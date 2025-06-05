Необычные останки раскрыли историю жестокой казни времен раннего Средневековья

В 1991 году на берегу Темзы был обнаружен скелет останки женщины времен раннего средневековья. Эти останки были перевезены в Лондонский музей для изучения, но их анализ и публикация результатов произошли лишь спустя более чем два десятилетия. Результаты были опубликованы в журнале World Archaeology, сообщает Рhys.org.

© Дж. Каналь "Берег Темзы"

Скелет женщины был найден уложенным между двумя пластами коры на коврике из тростника с подушками из мха на голове, в районе таза и коленей. Согласно радиоуглеродному датированию, она между 680 и 810 годами н.э.

На момент смерти ей было от 28 до 40 лет. Анализ стабильных изотопов показал, что она была уроженкой этой местности, вероятно, выросла в Лондоне или рядом с ним.

Перед смертью она подверглась серии жестоких побоев, а затем ее казнили. За две недели до смерти она испытала два травматических инцидента. Первый сопровождался трещинами на лопатках — возможные следы телесных наказаний. Второй комплекс травм включал повреждения туловища и черепа, вероятно, нанесенные тупыми предметами, ногами или кулаками. Последний точный удар в левую сторону головы стал причиной смерти.

Все это могло быть обусловлено изменениями законов того периода: телесные наказания становились частью судебной практики. Такие преступления, как воровство, измена, колдовство и чародейство, могли караться смертной казнью ​​путем побивания камнями или утопления.

После казни останки обычно размещали на кладбищах для преступников. Однако тело этой женщины было оставлено на берегу Темзы, где долго оставалось на виду.

Эти останки тем более необычны, что несмотря на изменение законов, казни в то время по-прежнему были относительно редки. Археологические исследования кладбищ преступников указывают на одну казнь в десятилетие. Кроме того, среди казненных на пять мужчин приходилась одна женщина.