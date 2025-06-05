Как Декларация о поражении Германии изменила историю Европы

80 лет назад была подписана Декларация о поражении Германии. Этот документ фактически поставил точку в существовании Третьего рейха и послужил правовой основой для деятельности оккупационных властей держав-победительниц на немецкой территории. Германские силовые структуры разоружались, а верховная власть в стране в её границах 1937 года переходила к СССР, США, Великобритании и Франции. Советская сторона предлагала в дальнейшем создать в Германии единое нейтральное государство, однако бывшие союзники взяли курс на формирование на базе своих оккупационных зон политического образования, ориентированного на Запад.

Декларация о поражении Германии

Активное обсуждение послевоенного статуса Германии шло ещё во время Тегеранской конференции 1943 года. Советский лидер Иосиф Сталин настаивал на сохранении единства страны, тогда как президент США Франклин Рузвельт требовал раздробить немецкие земли на несколько отдельных государств, а премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предлагал создать «Дунайскую федерацию» и присоединить к ней часть германских территорий.

В 1944 году союзники приняли решение о разделе Германии после войны на оккупационные зоны СССР, США и Великобритании, а в дальнейшем договорились также выделить отдельную оккупационную зону Франции. Почти за год до окончания боевых действий в Европе союзники утвердили текст акта о капитуляции Германии. В нём были прописаны стратегические принципы управления страной после завершения войны.

«Летом 1944 года стало понятно, что Германию ждёт неизбежное поражение: Красная армия провела стратегическую наступательную операцию в Белоруссии, а западные союзники высадились в Нормандии. Поэтому руководство стран антигитлеровской коалиции стало готовиться к созданию правовой основы для оккупации Германии», — отметил в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Но когда власти Третьего рейха капитулировали в мае 1945 года, союзники решили заменить этот текст более общим документом, затрагивающим преимущественно военные вопросы.

«Союзники опасались, что германское командование может воспринять ранее подготовленный текст в штыки — и это приведёт к ненужным дискуссиям», — рассказал в беседе с RT доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик.

К «черновику» акта о капитуляции вернулись позже. На его основе была подготовлена Декларация о поражении Германии. Свои подписи под этим документом поставили 5 июня 1945 года Маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, фельдмаршал Бернард Монтгомери и генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи.

В Декларации говорилось, что Вооружённые силы Германии «потерпели полное поражение и безоговорочно капитулировали», а страна, «которая несёт ответственность за войну, не способна больше противостоять воле держав-победительниц». Союзники подчеркнули, что Германия безоговорочной капитуляцией сама поставила себя в зависимость от требований, которые могут быть ей навязаны, а также что в ней нет «власти, способной взять на себя ответственность за сохранение порядка, управление страной и выполнение требований держав-победительниц».

Правительства СССР, США, Великобритании и Франции объявили, что берут на себя верховную власть. Вооружённые формирования Германии разоружались, а их сотрудники объявлялись военнопленными и не могли передвигаться без разрешения командования союзников. В распоряжение держав-победительниц передавались корабли, самолёты, оружие и военные предприятия Германии.

Представители командования союзников получали право размещать свои войска на любых немецких территориях.

«Декларация подчёркивала, что союзники остаются в Германии и принимают на себя ответственность за будущее её народа, а также за преобразование её в мирное государство. Однако со временем западные державы начали эти договорённости нарушать», — заметил Дмитрий Суржик.

Кроме того, державы-победительницы оставили за собой право выдвигать Германии дополнительные административные, финансовые, экономические и военные требования, связанные с итогами войны.

«Декларация была подписана, чтобы урегулировать на стратегическом уровне все проблемы, связанные с демилитаризацией, денацификацией и оккупацией Германии. Документ стал правовой основой для создания союзниками оккупационных администраций на немецких территориях», — отметил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Послевоенная Германия

В дополнение к Декларации 6 июня 1945 года было опубликовано краткое изложение заключённых ранее соглашений: о зонах оккупации и о контрольном механизме в Германии. Страна возвращалась к границам 1937 года и делилась на четыре оккупационные зоны: советскую на востоке, британскую на северо-западе, американскую на юго-западе и французскую на западе. Берлин хотя и находился в советской зоне, получал особый статус и делился на четыре сектора. Городом управляла межсоюзническая комендатура.

25 июля 1945 года союзники подписали соглашение о дополнительных требованиях к Германии. Этим документом германские силовые структуры окончательно ликвидировались, а военное обучение в немецких землях запрещалось. Впервые конкретно были упомянуты реституции и репарации.

«В дальнейшем эти вопросы обсуждались на Потсдамской конференции, которая подвела итоги Второй мировой войны в Европе», — подчеркнул Александр Макушин.

Сначала в советской, а затем и в других зонах оккупации была разрешена деятельность политических партий. Вскоре в восточной зоне социал-демократы и коммунисты создали Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). Постепенно шло образование местных органов управления.

По словам историков, Москва и СЕПГ продвигали идею создания единого германского государства, однако западные державы опасались потенциальной популярности в нём левых сил. После объединения оккупационных зон западных союзников в них в одностороннем порядке была объявлена денежная реформа, а затем поднят вопрос о создании отдельного государства — Федеративной Республики Германия. На востоке после этого возникла Германская Демократическая Республика, которую поддерживал СССР.