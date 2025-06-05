6 июня: какие народные приметы связаны с Днем шиповника

Православные в этот день вспоминают святую Ксению Петербургскую и Симеона Столпника. Этим святым молились, чтобы прошли хвори или исполнились какие-то светлые мечты. А в народном календаре это День шиповника.

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В это время начинала бурно цвести данная дикая роза. Именно с ее цветения в народе считали, что наступило лето. Во многих селениях было принято первые листья шиповника собрать, перемешать с медом. Считалось, что ложка такой смеси дает здоровья на целый год. Был и такой обычай - чтобы год прошел удачно, к шиповнику, который рос у дороги, несли дары: хлеб, пироги и блины. Если на следующий день даров уже не было, значит, все удачно сложится.

Если буйно растет шиповник у дома, то в семье будет в этом году мир и благополучие. Еще одна примета была связана с хлебом. Если кто-то случайно уронит кусок хлеба на пол, и он упадет горбушкой вверх, то через месяц обязательно разбогатеет. В этот день нельзя унывать, тогда все печали обойдут стороной. Запрещалось также стирать и выливать воду на улицу. Не тратили в этот день ни копейки, чтобы все средства за месяц не спустить.

Если сейчас земляника стоит в цвету - сыроежки уродятся. Ливень прошел - жди грибы. Вечером в Симеонов день лягушки громко квакают - сулят хорошую погоду. Одуванчики поникли - жди летом засухи.