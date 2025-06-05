Многодетных родителей посадили в тюрьму за то, что не чистили детям зубы

Многодетную пару приговорили к тюремному заключению в Швеции. Как сообщает шведская газета Aftonbladet, родители недостаточно следили за здоровьем полости рта своих детей.

Полиция обратила внимание на семью после того, как трое братьев и сестер попали на прием к стоматологу в городе Бурос.

Доктор осмотрел пациентов и диагностировал у них обширный кариес. Зубы детей были в таком плохом состоянии, что несколько из них пришлось вырвать. После операции врач забил тревогу и передал информацию в соответствующий орган.

Родители отрицали свою вину в случившемся, но их все равно отдали под суд и приговорили к реальному тюремному заключению. В суде было установлено, что супруги недостаточно часто чистили зубы своим детям. За это каждый из них проведет за решеткой восемь месяцев.

Ранее в итальянскую тюрьму отправили родителей, поженивших несовершеннолетнего сына с 12-летней девочкой.