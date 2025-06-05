Цусима: в чем причина главной трагедии флота царской России

27-28 мая 1905 года русская 2-я Тихоокеанская эскадра была разгромлена японским флотом. «Цусима» стала нарицательным обозначением фиаско. Почему произошла эта трагедия

Дальний поход

Первоначально задачей 2-ой Тихоокеанской эскадры была помощь осажденному Порт-Артуру. Но после падения крепости на эскадру Рожественского возлагалась весьма туманная задача самостоятельного завоевания господства на море, которая без наличия хороших баз была труднодостижима.

Единственный крупный порт (Владивосток) достаточно далеко находился от театра военных действий и имел слишком слабую для огромной эскадры инфраструктуру. Поход, как известно, проходил в чрезвычайно тяжелых условиях и сам по себе являлся подвигом, поскольку удалось без потерь в корабельном составе и серьезных аварий сосредоточить в Японском море армаду из 38 разнотипных кораблей и вспомогательных судов.

Командованию эскадрой и командирам кораблей приходилось решать массу проблем, начиная от тяжелейшей погрузки угля в открытом море и до организации досуга экипажей, быстро терявших дисциплину во время длительных однообразных стоянок. Все это, естественно, делалось в ущерб боевому состоянию, а проводимые учения хороших результатов не давали и дать не могли. И это скорее правило, чем исключение, поскольку в военно-морской истории не найдется примеров, когда эскадра, совершившая длительный тяжелый поход в отрыве от баз могла добиться победы в морском бою.

Артиллерия: пироксилин против шимозы

Нередко в литературе, посвященной Цусимскому бою, подчеркивается жуткое фугасное действие японских снарядов, рвавшихся даже от удара об воду, в противовес русским боеприпасам. Японцы в Цусимском бою стреляли снарядами с мощным фугасным действием, вызывавшим большие разрушения. Правда, у японских снарядов было и неприятное свойство рваться в стволах собственных орудий.

Так, при Цусиме, крейсер «Ниссин» лишился трех из четырех орудий главного калибра. Русские бронебойные снаряды, снаряженные влажным пироксилином, обладали меньшим фугасным действием, а нередко прошивали легкие японские корабли, не разрываясь. Из двадцати четырех 305 мм снарядов, попавших в японские корабли восемь не разорвались. Так, в конце дневного боя повезло флагману адмирала Каммимуры крейсеру «Идзумо», когда русский снаряд с «Сисоя Великого»попал в машинное отделение, но, к счастью для японцев, не разорвался.

На руку японцам сыграла и значительная перегрузка русских кораблей большим количеством угля, воды и различных грузов, когда главный броневой пояс большинства русских броненосцев в Цусимском бою оказался ниже ватерлинии. А фугасные снаряды, которые не могли пробить броневой пояс, наносили жуткие по своим масштабам повреждения, попадая в обшивку кораблей.

Но одной из основных причин поражения 2-й Тихоокеанской эскадры стало даже не качество снарядов, а грамотное применение японцами артиллерии, сосредоточивших огонь на лучших русских кораблях. Неудачная для русской эскадры завязка боя позволила японцам очень быстро вывести из строя флагманский «Князь Суворов» и нанести гибельные повреждения броненосцу «Ослябя». Главным итогом решающего дневного боя стала гибель ядра русской эскадры — броненосцев «Император Александр III», «Князь Суворов» и «Бородино», а также быстроходного «Ослябя». Четвертый броненосец типа «Бородино» - «Орел» получил большое количество попаданий, но сохранил боеспособность.

Надо учесть, что из 360 попаданий крупных снарядов около 265 приходилось на долю вышеупомянутых кораблей. Русская эскадра вела менее сосредоточенный огонь, и хотя главной целью являлся броненосец «Микаса», в силу невыгодного положения русские командоры были вынуждены переносить огонь на другие корабли противника.

Низкая скорость

Преимущество японских кораблей в скорости стало существенным фактором, обусловившим гибель русской эскадры. Русская эскадра вела бой на скорости 9 узлов; японский флот — 16. Однако следует отметить, что большинство русских кораблей могли развивать куда больший ход.

Так, четыре новейших русских броненосца типа «Бородино» не уступали противнику в скорости, а корабли 2-го и 3-го боевых отрядов могли дать скорость в 12-13 узлов и преимущество противника в скорости не было бы столь значительным.

Связав же себя тихоходными транспортами, который все равно невозможно оказалось защитить от атак легких сил противника, Рожественский развязал руки противнику. Имея преимущество в скорости, японский флот вел бой в выгодных для себя условиях, охватывая голову русской эскадры. Дневной бой был отмечен рядом пауз, когда противники теряли друг-друга из вида и у русских кораблей был шанс прорыва, Но опять же невысокая эскадренная скорость приводила к тому, что противник настигал русскую эскадру. В боях 28 мая невысокая скорость трагическим образом отразилась на судьбе отдельных русских кораблей и стала одной из причин гибели броненосца «Адмирал Ушаков», крейсеров «Дмитрий Донской» и «Светлана».

Кризис управления

Одной из причин поражения в Цусимском бои стала безынициативность командования эскадрой — как самого Рожественского, так и младших флагманов. Каких-либо конкретных инструкций перед боем выработано не было. В случае выхода из строя флагмана, эскадру за собой должен был вести следующий в строю броненосец, держа заданный курс. Это автоматически сводило на нет роль контр-адмиралов Энквиста и Небогатова. А кто вел в дневном бою эскадру после выхода из строя флагмана?

Броненосцы «Александр III» и «Бородино» погибли со всем экипажем и кто реально вел корабли, заменяя выбывших командиров кораблей - офицеры, а может и матросы — это уже никогда не будет известно. Реально после выхода из строя флагмана и ранения самого Рожественского эскадра сражалась фактически без командующего.

Только вечером Небогатов принял командование эскадрой — точнее тем, что смог вокруг себя собрать. В завязке боя Рожественский начал неудачное перестроение. Историки спорят, мог ли русский адмирал перехватить инициативу, воспользовавшись тем, что ядру японского флота пришлось первые 15 минут вести бой, фактически сдвоив строй и проходя точку поворота. Гипотезы разные....но известно лишь одно — ни в тот момент, ни позже решительных действий со стороны Рожественского не последовало.

Ночной бой, прожекторы и торпеды

Вечером 27 мая после завершения дневного боя русская эскадра подверглась многочисленным атакам японских миноносцев и понесла серьезные потери. Примечательно, что были торпедированы только те одиночные русские корабли, которые включали прожекторы и пытались отстреливаться. Так погиб почти со всем экипажем броненосец «Наварин», а получившие попадания торпед «Сисой Великий», «Адмирал Нахимов» и «Владимир Мономах» затонули утром 28 мая.

Для сравнения, во время боя в Желтом море 28 июля 1904 года русская эскадра также подверглась атакам японских миноносцев в темное время суток, но тогда, соблюдая маскировку, успешно вышла из боя, а ночной бой ознаменовался бесполезным расходом угля и торпед, а также злоключениями японских миноносцев.

В Цусимском бою минные атаки, как и во время сражения в Желтом море, были плохо организованы - в результате многие миноносцы были повреждены огнем русской артиллерии или в результате аварий. Миноносцы № 34 и № 35 были потоплены, а № 69, затонул после столкновения с «Акацуки-2» (бывший русский «Решительный, незаконно захваченный японцами в нейтральном Чифу).