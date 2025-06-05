«Скиф»: как в СССР придумали истребитель американских спутников-шпионов

В 80-х годах прошлого столетия американцы объявили о старте программы «Звёздные войны». В её рамках планировалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Данное стремление явно не способствовало стабилизации уровня напряжённости в мире, так как власти СССР спешно приступили к созданию космического истребителя спутников под кодовым наименованием «Скиф».

Наш ответ янки

Американская программа с треском провалилась. Их спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Но это не остановило советское руководство. Правительство перед военными специалистами поставило задачу по созданию космического аппарата, который мог бы с помощью лазерной установки сбивать иностранные спутники.

Ответственным за осуществление амбициозного плана стало КБ «Салют» в 1981 году. Вскоре инженеры разработали аппарат, весящий 95 тонн, имеющий в длину 40 метров и обладающей мощной лазерной пушкой.

В 1983 году данные работы по распоряжению Юрия Андропова на время были заморожены, но пришедший к власти Михаил Горбачёв приказал их продолжить. Скорее всего, данное решение было принято из-за того, что во главе США оказался ярый русофоб и сторонник гонки вооружений Рональд Рейган.

Демонстрационным образцом стал «Скиф-ДМ» (второе название «Полюс»). Разработчики хотели запустить его на «Буране» в июле 1985 года, но создать космический челнок к этой дате учёные не успели. Запуск пришлось отложить. В итоге озвучили новую дату – 15 мая 1987 года.

Грандиозное событие

На орбиту планеты истребитель спутников должен был подняться на новой сверхтяжёлой ракете-носителе 11К25. Это оказалось настолько важным событием для обороны страны, что на накануне старта на космодром Байконур прибыл генсек Горбачёв. Ему показали аппарат, возможности которого Михаил Сергеевич высоко оценил. Ему также пояснили, что «Скиф-ДМ» должен провести в космосе пять военно-прикладных экспериментов.

Но Горбачёв оказался настроен скептически. Во время своего выступления он неожиданно заявил, что недопустимо переносить гонку вооружений в космос. Старт вновь перенесли, а потом инженеры выявили технические неполадки, которые технари смогли устранить через восемь часов.

Пуск всё же состоялся. На высоте 110 километров истребитель спутников отделился от материнского корабля и ушёл в свободный полёт покорять космическое пространство. Вскоре аппарат потерял ориентацию, начал вращаться и, не набрав нужной высоты, упал в Тихий океан.

Анализ запуска позволил определить, что двигатели истребителя спутников включились раньше – до погашения его угловой скорости. Этот нюанс решили доработать, но наступил 1991 год. Советский Союз распался, а программу, что предсказуемо, закрыли.