столе обязательно должны быть десерты, ими угощают детей, но никакого спиртного. На стол ставят чай, соки, компоты и бульон из мяса.

Треть из приготовленной еды раздается бедным, еще треть относят друзьям, знакомым, соседям, и лишь последнюю часть оставляют дома.

Что в дни празднований запрещено?

В святые дни категорически запрещено - ходить в грязной одежде; заниматься тяжелым трудом; ругаться, сквернословить, обижать кого-либо; скупиться на милостыню и помощь нуждающимся. Особый грех - не подавать милостыню.

В жертву приносят только баранов?

По мнению исламских богословов, жертвенными животными могут быть не только бараны, но и верблюды, буйволы, быки или коровы, овцы и козы. Однако возраст животных, идущих на заклание, строго определен: барану должно быть не более года, корове - два года, верблюду - пять лет. Животные должны быть куплены верующими исключительно на честно заработанные деньги, без чего жертвоприношение не считается принятым Аллахом.

Мясо делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, третью верующие могут оставить своей семье.

Можно брать кредиты ради праздника?

- Мусульманин обязан совершить обряд заклания жертвенного животного, но если у него для этого нет денег, то он не обязан их занимать. В этой ситуации греха на верующем не будет, - говорит первый заместитель Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Муфтий просит верующих не влезать в долги ради праздника. С ним солидарен муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он особо подчеркивает, что согласно ханафитскому мазхабу (богословско-правовой школы в исламе - прим. "РГ"), курбан или жертва становится обязательным только тогда, когда у верующего есть финансовая возможность для его приобретения. Если такой возможности нет, то верующий попадает в разряд тех, кому другие верующие должны отдавать мясо жертвенного животного.

Зачем разделять жертвенного барана с другими?

- Главный смысл праздника, - сказал на проповеди в московской Соборной мечети глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин, - это восхождение к историческим основам и традициям монотеизма, воспитание милосердия и сострадания. Ведь уже само предписание разделять жертвенное животное с другими людьми, когда две трети мяса жертвуется бедным, неимущим, нуждающимся и просто соседям, воспитывает в человеке умение творить благо для ближних и во имя Аллаха.

Три дня, три праздника и три выходных?

В мусульманских странах праздник - это выходной день. В России в девяти регионах Курбан-байрам отмечают официально, поэтому на Кавказе - в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, а также в Поволжье - в Татарстане, Башкирии, в Краснодарском крае (Республика Адыгея) и в Крыму 6 июня объявлен официальным выходным. При этом власти Чечни объявили сразу три выходных дня - с 6 по 8 июня.

Причем 6 июня 2025 года Россия, помимо Курбан-байрама, отмечает день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. В связи с этим глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика в пятницу отмечает сразу три праздника.